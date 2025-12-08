9.4°C
Życie Warszawy

Noga z gazu na trasie z Warszawy do Białegostoku. Na S8 pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości

Publikacja: 08.12.2025 14:15

Zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych niedostosowaniem prędkości do przepisów ruchu drogowego - taki skutek zdaniem GITD przyniosą nowe odcinkowe pomiary prędkości

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos
Na trasie Warszawa-Białystok zaplanowano trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości. Ich lokalizację GITD wybrał m.in. po konsultacjach z policją. Pierwsze rejestratory staną niedaleko granic Warszawy. Oto szczegóły.

Pojawienie się nowych odcinkowych pomiarów prędkości (opp) na odcinku S8 Warszawa-Białystok to element większego projektu realizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) ze środków pochodzących w Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Na początku tego roku GITD informował, że ma w planach ustawienie 43 nowych opp. Projekt nosi nazwę „Rozwój operacyjności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego na polskich drogach”.

Trzy nowe opp na S8 z Warszawy do Białegostoku

Według planów GITD nowe odcinkowe pomiary prędkości na trasie S8, na odcinku z Warszawy do Białegostoku staną w trzech punktach:

  • 1. Między węzłem Zielonka w węzłem Wołomin (Nowy Janków). Współrzędne GPS początku opp: 52.32386396834861 21.149273023118738; współrzędne GPS końca opp: 52.36890728173695 21.189229270064505.
  • 2. Na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej (mniej więcej od zjazdu z węzła S8 i DK nr 60 do wjazdu na węzeł S8 z S61). Początek opp: 52.80515953743806 21.873933677577647; koniec opp: 52.82072287696749 21.905538175324345.
  • 3. Początek na wysokości miejscowości Kołaki do węzła Mężenin. Współrzędne początku opp: 53.038639004581626 22.3558019524803; koniec opp: 53.09009124243268 22.491309833772675.
Radni powołują się na przykłady z innych miast, szczególnie z Górnego Śląska
Miasto bez barier
Kolorowe fotele na pomoc niepełnosprawnym. ZTM ma zastrzeżenia

Nie tylko opp. Na drogach staną też m.in. nowe fotoradary

Projekt realizowany przez GITD nosi nazwę „Rozwój operacyjności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego na polskich drogach”. Ma być zrealizowany do 30 czerwca 2026 r. „Zakres rzeczowy projektu obejmuje w sumie zakup i instalację 128 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, służących do ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym w tym: 43 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, 70 urządzeń punktowego pomiaru prędkości, 10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach, 5 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych” – informuje GITD.

Projekt ma być zrealizowany do końca czerwca 2026 r. Same urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości mają kosztować 85 mln zł. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD, działa w ramach GITD) będzie dysponowało łącznie 114 zestawami do opp, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.

Gdzie jeszcze pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości w woj. mazowieckim?

Plany GITD przewidują, że w woj. mazowieckim w ramach obecnej rozbudowy systemu nowe odcinkowe pomiary prędkości powstaną w dziewięciu lokalizacjach:

  • węzeł Mińsk Mazowiecki do węzła Janów na autostradzie A2,
  • obwodnica Ostrowi Mazowieckiej na drodze ekspresowej S8,
  • węzeł Tarczyn Południe do węzła Mszczonowska na S7,
  • Garwolin Zachód – Garwolin Południe na trasie S17,
  • węzeł Warszawa-Wilanów do węzła Lubelska na S2,
  • węzeł Radom-Północ do węzła Wolanów na S7,
  • węzeł Zielonka do węzła Wołomin (Nowy Janków) na S8,
  • odcinek S8 okolicy Nadarzyna,
  • od węzła Opacz do węzła Puchały na S8.
Zużyty olej po smażeniu jest jednym z najbardziej problematycznych odpadów powstających w gospodarst
ekologia
Pierwszy olejomat w Warszawie. Zamiast do zlewu – na biopaliwo

Jak działają urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości?

„Lokalizacje, w których staną nowe odcinkowe pomiary prędkości, wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz Policją” – informuje GITD. Inspektorat tłumaczy, że urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi.

Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Kiedy ruszą odcinkowe pomiary prędkości na S8 do Białegostoku?

Informacje o uruchomieniach kolejnych urządzeń rejestrujących pojawiają się sukcesywnie na profilu facebookowym Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Kilka dni temu Radio Białystok informowało, że urządzenia do opp pojawiły się już na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Jednak znak drogowy oznaczający początek odcinkowego pomiaru prędkości jeszcze był zasłonięty, co oznacza, że system nie został jeszcze uruchomiony. Jadąc tą trasą, warto jednak zwracać uwagę, jaka jest aktualna sytuacja.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Spółka CPK uzyskała pierwszą decyzję lokalizacyjną
kolej

Ważna decyzja w sprawie Kolei Dużych Prędkości. Warszawski odcinek

Województwo mazowieckie odpowiada obecnie za 26,8 proc. wszystkich podróży koleją w Polsce
kolej

Rekordowy wzrost przewozów pasażerskich. Mazowsze i Warszawa w czołówce

Wizualizacja mostu na Wiśle w Górze Kalwarii
kolej

Nowy most w Górze Kalwarii coraz bliżej

Wykonawca będzie przeprowadzał prace w godz. od 7.30 do 19.00
przebudowa

Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Jeżewskiego

W warszawskim hubie powstaje nowa generacja pojazdów, w tym modele SMARTbike 2 UE oraz elektryczne e
Z PERSPEKTYWY SIODEŁKA

Nextbike z gigantycznym hubem operacyjnym w Warszawie

Obserwujący ruch w Warszawie widzą go czasie rzeczywistym. Umozliwia to szybką reakcję operatora
zarządzanie ruchem

Ulice Warszawy będę inteligentniejsze

Operator sprzedawał bilety na pociągi, jednak nie rozliczał się z przewoźnikiem
„Życie Warszawy” ustaliło

Biletów na WKD nie kupimy przez aplikację. Przewoźnik rozwiązał umowę z mPay

