Pierwszoroczni przyjeżdżają do Warszawy. Jak uczelnie pomagają im się odnaleźć?

Uniwersytet Warszawski po raz dziewiąty uruchomił tymczasowy Pawilon Welcome Point na Kampusie Głównym. Działa on do 17 października w godz. 9-16.30. Pomagają także Politechnika, WUM, UKSW, SGGW i SGH.



Welcome Point to miejsce dedykowane nowym studentom, doktorantom i pracownikom uczelni, zwłaszcza osobom z zagranicy, gdzie można uzyskać pełne wsparcie i informacje dotyczące studiów oraz życia na Uniwersytecie Warszawskim i w Warszawie.

Welcome Point Uniwersytetu Warszawskiego

W Pawilonie Welcome Point pracownicy, studenci i absolwenci Uniwersytetu udzielają kompleksowych porad w obszarach takich jak formalności uniwersyteckie, obejmujące rejestrację na kursy, korzystanie z systemu USOS, dostęp do sieci Wi-Fi eduroam oraz kwestie związane z legitymacją studencką. Ponadto można uzyskać informacje praktyczne dotyczące mieszkań, zarówno akademików, jak i innych możliwości zakwaterowania, opieki zdrowotnej, a także legalizacji pobytu w Polsce. Ważnym elementem wsparcia jest też pomoc w orientacji dotyczącej lokalizacji kampusów i jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodatkowo pracownicy Pawilonu pomagają w zapisach na lektoraty i zajęcia wychowania fizycznego, ułatwiają nawiązywanie kontaktów z innymi uczelnianymi jednostkami, takimi jak Biuro ds. Rekrutacji czy Biuro Współpracy z Zagranicą, a także codziennie udzielają praktycznych wskazówek na temat życia w Warszawie.

Pawilon funkcjonuje w formule drop-in, co oznacza, że nie wymaga wcześniejszej rejestracji ani umawiania się na wizytę. Dla tych, którzy nie mogą odwiedzić go osobiście, dostępna jest także pomoc online poprzez Zoom w godz. 12-14 od poniedziałku do piątku.