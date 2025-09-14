Politechnika Warszawska sprzedaje technologie. Sukcesy na targach w Kielcach

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej zaprezentowali na targach przemysłu obronnego swoje technologie i odbyli ponad 50 spotkań z ich potencjalnymi nabywcami. Podpisali też porozumienia o współpracy.



Politechnika Warszawska wzięła udział w targach przemysłu obronnego MSPO 2025. Przedstawiciele uczelni pojechali tam z gotowymi projektami i technologiami.

– W ciągu pięciu lat obecności na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego nauczyliśmy się jak optymalnie wykorzystać dni targowe – podsumował prof. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej. – Na długo przed wyjazdem twórcy technologii identyfikują potencjalnych klientów, a zespół organizacyjny tworzy grafik spotkań. W ciągu 4 dni odbyło się ponad 50 takich rozmów 1:1.

Nowe technologie w zakresie broni rakietowej

W Kielcach Politechnika podpisała też list intencyjny z MBDA Polska – spółką europejskiego koncernu specjalizującego się w produkcji zaawansowanych systemów uzbrojenia, a w szczególności broni rakietowej.

– Jesteśmy otwarci na dialog ze środowiskiem akademickim i cieszymy się, że wspólnie z Politechniką Warszawską będziemy mogli pracować nad nowymi technologiami dla bezpieczeństwa i obronności – powiedział Jim Price, prezes MBDA Polska.