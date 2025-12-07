Najpopularniejsze uczelnie i kierunki w kraju. Ministerstwo podało wykaz

Uniwersytet Warszawski był najczęściej wybieraną uczelnią na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Wybrało go 48749 kandydatów.



Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało informację o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2025/2026.

Reklama Reklama

Wyniki rekrutacji na studia 2025/2026

Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (36808 kandydatów), a na trzecim – Politechnika Warszawska (33363). Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (16259) znalazł się na tej liście na 16. miejscu.

Spośród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscy, znalazł się Uniwersytet SWPS (5965 kandydatów), na drugim – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (4587), a na trzecim – Akademia WSB (4578). Warszawski uniwersytet VIZJA (4491) znalazł się na czwartym miejscu, a Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (3454) – na szóstym.

Najchętniej wybierane kierunki studiów

W całej Polsce najwięcej osób zapisało się na nauki o zarządzaniu i jakości – 64440, ekonomię i finanse – 55562, informatykę techniczną i telekomunikację – 49460, inżynierię mechaniczną – 45605, nauki medyczne – 44627, psychologię – 44383, nauki prawne – 43434, językoznawstwo – 40772, nauki o zdrowiu – 36604, nauki o polityce i administracji – 25324 oraz pedagogikę – 22048.