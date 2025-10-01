Koniec wakacji dla studentów. Uczelnie rozpoczynają naukę

Wykłady inauguracyjne, ślubowania studentów i plany na najbliższy rok – warszawskie uczelnie rozpoczynają rok akademicki 2025/26.



Na Politechnice Warszawskiej uroczystość inauguracji roku akademickiego odbędzie się 1 października o godz. 10:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego. Inauguracja rozpoczyna obchody 200-lecia uczelni. Rektor prof. Krzysztof Zaremba wygłosi przemówienie inauguracyjne, a studenci złożą ślubowanie i odbiorą gratulacje. Wykład inauguracyjny profesora Dagmary Mirowskiej-Guzel „Stanisław Staszic. O potrzebie elit” nawiązuje do historycznych korzeni uczelni. Wystąpią także przewodniczący samorządów studenckich i doktoranckich. Uroczystość będzie transmitowana online.

Inaugurację będą miały też poszczególne wydziały. Przykładowo Wydział Zarządzania rozpocznie rok 1 października 2025 roku o godzinie 14:45 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej,

Wojskowa Akademia Techniczna

O godz. 11 w Klubie WAT przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a w Warszawie odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2025/2026 w Wojskowej Akademii Technicznej.

Nowy, 75. rok akademicki w WAT rozpocznie 9 tys. studentów – prawie 4 tys. podchorążych – kandydatów na oficerów i ponad 5 tys. studentów cywilnych. Naukę na pierwszym roku rozpoczyna przeszło 3 tys. studentów, w tym ponad 1240 studentów wojskowych. W Szkole Doktorskiej kształcić się będzie 300 doktorantów, 110 z nich to żołnierze zawodowi. Na kursach oficerskich swoje kompetencje podniesie około 400 żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej.