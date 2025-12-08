Aktywiści utrudniają odstrzał dzików w Warszawie? „Nagrywanie pracy łowczych, wchodzenie na teren polowań”

W stolicy trwa zintensyfikowany program redukcji populacji dzików, mający na celu ochronę mieszkańców i ograniczenie rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Jednak prowadzone polowania stały się areną pojedynku pomiędzy służbami miejskimi a obrońcami praw zwierząt.



Władze Warszawy realizują duży program uśmiercania zwierząt. To odpowiedź na lawinowo rosnącą liczbę zgłoszeń i zdarzeń z udziałem dzików w zurbanizowanych terenach miasta. Decyzja prezydenta Warszawy o redukcji populacji wynika z dążenia do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlach oraz na drogach, a także z obostrzeń sanitarnych.

W Warszawie trwa odstrzał dzików

Działania redukcyjne prowadzone przez łowczych Lasów Miejskich to interwencje w terenie miejskim i podmiejskim, ale nie są to jedyne akcje łowieckie w stolicy. Równolegle z redukcją sanitarną, prowadzone są tradycyjne polowania zbiorowe organizowane przez koła łowieckie. Harmonogram polowań jest publicznie ogłaszany przez urzędy dzielnic, co dotyczy zwłaszcza północnej Warszawy.

W sezonie 2025/2026 jednym z głównych obszarów działań jest obwód łowiecki nr 296, obejmujący rozległe tereny Białołęki. Za akcje w tym rejonie odpowiada Koło Łowieckie nr 34 „Mewa”. W opublikowanym harmonogramie znalazło się czternaście terminów polowań zbiorowych, które odbywają się w kluczowym okresie od listopada 2025 roku do stycznia 2026 roku. Polowania te, podobnie jak inne w obwodach łowieckich w Warszawie (np. w Wilanowie), są każdorazowo odpowiednio oznakowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym.

Obrońcy praw zwierząt utrudniają polowania?

To właśnie zintensyfikowanie działań – zarówno polowań zbiorowych, jak i interwencyjnych odstrzałów Lasów Miejskich – doprowadziło do eskalacji konfliktu w terenie. W ostatnich miesiącach zadania łowczych mają być utrudniane przez osoby niezgadzające się z programem redukcji populacji dzików.