Dwie studentki Politechniki Warszawskiej powalczą w finale Cyberiady

Cyber Sea i Fellow Gamedecs – to dwa spośród 10 zespołów, które dostały się do finału Cyberiady, Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych dla studentów i studentek. Oliwia Pawlicka i Zuzanna Kluczek – studentki PW – na początku września powalczą wraz ze swoimi drużynami o zwycięstwo.



Cyberiada to zawody w drużynowym tworzeniu gier komputerowych organizowany przez fundację Teatrikon przy wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji. Kierowany jest do studentek i studentów z całej Polski, a udział biorą twórcy o zróżnicowanym poziomie doświadczenia w branży game dev. Konkurs trwa rok i rozłożony jest na trzy etapy. Każdy z nich uwzględnia stworzenie oryginalnej, działającej gry cyfrowej. Finał zmagań odbędzie się w Łodzi podczas CD-Action Expo 2025, jednego z największych wydarzeń growych w Polsce.

Reklama Reklama

Uczestnicy biorą również udział w cyklu wydarzeń okołokonkursowych oraz konsultacji z ekspertami i ekspertkami branży. To okazja, by poznać od kuchni proces tworzenia gier i zdobyć doświadczenie, którego nie daje żaden podręcznik. Uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności w game developmencie oraz poznawać ludzi z podobnymi zainteresowaniami. To nie tylko test umiejętności technicznych, ale także próba kreatywności, współpracy i zdolności do rozwiązywania problemów pod presją czasu.

Tegoroczna edycja Cyberiady została dodatkowo wzbogacona o nowe ścieżki tematyczne. Oprócz tradycyjnych elementów rywalizacji i warsztatów, uczestnicy mogą rozwijać się w obszarze zarządzania projektami, testowania gier oraz praktycznego game developmentu z wykorzystaniem popularnych silników, takich jak Unity, Unreal Engine czy Godot. Dzięki temu mistrzostwa stają się nie tylko okazją do twórczej zabawy, lecz także przestrzenią do zdobywania niezwykle cennych kompetencji.

Studentki Politechniki Warszawskiej w finale Mistrzostw w Projektowaniu Gier Komputerowych

W drużynie Cyber Sea, która zakwalifikowała się do ścisłego finału, występuje Oliwia Pawlicka, studentka Wydziału Geodezji i Kartografii. Zespół tworzy 7 studentek oraz student, pochodzący z różnych uczelni, których połączyła wspólna pasja – miłość do tworzenia gier.