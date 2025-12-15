3.5°C
Życie Warszawy

Centralny Port Komunikacyjny z nową nazwą. I z nową umową

Publikacja: 15.12.2025 07:35

Podpisana została umowa inwestycyjna z Polskimi Portami Lotniczymi, na podstawie której PPL w pierwszym etapie obejmie pakiet udziałów w spółce, która wybuduje i będzie zarządzać nowym lotniskiem po 2032 r.

Nową nazwę największego w Polsce projektu infrastrukturalnego zaprezentowano podczas konferencji „Lotnisko Centralne – przyszłość i możliwości”.

„Port Polska” – dawniej CPK – to projekt infrastrukturalny budowy najnowocześniejszego systemu transportu obejmujący budowę międzynarodowego lotniska, sieci Kolei Dużych Prędkości, dróg wokół lotniska, centrum globalnej logistyki i miasteczka lotniskowego.

– Mam bardzo dobrą wiadomość dla Polski – właśnie podpisaliśmy umowę inwestycyjną z Polskimi Portami Lotniczymi, dzięki której „Port Polska”, najnowocześniejsze lotnisko w Europie, staje się faktem. Projekt, który zmieniliśmy, aby stał się lepszy. Więcej zieleni, mniej betonu, więcej nowych technologii. Po przejściu odprawy lotniskowej oczom pasażerów ukaże się najpiękniejszy widok na świecie: „Port Polska” – mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Umowa z Polskimi Portami Lotniczymi

Podpisana została umowa inwestycyjna z Polskimi Portami Lotniczymi, na podstawie której PPL w pierwszym etapie obejmie pakiet udziałów w spółce, która wybuduje i będzie zarządzać nowym lotniskiem po 2032 r. Co szczególnie ważne, dzięki tej umowie zyski z zarządzania nowym lotniskiem, które ma być dochodowe od pierwszego roku, pozostaną w Polsce.

– Złożyliśmy 19 wniosków o pozwolenie na budowę, m.in. na terminal lotniskowy, kolejowy, dworzec, na wszystkie budynki kubaturowe razem z lotniskową strażą pożarną. Jeszcze w tym roku złożymy wniosek o budowę pierwszego odcinka KDP od Warszawy do Łodzi. Ogółem w 2025 r. ogłosiliśmy przetargi o wartości 40 mld zł. W przyszłym roku również ogłosimy przetargi na 40 mld zł. To jest skala przygotowań, które czyniliśmy przez dwa lata, aby „Port Polska” nabrał dynamiki – mówi minister Klimczak.

Najszybsza kolej w Europie

W ramach projektu w Polsce powstać ma też najszybsza kolej w Europie. „Port Polska” ma stać się kluczowym projektem, który umożliwi także rozwój Kolei Dużych Prędkości w Polsce, w tym połączeń osiągających prędkości powyżej 300 km/h.

– Nasza kolej dużych prędkości będzie jeździła nawet 350 km/h, a nie 250 km/h, ponieważ chcemy, aby była to najnowocześniejsza KDP w Europie. To kolej, która będzie współpracowała z kolejami aglomeracyjnymi i regionalnymi, ponieważ pracujemy na całej sieci obejmującej 20 tys. km linii kolejowych. Dlatego przez ostatnie dwa lata wybudowaliśmy 32 zupełnie nowe przystanki kolejowe i do końca kadencji wybudujemy drugie tyle, aby kolej docierała w miejsca, gdzie dawno lub w ogóle jej nie było – zapowiadał Klimczak.

