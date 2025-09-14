Politechnika Warszawska sprzedaje technologie. Sukcesy na targach w Kielcach

Politechniczny spin-off XY-Sensing podpisał list intencyjny z Westberi oraz SOIO (School of Information Operations)
Politechnika Warszawska wzięła udział w targach przemysłu obronnego MSPO 2025. Przedstawiciele uczelni pojechali tam z gotowymi projektami i technologiami.
– W ciągu pięciu lat obecności na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego nauczyliśmy się jak optymalnie wykorzystać dni targowe – podsumował prof. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej. – Na długo przed wyjazdem twórcy technologii identyfikują potencjalnych klientów, a zespół organizacyjny tworzy grafik spotkań. W ciągu 4 dni odbyło się ponad 50 takich rozmów 1:1.
W Kielcach Politechnika podpisała też list intencyjny z MBDA Polska – spółką europejskiego koncernu specjalizującego się w produkcji zaawansowanych systemów uzbrojenia, a w szczególności broni rakietowej.
– Jesteśmy otwarci na dialog ze środowiskiem akademickim i cieszymy się, że wspólnie z Politechniką Warszawską będziemy mogli pracować nad nowymi technologiami dla bezpieczeństwa i obronności – powiedział Jim Price, prezes MBDA Polska.
Ponadto politechniczny spin-off XY-Sensing podpisał list intencyjny z Westberi oraz SOIO (School of Information Operations) dotyczący współpracy w zakresie prowadzenia szkoleń z obszaru walki elektronicznej.
Spółka XY-Sensing rozwijająca m.in. technologie radarowe odebrała nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2025” w kategorii „Innowacyjna Firma”. W kategorii „Innowacyjny Produkt” wyróżniony został moduł sterowania GAMS opracowany wspólnie przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW, Wydział Chemiczny PW, Łukasiewicz – IPO oraz firmę DRI Solutions sp. z o. o. Rozwiązanie zdobyło Nagrodę II Klasy.
Z kolei prestiżowa nagroda Defender za Radar Wielofunkcyjny Kierowania Ogniem Sajna trafiła do konsorcjum, w którego skład wchodziła Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna oraz PIT-RADWAR S.A. w roli lidera.