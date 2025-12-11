8.6°C
Życie Warszawy

W niedzielę ulice wokół aresztu śledczego na Białołęce zostaną zamknięte

Publikacja: 11.12.2025 17:00

Trasa białołęckiego biegu przebiega wokół więziennych murów

Foto: UD Białołęka

M.B.
W niedzielę, 14 grudnia, kierowcy poruszający się po Białołęce muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Z powodu kolejnej edycji Białołęckiego Biegu Wolności na około trzy godziny zamknięte zostaną ulice wokół Aresztu Śledczego przy ulicy Ciupagi.

Utrudnienia obejmą zarówno ruch samochodowy, jak i komunikację miejską.

Zamknięte ulice i objazdy

Start i meta biegu zostaną zlokalizowane w pobliżu bramy Aresztu Śledczego, a trasa zawodów przebiegnie ulicami: Ciupagi, Cieślewskich, Ornecką, Borecką, Łosia, Smugową, Jeżową, Borecką, Waligóry, Zegarynki i ponownie Ciupagi.

Foto: mat. pras.

W związku z tym:

  • wszystkie ulice na trasie biegu zostaną zamknięte o godz. 11,
  • ruch samochodowy zostanie przywrócony ok. godz. 14:30,
  • na kluczowych skrzyżowaniach ruchem pokierują policjanci.
Zmiany w komunikacji miejskiej

Podczas trwania zawodów autobusy linii 152 nie będą obsługiwały przystanków Białołęka Dworska 01 i 02. Pasażerowie powinni sprawdzić alternatywne dojścia do sąsiednich przystanków i uwzględnić możliwe opóźnienia.

Bieg Wolności 2024 – historia, symbolika i sport na Białołęce

Białołęcki Bieg Wolności to jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń sportowych w stolicy. Impreza, jak co roku, odbędzie się 14 grudnia, a start nastąpi punktualnie o godz. 12:13, co nawiązuje do daty i godziny ogłoszenia stanu wojennego w 1981 roku.

Foto: mat. pras.

Trasa i organizacja wydarzenia

Tegoroczna trasa o długości około 13 km poprowadzi wokół Aresztu Śledczego przy ul. Ciupagi, gdzie znajdować się będzie:

  • miasteczko biegowe,
  • biuro zawodów,
  • strefa startu i mety.

Zawodnicy pokonają trzy pętle po 4,3 km, ale do otrzymania medalu wystarczy przejście lub przebiegnięcie jednego okrążenia. Limit uczestników to 850 osób, w tym 700 w biegu głównym oraz 150 w biegu dzieci (300 m).

Pakiet startowy zawiera m.in.:

  • numer startowy z chipem,
  • komin podszyty polarem,
  • wodę na mecie,
  • posiłek regeneracyjny.

Każdy, kto ukończy trasę w limicie 120 minut, otrzyma pamiątkowy medal.

Wyjątkowy bieg z historycznym przesłaniem

Bieg Wolności jest głęboko osadzony w najnowszej historii Polski. Odbywa się w miejscu, w którym po 13 grudnia 1981 roku internowano ponad 600 działaczy opozycji demokratycznej w czasie stanu wojennego. Organizatorzy zadbali, aby uczestnicy mogli poczuć atmosferę tamtych wydarzeń poprzez:

  • emisję archiwalnych nagrań,
  • wystawę Stowarzyszenia Wolnego Słowa,
  • muzykę z lat 80.,
  • koksowniki ustawione w strefie wydarzenia.

– To jedyny taki bieg w Polsce, tak głęboko związany z naszą najnowszą historią. Biegniemy po pamięć i wspólnotę, nie tylko po wynik — podkreśla Robert Zakrzewski, dyrektor biegu.

