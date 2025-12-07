4.1°C
Życie Warszawy

Remont nawierzchni asfaltowej na ul. Jeżewskiego

Publikacja: 07.12.2025 12:22

Wykonawca będzie przeprowadzał prace w godz. od 7.30 do 19.00

Foto: UD Ursynów

rbi
W poniedziałek 8 grudnia na ul. Jeżewskiego rozpoczną się prace związane z remontem nawierzchni asfaltowej.

Wykonawca będzie je przeprowadzał w godz. od 7.30 do 19.00, rozpoczynając od sfrezowania starej warstwy, a następnie układając nową nawierzchnię.

Remont ul. Jeżewskiego

Prace będą przebiegać etapami. W poniedziałek 8 grudnia wykonane zostanie frezowanie starej nawierzchni, przy czym możliwy będzie dojazd i wyjazd z osiedli.

