Życie Warszawy

Pierwszoroczni przyjeżdżają do Warszawy. Jak uczelnie pomagają im się odnaleźć?

Publikacja: 08.10.2025 08:35

Welcome Point to miejsce dedykowane nowym studentom, doktorantom i pracownikom uczelni, zwłaszcza osobom z zagranicy Uniwersytet Warszawski

Foto: Uniwersytet Warszawski

Robert Biskupski
Uniwersytet Warszawski po raz dziewiąty uruchomił tymczasowy Pawilon Welcome Point na Kampusie Głównym. Działa on do 17 października w godz. 9-16.30. Pomagają także Politechnika, WUM, UKSW, SGGW i SGH.

Welcome Point to miejsce dedykowane nowym studentom, doktorantom i pracownikom uczelni, zwłaszcza osobom z zagranicy, gdzie można uzyskać pełne wsparcie i informacje dotyczące studiów oraz życia na Uniwersytecie Warszawskim i w Warszawie.

Welcome Point Uniwersytetu Warszawskiego

W Pawilonie Welcome Point pracownicy, studenci i absolwenci Uniwersytetu udzielają kompleksowych porad w obszarach takich jak formalności uniwersyteckie, obejmujące rejestrację na kursy, korzystanie z systemu USOS, dostęp do sieci Wi-Fi eduroam oraz kwestie związane z legitymacją studencką. Ponadto można uzyskać informacje praktyczne dotyczące mieszkań, zarówno akademików, jak i innych możliwości zakwaterowania, opieki zdrowotnej, a także legalizacji pobytu w Polsce. Ważnym elementem wsparcia jest też pomoc w orientacji dotyczącej lokalizacji kampusów i jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodatkowo pracownicy Pawilonu pomagają w zapisach na lektoraty i zajęcia wychowania fizycznego, ułatwiają nawiązywanie kontaktów z innymi uczelnianymi jednostkami, takimi jak Biuro ds. Rekrutacji czy Biuro Współpracy z Zagranicą, a także codziennie udzielają praktycznych wskazówek na temat życia w Warszawie.

Pawilon funkcjonuje w formule drop-in, co oznacza, że nie wymaga wcześniejszej rejestracji ani umawiania się na wizytę. Dla tych, którzy nie mogą odwiedzić go osobiście, dostępna jest także pomoc online poprzez Zoom w godz. 12-14 od poniedziałku do piątku.

Formy wsparcia dla nowych studentów

Pomoc w odnalezieniu się w nowym miejscu oferują również inne warszawskie uczelnie. Przykładowo Politechnika Warszawska i Uniwersytet Medyczny organizują specjalistyczne biura wsparcia, które oferują doradztwo akademickie i zawodowe, pomoc w znalezieniu praktyk i pracy, a także wsparcie psychologiczne. Te uczelnie dostosowują warunki nauki do indywidualnych potrzeb studentów, zwłaszcza tych z niepełnosprawnościami, oferując asystentów akademickich oraz nowoczesne technologie wspomagające naukę.

UKSW oferuje studentom pierwszego roku wsparcie w formie akademików oraz różne rodzaje stypendiów, w tym stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. Na uczelni działa także Punkt Pomocy Studenckiej, gdzie nowi studenci mogą otrzymać pomoc i poradnictwo w różnych aspektach życia akademickiego i codziennego. Punkty mieszczą się na Kampusie Młociny (budynki 21 i 23) oraz Kampusie Dewajtis, a czynne są w godz. 8-18.

SGGW oferuje konsultacje psychologiczne pierwszorocznym studentom, aby rozładować ich stres debiutantów. Oferuje także szereg stypendiów. Podobnie SGH udziela stypendiów „na start”.

Inne formy pomocy to organizowanie programów adaptacyjnych, obozów integracyjnych, warsztatów i szkoleń rozwijających umiejętności życiowe i zawodowe. Uczelnie takie jak Akademia Górniczo-Hutnicza czy Uniwersytet Jagielloński prowadzą specjalne programy mentoringowe oraz platformy wymiany doświadczeń, wspierające adaptację nowych studentów w środowisku akademickim i społecznym.

