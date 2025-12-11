W niedzielę ulice wokół aresztu śledczego na Białołęce zostaną zamknięte

Zmiany w komunikacji miejskiej

Podczas trwania zawodów autobusy linii 152 nie będą obsługiwały przystanków Białołęka Dworska 01 i 02. Pasażerowie powinni sprawdzić alternatywne dojścia do sąsiednich przystanków i uwzględnić możliwe opóźnienia.

Bieg Wolności 2024 – historia, symbolika i sport na Białołęce

Białołęcki Bieg Wolności to jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń sportowych w stolicy. Impreza, jak co roku, odbędzie się 14 grudnia, a start nastąpi punktualnie o godz. 12:13, co nawiązuje do daty i godziny ogłoszenia stanu wojennego w 1981 roku.

Foto: mat. pras.

Trasa i organizacja wydarzenia

Tegoroczna trasa o długości około 13 km poprowadzi wokół Aresztu Śledczego przy ul. Ciupagi, gdzie znajdować się będzie:

miasteczko biegowe,

biuro zawodów,

strefa startu i mety.

Zawodnicy pokonają trzy pętle po 4,3 km, ale do otrzymania medalu wystarczy przejście lub przebiegnięcie jednego okrążenia. Limit uczestników to 850 osób, w tym 700 w biegu głównym oraz 150 w biegu dzieci (300 m).

Pakiet startowy zawiera m.in.:

numer startowy z chipem,

komin podszyty polarem,

wodę na mecie,

posiłek regeneracyjny.

Każdy, kto ukończy trasę w limicie 120 minut, otrzyma pamiątkowy medal.

Wyjątkowy bieg z historycznym przesłaniem

Bieg Wolności jest głęboko osadzony w najnowszej historii Polski. Odbywa się w miejscu, w którym po 13 grudnia 1981 roku internowano ponad 600 działaczy opozycji demokratycznej w czasie stanu wojennego. Organizatorzy zadbali, aby uczestnicy mogli poczuć atmosferę tamtych wydarzeń poprzez:

emisję archiwalnych nagrań,

wystawę Stowarzyszenia Wolnego Słowa,

muzykę z lat 80.,

koksowniki ustawione w strefie wydarzenia.

– To jedyny taki bieg w Polsce, tak głęboko związany z naszą najnowszą historią. Biegniemy po pamięć i wspólnotę, nie tylko po wynik — podkreśla Robert Zakrzewski, dyrektor biegu.

Nowe klasyfikacje i nagrody

W tym roku pojawiają się zmiany w klasyfikacji dodatkowej. Dotychczas wspólna kategoria służb została rozdzielona na:

osobną kategorię dla pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej,

osobną kategorię dla kuratorów sądowych.

– Rozdzielenie kategorii jest bardziej sprawiedliwe i przejrzyste dla uczestników – wyjaśnia Anna Myślińska, Zastępca Burmistrza Białołęki.

W ramach imprezy nagrodzeni zostaną również najlepsi zawodnicy Białołęckiej Triady Biegowej, na podstawie sumy czasów z trzech biegów:

Biegu przez Most,

Biegu Niepodległości,

Biegu Wolności.

Tradycyjnie wyróżnione zostaną także kategorie wiekowe 60–69 lat oraz 70+, które od lat cieszą się dużym zainteresowaniem.