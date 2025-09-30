9.2°C
Życie Warszawy

Naukowcy dostosują jedzenie do potrzeb klientów. Innowacyjne laborarorium SGGW

Publikacja: 30.09.2025 17:13

Pierwsze w kraju centrum innowacji żywieniowych tworzy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego wraz z jedną z największych sieci handlowych w Polsce. Wypracowane wspólnie z klientami produkty będą odpowiadać na zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów.

Wspólna inicjatywa będzie koncentrować się na tworzeniu innowacyjnych, wysokiej jakości produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb różnych grup wiekowych i społecznych, a także na edukacji żywieniowej i działaniach profilaktycznych.

SGGW stawia na konsumenta

Kluczową rolę odegra tu sam konsument – to właśnie z nim będą współtworzone koncepcje nowych produktów.

To wspólne przedsięwzięcie to nie tylko badania i opracowywanie receptur, ale także ważna działalność edukacyjna i dydaktyczna. Centrum stanie się przestrzenią, w której spotkają się kompetencje badawcze, możliwości wdrożeniowe i wiedza o konsumentach, a także miejscem kształcenia nowych kadr naukowych.

– Naszym celem i misją jest przekładanie wiedzy naukowej na konkretne rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na zdrowie społeczeństwa – mówi prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, dyrektor Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. – Centrum innowacji będzie miejscem, w którym spotkają się kompetencje badawcze, możliwości wdrożeniowe i wiedza o konsumentach. Ważny jest także element edukacyjny, czyli kształcenie nowych kadr naukowych, które będą w stanie skutecznie stawiać czoła wyzwaniom społecznym. Edukacja i dzielenie się wiedzą to kolejny ważny element naszej współpracy.

Naukowcy będą odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów

Laboratorium jest pierwszym w Polsce projektem strategicznej współpracy pomiędzy uczelnią żywieniową a siecią handlu detalicznego. Wypracowane wspólnie z klientami produkty będą odpowiadać na zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów.

Jak podkreślają organizatorzy, będzie to miejsce, gdzie biznes spotyka się z nauką i wspólnie znajduje odpowiedzi na oczekiwania konsumentów w zakresie smaku, składu, funkcjonalności, a także opakowań i wygody użytkowania produktów spożywczych i przemysłowych.

To również nowoczesna i potrzebna przestrzeń do tworzenia rozwiązań w obliczu wyzwań żywieniowych, w tym między innymi wspierających walkę z chorobami dietozależnymi wśród dzieci, dorosłych i osób starszych.

– Połączenie potencjału obydwu interesariuszy w celu realizacji tej misji to spektakularna szansa realnego wpływu na ofertę rynkową żywności w Polsce, spełniającą oczekiwania konsumentów, a w konsekwencji poprawa ich stanu odżywienia oraz redukcji skali chorób dietozależnych. We wspólnie użytkowanych przestrzeniach rozwijana też będzie oferta dydaktyczna i edukacyjna, niezbędna dla realizacji strategicznych celów współpracy ujętych w umowie – podkreśla rektor SGGW prof. Michał Zasada.

