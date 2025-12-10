11.6°C
1016.4 hPa
Życie Warszawy

Warszawa – węzeł komunikacyjny Europy Środkowo-Wschodniej

Publikacja: 10.12.2025 13:50

Sprawność i jakość transportu miejskiego zostały pozytywnie ocenione przez turystów

Sprawność i jakość transportu miejskiego zostały pozytywnie ocenione przez turystów

Foto: Shutterstock

M.B.
Jaka jest dostępność komunikacyjna stolicy? Według najnowszego raportu „Turystyka w Warszawie” powstałego na zlecenie władz miasta Warszawa umacnia swoją pozycję jako kluczowy europejski hub turystyczny i biznesowy. Zestawienie powstało na podstawie danych za 2024 rok.

Zgodnie z raportem „Turystyka w Warszawie”, stołeczne lotniska odnotowały rekordową liczbę obsłużonych pasażerów, a sprawny transport publiczny oraz dogodne połączenia kolejowe i drogowe stanowią silny atut miasta w rywalizacji o turystę krajowego i zagranicznego.

Lotnisko Chopina w roli głównego europejskiego hubu

Kluczowym elementem dostępności lotniczej Warszawy jest Lotnisko Chopina (WAW), które w 2024 r. obsłużyło 21,3 miliona pasażerów. Wynik ten oznacza imponujący wzrost o 15 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Lotnisko Chopina pozostaje dominującym portem w aglomeracji, odpowiadając za 88 proc.  obsłużonych pasażerów. Pasażerowie mieli do wyboru 137 regularnych tras, a pięć najpopularniejszych kierunków to: Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt i Bruksela. Lokalizacja WAW, zaledwie około 10 km od centrum miasta, zapewnia szybki dojazd – 25 minut pociągiem Szybkiej Kolei Miejskiej lub 30 minut autobusem.

Polecane
Zakupione Solarisy Urbino 18 będą napędzane silnikami diesla spełniającymi normę Euro 6
tabor
ZTM kupi 120 autobusów. To pojazdy podwójnego zastosowania

Dla turystów zagranicznych, którzy najczęściej wybierają samolot jako środek transportu (53 proc.), Lotnisko Chopina jest bramą do Europy, oferując czasy przelotu takie jak 1 godzina 10 minut do Berlina, 2 godziny 30 minut do Londynu, czy 8 godzin 20 minut do Nowego Jorku.

Modlin w dół, w Radomiu drgnęło

Oprócz głównego portu, pasażerowie mogą korzystać z lotnisk regionalnych. Port Lotniczy Warszawa/Modlin (WMI), oddalony o około 40 km od centrum stolicy, obsłużył 2,8 mln pasażerów w 2024 r., oferując 46 kierunków lotniczych. Mimo to, w Modlinie zanotowano spadek liczby pasażerów o 18 proc. w porównaniu do 2023 r.. Do popularnych kierunków z Modlina należały Londyn, Rzym i Dublin. Dojazd do centrum Warszawy z WMI zajmuje około 50 minut autobusem lub 45 minut samochodem.

Reklama
Reklama
Polecane
Województwo mazowieckie odpowiada obecnie za 26,8 proc. wszystkich podróży koleją w Polsce
kolej
Rekordowy wzrost przewozów pasażerskich. Mazowsze i Warszawa w czołówce

Lotnisko Warszawa-Radom (RDO), położone w odległości około 110 km od Warszawy, obsłużyło 112,6 tysiąca pasażerów. Pomimo znikomego udziału w ogólnym ruchu stołecznych lotnisk (0,5 proc.), odnotowało ono wzrost liczby pasażerów o 9 proc. rok do roku.

W kontekście turystyki krajowej, kluczową rolę w dojeździe do Warszawy odgrywa transport kolejowy. Aż 52 proc. turystów krajowych wybrało pociąg. Warszawa jest łatwo dostępna z głównych polskich miast, a przykładowe czasy dojazdu koleją wynoszą 2 godziny 22 minuty z Krakowa i 2 godziny 40 minut z Gdańska. Również dojazd drogowy jest dogodny – podróż samochodem z Łodzi zajmuje około 1 godzinę 47 minut. Stolica ma również dobre połączenia międzynarodowe: dojazd z Berlina zajmuje 5 godzin 45 minut pociągiem.

Polecane
co szósty pociąg na Dworcu Centralnym notował opóźnienie wynoszące co najmniej sześć minut
kolej
Najgorsza punktualność pociągów w Polsce jest latem. Warszawa Centralna z wynikiem poniżej 85 proc.

Sprawna komunikacja miejska doceniana przez turystów

Warszawski Transport Publiczny (WTP) jest istotnym elementem komfortu pobytu w mieście. W 2024 r. z komunikacji miejskiej skorzystało 956 milionów pasażerów. Sieć WTP, rozciągająca się na około 3,6 tys. km w granicach miasta, opiera się głównie na autobusach (47 proc. podróży) i tramwajach (26 proc.).

Sprawność i jakość transportu miejskiego zostały pozytywnie ocenione przez turystów, uzyskując 90 proc. pozytywnych wskazań w badaniu opinii. Szeroka dostępność i wysoka ocena komunikacji miejskiej, w tym metra, autobusów, tramwajów oraz pociągów aglomeracyjnych, umacniają wizerunek Warszawy jako miasta przyjaznego dla odwiedzających.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wschodnia Obwodnica Warszawy łączyć ma drogę ekspresową S17 z trasą S8
drogi

Dziwieć ofert na Wschodnią Obwodnicę Warszawy

Maso Corto to nadal niewielka alpejska wioska, ale trasy narciarskie zapewnią rozrywkę każdemu miłoś
samolot

Na lodowiec bezpośrednio z Warszawy

Południowa Obwodnica Warszawy ma znaczenie zarówno dla ruchu tranzytowego przez Warszawę, jak i ruch
kontrola prędkości

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na Południowej Obwodnicy Warszawy. Kiedy zacznie działać?

Obecna nazwa [Pole Mokotowskie - przyp. red.] jest dość dobrze utrwalona i zrozumiała dla użytkownik
rozmowa

Pole Mokotowskie – SGH? Nie psujmy systemu nazewnictwa w metrze

63. Rajd Barbórka nadjeżdża. Zmiany w ruchu i rywalizacja na Karowej
sporty motorowe

63. Rajd Barbórka nadjeżdża. Zmiany w ruchu i rywalizacja na Karowej

Zakupione Solarisy Urbino 18 będą napędzane silnikami diesla spełniającymi normę Euro 6
tabor

ZTM kupi 120 autobusów. To pojazdy podwójnego zastosowania

Zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do przepisów ruchu drogowego -
bezpieczeństwo

Noga z gazu na trasie do Białegostoku. Na S8 nowe odcinkowe pomiary prędkości

Radni powołują się na przykłady z innych miast, szczególnie z Górnego Śląska
Miasto bez barier

Kolorowe fotele na pomoc niepełnosprawnym. ZTM ma zastrzeżenia

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama