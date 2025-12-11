W niedzielę ulice wokół aresztu śledczego na Białołęce zostaną zamknięte

Trasa białołęckiego biegu przebiega wokół więziennych murów
Utrudnienia obejmą zarówno ruch samochodowy, jak i komunikację miejską.
Start i meta biegu zostaną zlokalizowane w pobliżu bramy Aresztu Śledczego, a trasa zawodów przebiegnie ulicami: Ciupagi, Cieślewskich, Ornecką, Borecką, Łosia, Smugową, Jeżową, Borecką, Waligóry, Zegarynki i ponownie Ciupagi.
W związku z tym:
Podczas trwania zawodów autobusy linii 152 nie będą obsługiwały przystanków Białołęka Dworska 01 i 02. Pasażerowie powinni sprawdzić alternatywne dojścia do sąsiednich przystanków i uwzględnić możliwe opóźnienia.
Białołęcki Bieg Wolności to jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń sportowych w stolicy. Impreza, jak co roku, odbędzie się 14 grudnia, a start nastąpi punktualnie o godz. 12:13, co nawiązuje do daty i godziny ogłoszenia stanu wojennego w 1981 roku.
Tegoroczna trasa o długości około 13 km poprowadzi wokół Aresztu Śledczego przy ul. Ciupagi, gdzie znajdować się będzie:
Zawodnicy pokonają trzy pętle po 4,3 km, ale do otrzymania medalu wystarczy przejście lub przebiegnięcie jednego okrążenia. Limit uczestników to 850 osób, w tym 700 w biegu głównym oraz 150 w biegu dzieci (300 m).
Pakiet startowy zawiera m.in.:
Każdy, kto ukończy trasę w limicie 120 minut, otrzyma pamiątkowy medal.
Bieg Wolności jest głęboko osadzony w najnowszej historii Polski. Odbywa się w miejscu, w którym po 13 grudnia 1981 roku internowano ponad 600 działaczy opozycji demokratycznej w czasie stanu wojennego. Organizatorzy zadbali, aby uczestnicy mogli poczuć atmosferę tamtych wydarzeń poprzez:
– To jedyny taki bieg w Polsce, tak głęboko związany z naszą najnowszą historią. Biegniemy po pamięć i wspólnotę, nie tylko po wynik — podkreśla Robert Zakrzewski, dyrektor biegu.
W tym roku pojawiają się zmiany w klasyfikacji dodatkowej. Dotychczas wspólna kategoria służb została rozdzielona na:
– Rozdzielenie kategorii jest bardziej sprawiedliwe i przejrzyste dla uczestników – wyjaśnia Anna Myślińska, Zastępca Burmistrza Białołęki.
W ramach imprezy nagrodzeni zostaną również najlepsi zawodnicy Białołęckiej Triady Biegowej, na podstawie sumy czasów z trzech biegów:
Tradycyjnie wyróżnione zostaną także kategorie wiekowe 60–69 lat oraz 70+, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem.