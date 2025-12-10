Warszawa – węzeł komunikacyjny Europy Środkowo-Wschodniej

Jaka jest dostępność komunikacyjna stolicy? Według najnowszego raportu „Turystyka w Warszawie” powstałego na zlecenie władz miasta Warszawa umacnia swoją pozycję jako kluczowy europejski hub turystyczny i biznesowy. Zestawienie powstało na podstawie danych za 2024 rok.



Zgodnie z raportem „Turystyka w Warszawie”, stołeczne lotniska odnotowały rekordową liczbę obsłużonych pasażerów, a sprawny transport publiczny oraz dogodne połączenia kolejowe i drogowe stanowią silny atut miasta w rywalizacji o turystę krajowego i zagranicznego.

Lotnisko Chopina w roli głównego europejskiego hubu

Kluczowym elementem dostępności lotniczej Warszawy jest Lotnisko Chopina (WAW), które w 2024 r. obsłużyło 21,3 miliona pasażerów. Wynik ten oznacza imponujący wzrost o 15 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Lotnisko Chopina pozostaje dominującym portem w aglomeracji, odpowiadając za 88 proc. obsłużonych pasażerów. Pasażerowie mieli do wyboru 137 regularnych tras, a pięć najpopularniejszych kierunków to: Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt i Bruksela. Lokalizacja WAW, zaledwie około 10 km od centrum miasta, zapewnia szybki dojazd – 25 minut pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej lub 30 minut autobusem.

Dla turystów zagranicznych, którzy najczęściej wybierają samolot jako środek transportu (53 proc.), Lotnisko Chopina jest bramą do Europy, oferując czasy przelotu takie jak 1 godzina 10 minut do Berlina, 2 godziny 30 minut do Londynu, czy 8 godzin 20 minut do Nowego Jorku.

Modlin w dół, w Radomiu drgnęło

Oprócz głównego portu, pasażerowie mogą korzystać z lotnisk regionalnych. Port Lotniczy Warszawa/Modlin (WMI), oddalony o około 40 km od centrum stolicy, obsłużył 2,8 mln pasażerów w 2024 r., oferując 46 kierunków lotniczych. Mimo to, w Modlinie zanotowano spadek liczby pasażerów o 18 proc. w porównaniu do 2023 r.. Do popularnych kierunków z Modlina należały Londyn, Rzym i Dublin. Dojazd do centrum Warszawy z WMI zajmuje około 50 minut autobusem lub 45 minut samochodem.