Naukowcy dostosują jedzenie do potrzeb klientów. Innowacyjne laborarorium SGGW

Pierwsze w kraju centrum innowacji żywieniowych tworzy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wraz z jedną z największych sieci handlowych w Polsce. Wypracowane wspólnie z klientami produkty będą odpowiadać na zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów.



Wspólna inicjatywa będzie koncentrować się na tworzeniu innowacyjnych, wysokiej jakości produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb różnych grup wiekowych i społecznych, a także na edukacji żywieniowej i działaniach profilaktycznych.

SGGW stawia na konsumenta

Kluczową rolę odegra tu sam konsument – to właśnie z nim będą współtworzone koncepcje nowych produktów.

To wspólne przedsięwzięcie to nie tylko badania i opracowywanie receptur, ale także ważna działalność edukacyjna i dydaktyczna. Centrum stanie się przestrzenią, w której spotkają się kompetencje badawcze, możliwości wdrożeniowe i wiedza o konsumentach, a także miejscem kształcenia nowych kadr naukowych.

– Naszym celem i misją jest przekładanie wiedzy naukowej na konkretne rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na zdrowie społeczeństwa – mówi prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. – Centrum innowacji będzie miejscem, w którym spotkają się kompetencje badawcze, możliwości wdrożeniowe i wiedza o konsumentach. Ważny jest także element edukacyjny, czyli kształcenie nowych kadr naukowych, które będą w stanie skutecznie stawiać czoła wyzwaniom społecznym. Edukacja i dzielenie się wiedzą to kolejny ważny element naszej współpracy.