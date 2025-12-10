Warszawa – węzeł komunikacyjny Europy Środkowo-Wschodniej

Sprawność i jakość transportu miejskiego zostały pozytywnie ocenione przez turystów
Zgodnie z raportem „Turystyka w Warszawie”, stołeczne lotniska odnotowały rekordową liczbę obsłużonych pasażerów, a sprawny transport publiczny oraz dogodne połączenia kolejowe i drogowe stanowią silny atut miasta w rywalizacji o turystę krajowego i zagranicznego.
Kluczowym elementem dostępności lotniczej Warszawy jest Lotnisko Chopina (WAW), które w 2024 r. obsłużyło 21,3 miliona pasażerów. Wynik ten oznacza imponujący wzrost o 15 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Lotnisko Chopina pozostaje dominującym portem w aglomeracji, odpowiadając za 88 proc. obsłużonych pasażerów. Pasażerowie mieli do wyboru 137 regularnych tras, a pięć najpopularniejszych kierunków to: Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt i Bruksela. Lokalizacja WAW, zaledwie około 10 km od centrum miasta, zapewnia szybki dojazd – 25 minut pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej lub 30 minut autobusem.
Dla turystów zagranicznych, którzy najczęściej wybierają samolot jako środek transportu (53 proc.), Lotnisko Chopina jest bramą do Europy, oferując czasy przelotu takie jak 1 godzina 10 minut do Berlina, 2 godziny 30 minut do Londynu, czy 8 godzin 20 minut do Nowego Jorku.
Oprócz głównego portu, pasażerowie mogą korzystać z lotnisk regionalnych. Port Lotniczy Warszawa/Modlin (WMI), oddalony o około 40 km od centrum stolicy, obsłużył 2,8 mln pasażerów w 2024 r., oferując 46 kierunków lotniczych. Mimo to, w Modlinie zanotowano spadek liczby pasażerów o 18 proc. w porównaniu do 2023 r.. Do popularnych kierunków z Modlina należały Londyn, Rzym i Dublin. Dojazd do centrum Warszawy z WMI zajmuje około 50 minut autobusem lub 45 minut samochodem.
Lotnisko Warszawa-Radom (RDO), położone w odległości około 110 km od Warszawy, obsłużyło 112,6 tysiąca pasażerów. Pomimo znikomego udziału w ogólnym ruchu stołecznych lotnisk (0,5 proc.), odnotowało ono wzrost liczby pasażerów o 9 proc. rok do roku.
W kontekście turystyki krajowej, kluczową rolę w dojeździe do Warszawy odgrywa transport kolejowy. Aż 52 proc. turystów krajowych wybrało pociąg. Warszawa jest łatwo dostępna z głównych polskich miast, a przykładowe czasy dojazdu koleją wynoszą 2 godziny 22 minuty z Krakowa i 2 godziny 40 minut z Gdańska. Również dojazd drogowy jest dogodny – podróż samochodem z Łodzi zajmuje około 1 godzinę 47 minut. Stolica ma również dobre połączenia międzynarodowe: dojazd z Berlina zajmuje 5 godzin 45 minut pociągiem.
Warszawski Transport Publiczny (WTP) jest istotnym elementem komfortu pobytu w mieście. W 2024 r. z komunikacji miejskiej skorzystało 956 milionów pasażerów. Sieć WTP, rozciągająca się na około 3,6 tys. km w granicach miasta, opiera się głównie na autobusach (47 proc. podróży) i tramwajach (26 proc.).
Sprawność i jakość transportu miejskiego zostały pozytywnie ocenione przez turystów, uzyskując 90 proc. pozytywnych wskazań w badaniu opinii. Szeroka dostępność i wysoka ocena komunikacji miejskiej, w tym metra, autobusów, tramwajów oraz pociągów aglomeracyjnych, umacniają wizerunek Warszawy jako miasta przyjaznego dla odwiedzających.