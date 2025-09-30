Naukowcy dostosują jedzenie do potrzeb klientów. Innowacyjne laborarorium SGGW

Wspólna inicjatywa będzie koncentrować się na tworzeniu innowacyjnych, wysokiej jakości produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb różnych grup wiekowych i społecznych,
Wspólna inicjatywa będzie koncentrować się na tworzeniu innowacyjnych, wysokiej jakości produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb różnych grup wiekowych i społecznych, a także na edukacji żywieniowej i działaniach profilaktycznych.
Kluczową rolę odegra tu sam konsument – to właśnie z nim będą współtworzone koncepcje nowych produktów.
To wspólne przedsięwzięcie to nie tylko badania i opracowywanie receptur, ale także ważna działalność edukacyjna i dydaktyczna. Centrum stanie się przestrzenią, w której spotkają się kompetencje badawcze, możliwości wdrożeniowe i wiedza o konsumentach, a także miejscem kształcenia nowych kadr naukowych.
– Naszym celem i misją jest przekładanie wiedzy naukowej na konkretne rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na zdrowie społeczeństwa – mówi prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. – Centrum innowacji będzie miejscem, w którym spotkają się kompetencje badawcze, możliwości wdrożeniowe i wiedza o konsumentach. Ważny jest także element edukacyjny, czyli kształcenie nowych kadr naukowych, które będą w stanie skutecznie stawiać czoła wyzwaniom społecznym. Edukacja i dzielenie się wiedzą to kolejny ważny element naszej współpracy.
Laboratorium jest pierwszym w Polsce projektem strategicznej współpracy pomiędzy uczelnią żywieniową a siecią handlu detalicznego. Wypracowane wspólnie z klientami produkty będą odpowiadać na zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów.
Jak podkreślają organizatorzy, będzie to miejsce, gdzie biznes spotyka się z nauką i wspólnie znajduje odpowiedzi na oczekiwania konsumentów w zakresie smaku, składu, funkcjonalności, a także opakowań i wygody użytkowania produktów spożywczych i przemysłowych.
To również nowoczesna i potrzebna przestrzeń do tworzenia rozwiązań w obliczu wyzwań żywieniowych, w tym między innymi wspierających walkę z chorobami dietozależnymi wśród dzieci, dorosłych i osób starszych.
– Połączenie potencjału obydwu interesariuszy w celu realizacji tej misji to spektakularna szansa realnego wpływu na ofertę rynkową żywności w Polsce, spełniającą oczekiwania konsumentów, a w konsekwencji poprawa ich stanu odżywienia oraz redukcji skali chorób dietozależnych. We wspólnie użytkowanych przestrzeniach rozwijana też będzie oferta dydaktyczna i edukacyjna, niezbędna dla realizacji strategicznych celów współpracy ujętych w umowie – podkreśla rektor SGGW prof. Michał Zasada.