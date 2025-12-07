Od 15 do 18 grudnia na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostaną ćwiczenia alarmowe pod nazwą Syrena-25.



Od godz. 8:00 do 15:00 uruchomiony zostanie system alarmowania i ostrzegania ludności za pomocą syren alarmowych.

Reklama Reklama

Sygnały alarmowe w województwie mazowieckim

Podczas ćwiczeń emitowane będą sygnały akustyczne w formie ciągłego dźwięku trwającego około minuty, służące do ogłoszenia oraz odwołania alarmu. Celem akcji jest weryfikacja sprawności działania systemu alarmowego oraz przećwiczenie wewnętrznych procedur reagowania na potencjalne zagrożenia.

Weryfikacja sprawności systemu alarmowego

Władze województwa podkreślają, że sygnały usłyszane podczas Syrena-25 mają charakter wyłącznie ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego niebezpieczeństwa.

Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i niewykonywanie żadnych działań na własną rękę.