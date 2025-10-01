Koniec wakacji dla studentów. Uczelnie rozpoczynają naukę

W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego inauguracja roku akademickiego 2025/2026 odbyła się we wtorek, 30 września.
Na Politechnice Warszawskiej uroczystość inauguracji roku akademickiego odbędzie się 1 października o godz. 10:00 w Dużej Auli Gmachu Głównego. Inauguracja rozpoczyna obchody 200-lecia uczelni. Rektor prof. Krzysztof Zaremba wygłosi przemówienie inauguracyjne, a studenci złożą ślubowanie i odbiorą gratulacje. Wykład inauguracyjny profesora Dagmary Mirowskiej-Guzel „Stanisław Staszic. O potrzebie elit” nawiązuje do historycznych korzeni uczelni. Wystąpią także przewodniczący samorządów studenckich i doktoranckich. Uroczystość będzie transmitowana online.
Inaugurację będą miały też poszczególne wydziały. Przykładowo Wydział Zarządzania rozpocznie rok 1 października 2025 roku o godzinie 14:45 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej,
O godz. 11 w Klubie WAT przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25a w Warszawie odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2025/2026 w Wojskowej Akademii Technicznej.
Nowy, 75. rok akademicki w WAT rozpocznie 9 tys. studentów – prawie 4 tys. podchorążych – kandydatów na oficerów i ponad 5 tys. studentów cywilnych. Naukę na pierwszym roku rozpoczyna przeszło 3 tys. studentów, w tym ponad 1240 studentów wojskowych. W Szkole Doktorskiej kształcić się będzie 300 doktorantów, 110 z nich to żołnierze zawodowi. Na kursach oficerskich swoje kompetencje podniesie około 400 żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej.
Z kolei Uniwersytet Warszawski rozpocznie inaugurację o godz. 14 w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum na Kampusie Głównym przy Krakowskim Przedmieściu. Uroczystość otworzy rektor prof. Alojzy Z. Nowak. Nowi studenci i doktoranci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w rekrutacji, złożą ślubowanie, a rektor wręczy im tradycyjne indeksy. Wykład inauguracyjny „Nowoczesne technologie w służbie człowieka i misji kognitywistyki” wygłosi Konrad Zieliński, założyciel start-upu Uhura Bionics, specjalizującego się w AI do konwersji mowy. Udział wymaga potwierdzenia i zaproszenia.
Szkoła Główna Handlowa inaugurację zaplanowała na 8 października o godz. 10:30 w auli przy al. Niepodległości 162. Program obejmuje wręczenie odznaczeń, immatrykulację studentów i doktorantów, a także wykład inaugurujący dr Henryki Bochniarz o wyzwaniach współczesnej gospodarki. Całość będzie dostępna w transmisji online z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.
Z kolei w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego inauguracja roku akademickiego 2025/2026 odbyła się we wtorek, 30 września. Wykład inauguracyjny wygłosiła dr hab. Monika Stanny, prof. IRWiR PAN oraz dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie, dołączając tym samym do społeczności akademickiej SGGW.
Rektor SGGW, prof. dr hab. Michał Zasada nawiązał do tradycji i historii uczelni, podkreślając symboliczne znaczenie miejsca, w którym znajduje się SGGW – Ursynowa, oraz oddając hołd zmarłym w minionym roku przedstawicielom społeczności akademickiej: prof. Janowi Góreckiemu, prof. Stanisławowi Bergerowi, prof. Tadeuszowi Wieczorkowi i prof. Andrzejowi Chwalibogowi. Jak podkreślił, inauguracja łączy przeszłość z przyszłością i stanowi okazję do kontynuacji misji kształcenia oraz wychowania w duchu odpowiedzialności społecznej.
Jestem dumny, że wspólnie z państwem, tak licznie przybyłymi przyjaciółmi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w gronie profesorów, pracowników i pracowników emerytowanych, doktorantów i studentów, mam zaszczyt otworzyć kolejny rozdział w jej historii. Rok Jubileuszu 210-lecia tradycji kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, będący świadectwem dostojeństwa Uczelni i ponadczasowości jej misji, której podstawą jest „zdobywanie prawd i prawdopodobieństw naukowych, czyli najwyższych wartości intelektualnych, które przypaść mogą człowiekowi w udziale”. – powiedział prof. Michał Zasada.
Rektor SGGW zwrócił uwagę na nowe inwestycje i inicjatyw: powołanie Centrum Badań Klimatu, utworzenie Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych z „Biedronka LAB”, plan uruchomienia Centrum Szkoleniowego Chirurgii Robotycznej oraz modernizacja infrastruktury kampusu.