Życie Warszawy

Najpopularniejsze uczelnie i kierunki w kraju. Ministerstwo podało wykaz

Publikacja: 07.12.2025 08:50

Uniwersytet Warszawski przygotował 15 890 miejsc na studiach stacjonarnych i 5672 miejsca na niestac

Uniwersytet Warszawski przygotował 15 890 miejsc na studiach stacjonarnych i 5672 miejsca na niestacjonarnych.

Uniwersytet Warszawski był najczęściej wybieraną uczelnią na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie. Wybrało go 48749 kandydatów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało informację o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2025/2026.

Wyniki rekrutacji na studia 2025/2026

Na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (36808 kandydatów), a na trzecim – Politechnika Warszawska (33363). Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (16259) znalazł się na tej liście na 16. miejscu.

Uniwersytet Warszawski został powołany na mocy edyktu Aleksandra I z 19 listopada 1816 roku.
20 listopada
Uniwersytet Warszawski kończy 209 lat. Koncert urodzinowy

Spośród uczelni niepublicznych na pierwszym miejscy, znalazł się Uniwersytet SWPS (5965 kandydatów), na drugim – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (4587), a na trzecim – Akademia WSB (4578). Warszawski uniwersytet VIZJA (4491) znalazł się na czwartym miejscu, a Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (3454) – na szóstym.

Najchętniej wybierane kierunki studiów

W całej Polsce najwięcej osób zapisało się na nauki o zarządzaniu i jakości – 64440, ekonomię i finanse – 55562, informatykę techniczną i telekomunikację – 49460, inżynierię mechaniczną – 45605, nauki medyczne – 44627, psychologię – 44383, nauki prawne – 43434, językoznawstwo – 40772, nauki o zdrowiu – 36604, nauki o polityce i administracji – 25324 oraz pedagogikę – 22048.

Welcome Point to miejsce dedykowane nowym studentom, doktorantom i pracownikom uczelni, zwłaszcza os
nowy rok akademicki
Pierwszoroczni przyjeżdżają do Warszawy. Jak uczelnie pomagają im się odnaleźć?

Jeśli chodzi o poszczególne kierunki, najczęściej wybierane były: psychologia – 43562, kierunek lekarski (bez danych z uczelni medycznych, nadzorowanych przez Ministra Zdrowia) – 30597, zarządzanie – 27368, prawo – 26377, informatyka – 26248, pielęgniarstwo – 22646, fizjoterapia – 17934, ekonomia – 16603, finanse i rachunkowość – 14398, budownictwo – 14329 i logistyka – 9833.

Według liczby zgłoszeń na jedno miejsce najbardziej popularna była orientalistyka – japonistyka (22,2 osoby na miejsce). Na kolejnych miejscach znalazły się: kierunek lekarsko-dentystyczny (18,0), Business and Management (17,7), Data Science w biznesie (16,3), reżyseria (16,1), orientalistyka – sinologia (15,3), mechanika i projektowanie maszyn (14,8), orientalistyka – koreanistyka (14,3), filologia orientalna – japonistyka (13,6) oraz zarządzanie inżynierskie (13,6).

