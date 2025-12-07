Najpopularniejsze uczelnie i kierunki w kraju. Ministerstwo podało wykaz

Uniwersytet Warszawski przygotował 15 890 miejsc na studiach stacjonarnych i 5672 miejsca na niestacjonarnych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało informację o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2025/2026.
Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (36808 kandydatów), a na trzecim – Politechnika Warszawska (33363). Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (16259) znalazł się na tej liście na 16. miejscu.
Spośród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscy, znalazł się Uniwersytet SWPS (5965 kandydatów), na drugim – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (4587), a na trzecim – Akademia WSB (4578). Warszawski uniwersytet VIZJA (4491) znalazł się na czwartym miejscu, a Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (3454) – na szóstym.
W całej Polsce najwięcej osób zapisało się na nauki o zarządzaniu i jakości – 64440, ekonomię i finanse – 55562, informatykę techniczną i telekomunikację – 49460, inżynierię mechaniczną – 45605, nauki medyczne – 44627, psychologię – 44383, nauki prawne – 43434, językoznawstwo – 40772, nauki o zdrowiu – 36604, nauki o polityce i administracji – 25324 oraz pedagogikę – 22048.
Jeśli chodzi o poszczególne kierunki, najczęściej wybierane były: psychologia – 43562, kierunek lekarski (bez danych z uczelni medycznych, nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) – 30597, zarządzanie – 27368, prawo – 26377, informatyka – 26248, pielęgniarstwo – 22646, fizjoterapia – 17934, ekonomia – 16603, finanse i rachunkowość – 14398, budownictwo – 14329 i logistyka – 9833.
Według liczby zgłoszeń na jedno miejsce najbardziej popularna była orientalistyka – japonistyka (22,2 osoby na miejsce). Na kolejnych miejscach znalazły się: kierunek lekarsko-dentystyczny (18,0), Business and Management (17,7), Data Science w biznesie (16,3), reżyseria (16,1), orientalistyka – sinologia (15,3), mechanika i projektowanie maszyn (14,8), orientalistyka – koreanistyka (14,3), filologia orientalna – japonistyka (13,6) oraz zarządzanie inżynierskie (13,6).