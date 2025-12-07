Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Jeżewskiego

W poniedziałek 8 grudnia na ul. Jeżewskiego rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni asfaltowej.



Wykonawca będzie je przeprowadzał w godz. od 7.30 do 19.00, rozpoczynając od sfrezowania starej warstwy, a następnie układając nową nawierzchnię.

Remont ul. Jeżewskiego

Prace będą przebiegać etapami. W poniedziałek 8 grudnia wykonane zostanie frezowanie starej nawierzchni, przy czym możliwy będzie dojazd i wyjazd z osiedli.

We wtorek 9 grudnia układana będzie warstwa wiążąca – wyjazd z osiedla będzie możliwy do godziny 7.30, a ponowny wjazd po godzinie 19.00. W środę 10 grudnia ułożona zostanie warstwa ścieralna, z zachowaniem tych samych zasad dotyczących ruchu.

Urząd apeluje o usunięcie samochodów

Urząd Dzielnicy Ursynów apeluje do mieszkańców o usunięcie samochodów, zwłaszcza tych wystających na jezdnię z zatok postojowych.