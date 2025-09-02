Studenci Politechniki Warszawskiej wygrali prestiżowy konkurs

W rywalizacji wzięli udział studenci z kół naukowych DREN i PEPA RG, działających na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
To pierwsze w historii ukończenie finału i zdobycie głównej nagrody przez polski zespół w tym konkursie.
W rywalizacji studenci z kół naukowych DREN i PEPA RG, działających na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem mgr. Krzysztofa Kalinowskiego oraz prof. Jacka Rąbkowskiego, zaprojektowali innowacyjny izolowany przekształtnik DC-DC o mocy 1,5 kW, napięciu wejściowym 400 V i programowalnym wyjściu 20–150 V. Ich urządzenie wyróżniało się szybkim czasem reakcji na zmiany obciążenia, niskim poziomem zakłóceń oraz wysoką sprawnością, co zdobyło uznanie międzynarodowego jury.
Finałowa rywalizacja odbyła się na Narodowym Uniwersytecie Technologicznym w Tajpej, gdzie polski zespół wykazał się doskonałą współpracą i przygotowaniem, pokonując zespoły m.in. z Tajwanu, Indii, USA oraz Niemiec. Specjalne wsparcie logistyczne i finansowe dla wyjazdu zapewniła PGE Energetyka Kolejowa, która nie tylko inwestuje w rozwój młodych talentów, ale także buduje innowacyjny potencjał polskiej energetyki i transportu.
To niejedyny sukces studentów PW w ostatnim czasie. Oliwia Pawlicka i Zuzanna Kluczek dostały się do finału Cyberiady i na początku września powalczą wraz ze swoimi drużynami o zwycięstwo. Finał zmagań odbędzie się w Łodzi podczas CD-Action Expo 2025, jednego z największych wydarzeń growych w Polsce.
Cyberiada to zawody w drużynowym tworzeniu gier komputerowych organizowany przez fundację Teatrikon przy wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji. Kierowany jest do studentek i studentów z całej Polski, a udział biorą twórcy o zróżnicowanym poziomie doświadczenia w branży game dev. Konkurs trwa rok i rozłożony jest na trzy etapy. Każdy z nich uwzględnia stworzenie oryginalnej, działającej gry cyfrowej.
Z kolei KNR Rover Team i SKA Robotics to dwa koła naukowe z Politechniki Warszawskiej, które wzięły udział w jedenastej edycji prestiżowych zawodów robotyczno–kosmicznych European Rover Challenge (ERC).
European Rover Challenge to największe międzynarodowe zawody robotów marsjańskich, które rozgrywane są w formule stacjonarnej i zdalnej. Po raz kolejny wielki finał zmagań rozegrany zostanie w stolicy Małopolski. Trzydniowe wydarzenie, organizowane przez Europejską Fundację Kosmiczną i AGH, łączy środowisko akademickie, technologiczne i biznesowe z całego świata. Wydarzenie cieszy się międzynarodową renomą i jest uważane za jedno z najważniejszych tego typu na świecie.