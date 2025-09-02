Studenci Politechniki Warszawskiej wygrali prestiżowy konkurs

Zespół studentów Politechniki Warszawskiej znalazł się na najwyższym stopniu podium w konkursie International Future Energy Challenge (IFEC) 2025, pokonując drużyny z najlepszych uczelni technicznych świata, w tym z USA, Niemiec, Tajwanu, Indii i Belgii.



To pierwsze w historii ukończenie finału i zdobycie głównej nagrody przez polski zespół w tym konkursie.

International Future Energy Challenge 2025

W rywalizacji studenci z kół naukowych DREN i PEPA RG, działających na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, pod kierunkiem mgr. Krzysztofa Kalinowskiego oraz prof. Jacka Rąbkowskiego, zaprojektowali innowacyjny izolowany przekształtnik DC-DC o mocy 1,5 kW, napięciu wejściowym 400 V i programowalnym wyjściu 20–150 V. Ich urządzenie wyróżniało się szybkim czasem reakcji na zmiany obciążenia, niskim poziomem zakłóceń oraz wysoką sprawnością, co zdobyło uznanie międzynarodowego jury.

Finałowa rywalizacja odbyła się na Narodowym Uniwersytecie Technologicznym w Tajpej, gdzie polski zespół wykazał się doskonałą współpracą i przygotowaniem, pokonując zespoły m.in. z Tajwanu, Indii, USA oraz Niemiec. Specjalne wsparcie logistyczne i finansowe dla wyjazdu zapewniła PGE Energetyka Kolejowa, która nie tylko inwestuje w rozwój młodych talentów, ale także buduje innowacyjny potencjał polskiej energetyki i transportu.

Cyberiada i łaziki marsjańskie

To niejedyny sukces studentów PW w ostatnim czasie. Oliwia Pawlicka i Zuzanna Kluczek dostały się do finału Cyberiady i na początku września powalczą wraz ze swoimi drużynami o zwycięstwo. Finał zmagań odbędzie się w Łodzi podczas CD-Action Expo 2025, jednego z największych wydarzeń growych w Polsce.