Noga z gazu na trasie z Warszawy do Białegostoku. Na S8 pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości

Nie tylko opp. Na drogach staną też m.in. nowe fotoradary

Projekt realizowany przez GITD nosi nazwę „Rozwój operacyjności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego na polskich drogach”. Ma być zrealizowany do 30 czerwca 2026 r. „Zakres rzeczowy projektu obejmuje w sumie zakup i instalację 128 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, służących do ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym w tym: 43 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, 70 urządzeń punktowego pomiaru prędkości, 10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach, 5 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych” – informuje GITD.

Projekt ma być zrealizowany do końca czerwca 2026 r. Same urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości mają kosztować 85 mln zł. Po zakończeniu tego etapu rozbudowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD, działa w ramach GITD) będzie dysponowało łącznie 114 zestawami do opp, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.

Gdzie jeszcze pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości w woj. mazowieckim?

Plany GITD przewidują, że w woj. mazowieckim w ramach obecnej rozbudowy systemu nowe odcinkowe pomiary prędkości powstaną w dziewięciu lokalizacjach:

węzeł Mińsk Mazowiecki do węzła Janów na autostradzie A2,

obwodnica Ostrowi Mazowieckiej na drodze ekspresowej S8,

węzeł Tarczyn Południe do węzła Mszczonowska na S7,

Garwolin Zachód – Garwolin Południe na trasie S17,

węzeł Warszawa-Wilanów do węzła Lubelska na S2,

węzeł Radom-Północ do węzła Wolanów na S7,

węzeł Zielonka do węzła Wołomin (Nowy Janków) na S8,

odcinek S8 okolicy Nadarzyna,

od węzła Opacz do węzła Puchały na S8.

Jak działają urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości?

„Lokalizacje, w których staną nowe odcinkowe pomiary prędkości, wytypowano przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, która zarządza ruchem na drogach krajowych oraz Policją” – informuje GITD. Inspektorat tłumaczy, że urządzenia, które zostaną zainstalowane, to system żółtych kamer, automatycznie określający czas wjazdu i wyjazdu z kontrolowanego odcinka drogi.

Kamery, oprócz przyporządkowania wykroczenia do pojazdu, którym przekroczono prędkość, zarejestrują również szereg innych danych, w tym m.in.: miejsce, datę i czas pomiaru, długość odcinka pomiarowego oraz maksymalną dozwoloną prędkość. Urządzenia zidentyfikują również pas ruchu, którym poruszał się samochód. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią wykonanie wysokiej jakości zdjęcia także w porze nocnej. Zarejestrowane zdjęcia będą przesyłane online do systemu centralnego CANARD.

Kiedy ruszą odcinkowe pomiary prędkości na S8 do Białegostoku?

Informacje o uruchomieniach kolejnych urządzeń rejestrujących pojawiają się sukcesywnie na profilu facebookowym Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Kilka dni temu Radio Białystok informowało, że urządzenia do opp pojawiły się już na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. Jednak znak drogowy oznaczający początek odcinkowego pomiaru prędkości jeszcze był zasłonięty, co oznacza, że system nie został jeszcze uruchomiony. Jadąc tą trasą, warto jednak zwracać uwagę, jaka jest aktualna sytuacja.