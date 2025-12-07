Sygnały usłyszane podczas Syrena-25 mają charakter wyłącznie ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego niebezpieczeństwa.
Od godz. 8:00 do 15:00 uruchomiony zostanie system alarmowania i ostrzegania ludności za pomocą syren alarmowych.
Podczas ćwiczeń emitowane będą sygnały akustyczne w formie ciągłego dźwięku trwającego około minuty, służące do ogłoszenia oraz odwołania alarmu. Celem akcji jest weryfikacja sprawności działania systemu alarmowego oraz przećwiczenie wewnętrznych procedur reagowania na potencjalne zagrożenia.
Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niewykonywanie żadnych działań na własną rękę.