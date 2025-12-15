Szkoły, zabytki, transport. Dzielnice liczą wydatki z budżetu. Ofensywa inwestycyjna w stolicy

Budżet Warszawy - planowane dochody i wydatki na 2026 rok Foto: mat. pras.

Skok inwestycyjny w metrze i tramwajach

Rok 2026 ma być przełomowy dla komunikacji szynowej. Rada Miasta zabezpieczyła ponad 21 mln zł na rozpoczęcie całego procesu, który ma doprowadzić linię M2 metra do Ursusa. To pierwszy realny, finansowy krok uruchamiający tę długo oczekiwaną inwestycję. Jednocześnie kontynuowane będzie projektowanie III linii metra oraz dopracowywanie planów IV linii, która ma być w pełni autonomiczna. W planach tramwajowych zapisano przygotowania do budowy nowych połączeń na Gocław i Zieloną Białołękę.

Ponadto, w sferze inwestycji miejskich znaczące środki, przekraczające 900 mln zł, przeznaczono na kulturę. Będą kontynuowane prace nad nową siedzibą TR Warszawa na Placu Defilad oraz budowa sali koncertowej dla Sinfonii Varsovii. Kontynuowana będzie także modernizacja Hali Gwardii i Sali Kongresowej.

Sektor sportowy również odnotuje przyspieszenie, z uruchomieniem przetargów na budowę nowej hali na stadionie Skra, Młodzieżowego Centrum Sportu na Polonii oraz projektowanie przebudowy toru Stegny.

Liderzy inwestycji dzielnicowych

W budżecie na 2026 rok szczególnie mocno widoczne są inwestycje w dzielnicach, co ma poprawić jakość życia mieszkańców na poziomie lokalnym.

Praga-Południe została niekwestionowanym liderem, otrzymując największy budżet inwestycyjny spośród wszystkich warszawskich dzielnic, opiewający na 136,6 mln zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone między innymi na kontynuację rozbudowy dwóch szkół podstawowych (SP 215 i SP 255), termomodernizację kolejnych placówek (SP 401, SP 60, XXX LO) oraz modernizację budynków komunalnych, ul. Kamionka i podwórek.

Równie duże nakłady trafią na Ochotę, gdzie zabezpieczono środki na kluczowe projekty infrastrukturalne. Największe kwoty przeznaczono na rozbudowę Al. Jerozolimskich na odcinku Niemcewicza – Plac Zawiszy (50 mln zł) oraz przebudowę ulicy Grójeckiej na odcinku Plac Narutowicza – Plac Zawiszy (44 mln zł). Ponadto, dzielnica zyska fundusze na III etap prac przy modernizacji głównego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wawelskiej 5 (16,5 mln zł), budowę nowego przedszkola przy ul. Lirowej (15,2 mln zł) oraz remont Placu Narutowicza (21 mln zł).

Inwestycje w innych dzielnicach

Na Bemowie ma zrealizować się długo oczekiwane marzenie mieszkańców – Rada Miasta zabezpieczyła 65 mln zł na budowę drugiej dzielnicowej pływalni. Obiekt, który powstanie w rejonie Chrzanowa, ma posiadać basen 25-metrowy, rekreacyjny, zjeżdżalnię oraz sauny.

Włochy otrzymały łącznie 23,3 mln zł, które w głównej mierze zasilą budowę hali sportowej i modernizację Zespołu Szkół nr 17 (11 mln zł) oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Muszkieterów (10 mln zł).

Z kolei Białołęka skupi się na kontynuacji inwestycji w edukację (II etap modernizacji SP 31 za 25 mln zł), a także na poprawie infrastruktury drogowej (m.in. budowa ul. Tłuchowskiej, z kwotą 6 mln zł na lata 2026–2028) oraz modernizacji terenów sportowo-rekreacyjnych.