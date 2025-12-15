3.5°C
1022.7 hPa
Życie Warszawy

Szkoły, zabytki, transport. Dzielnice liczą wydatki z budżetu. Ofensywa inwestycyjna w stolicy

Publikacja: 15.12.2025 07:45

Największe pieniądze trafią do dwóch sektorów edukacji i transportu

Największe pieniądze trafią do dwóch sektorów edukacji i transportu

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Stołeczni radni uchwalili budżet na 2026 rok, którego wydatki przekroczą 31,8 mld zł. Miasto wchodzi w fazę rekordowej ofensywy inwestycyjnej, koncentrując się na metrze, edukacji oraz projektach lokalnych, z Pragą-Południe i Ochotą na czele.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, wydatki Warszawy mają osiągnąć poziom przekraczający 31,8 mld zł, co otwiera drzwi do realizacji wizji określanej przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego jako „wielka ofensywa inwestycyjna”.

Mimo że opozycja (PiS) krytykuje, zarzucając chaos inwestycyjny, Koalicja Obywatelska (KO) z satysfakcją podkreśla, że przyjęty dokument jest stabilny i prorozwojowy. Za jego przyjęciem opowiedziało się 37 radnych, przy 16 głosach sprzeciwu.

Budżet miasta - dochody ogółem

Budżet miasta - dochody ogółem

Foto: mat. pras

Inwestycje miejskie. Edukacja i transport na czele

Tradycyjnie największe pieniądze trafią do dwóch sektorów: edukacji i transportu publicznego. Na edukację przeznaczono ponad 10 mld zł, które ma zabezpieczyć finansowanie dla niemal 1900 placówek i około 384 tys. podopiecznych. W przeliczeniu, miasto będzie wydawać średnio ponad 26 tys. zł na ucznia rocznie.

Równie kluczowy jest transport publiczny, który otrzyma ponad 5 mld zł w formie dopłat. Środki te są niezbędne do utrzymania niezmienionych cen biletów. Dopłata ze strony miasta będzie pokrywać ok. 75 proc. faktycznego kosztu każdego skasowanego biletu.

Reklama
Reklama
Budżet Warszawy - planowane dochody i wydatki na 2026 rok

Budżet Warszawy - planowane dochody i wydatki na 2026 rok

Foto: mat. pras.

Skok inwestycyjny w metrze i tramwajach

Rok 2026 ma być przełomowy dla komunikacji szynowej. Rada Miasta zabezpieczyła ponad 21 mln zł na rozpoczęcie całego procesu, który ma doprowadzić linię M2 metra do Ursusa. To pierwszy realny, finansowy krok uruchamiający tę długo oczekiwaną inwestycję. Jednocześnie kontynuowane będzie projektowanie III linii metra oraz dopracowywanie planów IV linii, która ma być w pełni autonomiczna. W planach tramwajowych zapisano przygotowania do budowy nowych połączeń na Gocław i Zieloną Białołękę.

Ponadto, w sferze inwestycji miejskich znaczące środki, przekraczające 900 mln zł, przeznaczono na kulturę. Będą kontynuowane prace nad nową siedzibą TR Warszawa na Placu Defilad oraz budowa sali koncertowej dla Sinfonii Varsovii. Kontynuowana będzie także modernizacja Hali Gwardii i Sali Kongresowej.

Polecane
Budżet i wieloletnia prognoza finansowa w Warszawie opierają się na dochodach z 87 źródeł
rada warszawy
Radni przyjęli budżet miasta na 2026 rok. „To realizacja programu Ostatniego Pokolenia”

Sektor sportowy również odnotuje przyspieszenie, z uruchomieniem przetargów na budowę nowej hali na stadionie Skra, Młodzieżowego Centrum Sportu na Polonii oraz projektowanie przebudowy toru Stegny.

Liderzy inwestycji dzielnicowych

W budżecie na 2026 rok szczególnie mocno widoczne są inwestycje w dzielnicach, co ma poprawić jakość życia mieszkańców na poziomie lokalnym.

Reklama
Reklama
Polecane
O budowę stacji metra w Ursusie od wielu lat zabiegają mieszkańcy i władze tej dzielnicy.
komunikacja szynowa
Metro jednak dojedzie do Ursusa. Oficjalna zapowiedź Rafała Trzaskowskiego

Praga-Południe została niekwestionowanym liderem, otrzymując największy budżet inwestycyjny spośród wszystkich warszawskich dzielnic, opiewający na 136,6 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone między innymi na kontynuację rozbudowy dwóch szkół podstawowych (SP 215 i SP 255), termomodernizację kolejnych placówek (SP 401, SP 60, XXX LO) oraz modernizację budynków komunalnych, ul. Kamionka i podwórek.

Równie duże nakłady trafią na Ochotę, gdzie zabezpieczono środki na kluczowe projekty infrastrukturalne. Największe kwoty przeznaczono na rozbudowę Al. Jerozolimskich na odcinku Niemcewicza – Plac Zawiszy (50 mln zł) oraz przebudowę ulicy Grójeckiej na odcinku Plac Narutowicza – Plac Zawiszy (44 mln zł). Ponadto, dzielnica zyska fundusze na III etap prac przy modernizacji głównego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wawelskiej 5 (16,5 mln zł), budowę nowego przedszkola przy ul. Lirowej (15,2 mln zł) oraz remont Placu Narutowicza (21 mln zł).

Polecane
Miasto przyznało kolejne 77 milionów na dokończenie remontu Sali Kongresowej
rewitalizacja
Kolejne dziesiątki milionów w remont Sali Kongresowej. Termin otwarcia się oddala

Inwestycje w innych dzielnicach

Na Bemowie ma zrealizować się długo oczekiwane marzenie mieszkańców – Rada Miasta zabezpieczyła 65 mln zł na budowę drugiej dzielnicowej pływalni. Obiekt, który powstanie w rejonie Chrzanowa, ma posiadać basen 25-metrowy, rekreacyjny, zjeżdżalnię oraz sauny.

Włochy otrzymały łącznie 23,3 mln zł, które w głównej mierze zasilą budowę hali sportowej i modernizację Zespołu Szkół nr 17 (11 mln zł) oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Muszkieterów (10 mln zł).

Reklama
Reklama
Polecane
Projekt budowy basenu na Bemowie z 2018 upadł z powodu braku środków na inwestycję
infrastruktura sportowa
65 mln zł na budowę basenu. Sukces ogłoszono przedwcześnie

Z kolei Białołęka skupi się na kontynuacji inwestycji w edukację (II etap modernizacji SP 31 za 25 mln zł), a także na poprawie infrastruktury drogowej (m.in. budowa ul. Tłuchowskiej, z kwotą 6 mln zł na lata 2026–2028) oraz modernizacji terenów sportowo-rekreacyjnych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wystawy będzie można oglądać zarówno w gmachu głównym MNW, jak też w jego oddziałach
plany muzealne

Powrót Muzeum Plakatu i wystawy tematyczne. MNW w 2026 roku

Jest to pierwszy tego typu, w pełni elektryczny pojazd w Oddziale Ochrony Środowiska warszawskiej St
ekologia

Elektryczny smogowóz wywącha każde zanieczyszczenie

Na rewitalizację obiektu przeznaczono kwotę 103,5 miliona złotych
rewitalizacja

Jest ratunek dla kamienic przy Waliców. Co tu powstanie?

W niedzielę 14 grudnia centrum Warszawy stało się sceną protestu prozwierzęcego
prawa zwierząt

"Zerwijcie łańcuchy, odrzućcie weto". Manifestacja pod Pałacem Prezydenckim

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w służbie cywilnej pracuje 1,1 tys. osób.
administracja

Czym zajmują się przedstawiciele rządu na Mazowszu?

Warszawski Rajd Barbórka to krótka i intensywna, ale niezwykle wymagająca próba sportowa
warszawski rajd barbórka

Ryk silników na Karowej. Znamy zwycięzców prestiżowego wyścigu

Do Domu Spokojnej Kotości w zielonej części Warszawy trafiają koty, których nikt nie chciał:
zwierzę warszawskie

Ruszyła zbiórka pieniędzy na drugi Dom Spokojnej Kotości

Miasto przyznało kolejne 77 milionów na dokończenie remontu Sali Kongresowej
rewitalizacja

Kolejne dziesiątki milionów w remont Sali Kongresowej. Termin otwarcia się oddala

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama