Dwie studentki Politechniki Warszawskiej powalczą w finale Cyberiady

Przed studentkami Politechniki Warszawskiej i ich drużynami ostatnia prosta – wielki finał
Cyberiada to zawody w drużynowym tworzeniu gier komputerowych organizowany przez fundację Teatrikon przy wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji. Kierowany jest do studentek i studentów z całej Polski, a udział biorą twórcy o zróżnicowanym poziomie doświadczenia w branży game dev. Konkurs trwa rok i rozłożony jest na trzy etapy. Każdy z nich uwzględnia stworzenie oryginalnej, działającej gry cyfrowej. Finał zmagań odbędzie się w Łodzi podczas CD-Action Expo 2025, jednego z największych wydarzeń growych w Polsce.
Uczestnicy biorą również udział w cyklu wydarzeń okołokonkursowych oraz konsultacji z ekspertami i ekspertkami branży. To okazja, by poznać od kuchni proces tworzenia gier i zdobyć doświadczenie, którego nie daje żaden podręcznik. Uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności w game developmencie oraz poznawać ludzi z podobnymi zainteresowaniami. To nie tylko test umiejętności technicznych, ale także próba kreatywności, współpracy i zdolności do rozwiązywania problemów pod presją czasu.
Tegoroczna edycja Cyberiady została dodatkowo wzbogacona o nowe ścieżki tematyczne. Oprócz tradycyjnych elementów rywalizacji i warsztatów, uczestnicy mogą rozwijać się w obszarze zarządzania projektami, testowania gier oraz praktycznego game developmentu z wykorzystaniem popularnych silników, takich jak Unity, Unreal Engine czy Godot. Dzięki temu mistrzostwa stają się nie tylko okazją do twórczej zabawy, lecz także przestrzenią do zdobywania niezwykle cennych kompetencji.
W drużynie Cyber Sea, która zakwalifikowała się do ścisłego finału, występuje Oliwia Pawlicka, studentka Wydziału Geodezji i Kartografii. Zespół tworzy 7 studentek oraz student, pochodzący z różnych uczelni, których połączyła wspólna pasja – miłość do tworzenia gier.
– Fundamentem drużyny są alumni-stypendystki programu Dziewczyny w Grze, skład dopełniają nasi dobrzy znajomi. Choć każda osoba reprezentuje inną specjalizację, od programowania, przez grafikę, aż do testowania gier i zarządzania, to przyświeca nam wspólny cel, którego spełnieniem jest Long time to See. To przygodowa gra, w której jako żółw zagrożonego gatunku przemierzasz oceaniczne głębiny, rozwiązujesz zagadki i odkrywasz tajemnice, a twoje decyzje kształtują los bohatera i całego ekosystemu – opowiada Oliwia Pawlicka.
W trakcie projektu studentka PW pełniła w zespole rolę grafika 3D, przygotowywała obiekty stanowiące tło dla oceanicznych poziomów, a także różnorodne detale i drobiazgi, które budowały klimat podwodnego świata.
– Tworząc modele dbałam o ich optymalizację, tak aby gra mogła działać płynnie, tym samym zachowując graficzną spójność całości dzięki różnorodnym teksturom. Łącznie wykonałam ok. 40 modeli, często z różnymi wariantami kolorystycznymi – dodaje studentka. Jury doceniło grę za jej aspekty edukacyjne, które w przystępny sposób przybliżają problem ochrony oceanicznego ekosystemu za pomocą angażującej historii. Szczególną uwagę zwrócono na autorskie dialogi, oraz niepowtarzalny klimat morskich głębin. Gra dostępna na stronie drużyny.
Druga studentka tej uczelni – Zuzanna Kluczek z Wydziału Chemicznego – reprezentuje zespół Fellow Gamedecs. Zespół pierwotnie tworzyli studenci z koła twórców gier na UKW w Bydgoszczy. Wielomiesięczny etap prac zakładał zaprojektowanie i stworzenie gry głównej oraz rywalizację w konkurencjach niezwiązanych bezpośrednio z developmentem projektu. Na tym poziomie Fellow Gamedecs zdecydowało się na rozwój gry przygodowej z dużym naciskiem na poważną fabułę. Na przestrzeni kilku miesięcy pierwotny skład zespołu zmieniał się, aby kontynuować pracę nad oryginalnym zamysłem – tak powstała grupa studentów z całej Polski. Projekty Fellow Gamedeck powstałe w ramach Cyberiady zostały umieszczone na drużynowym profilu.
– Do zespołu Fellow Gamedecs dołączyłam na dwa miesiące przed ostateczną datą końcową projektu. Dzięki wspólnym znajomościom – rok wcześniej występowałam jako prelegentka na naukowej konferencji poświęconej grom organizowanej przez to samo koło – miałam przyjemność współtworzyć “DreamDeck”. Moją główną rolą była opieka nad narracją i scenariuszem, choć maczałam jeszcze palce w projektowaniu głównych założeń rozgrywki – wyjaśnia Zuzanna Kluczek. – Kiedy dołączyłam do drużyny, ambitny koncept, nad którym pracowali, znajdował się jeszcze w rozsypce. Wspólnymi siłami, zmobilizowani i zdeterminowani, ukończyliśmy pracę nad karcianą grę logiczną z dużym naciskiem na fabułę. To właśnie dojrzała historia o żałobie i dzieciństwie, osadzona w onirycznej pół-rzeczywistości, skłoniła jury do wyróżnienia naszego tytułu spośród kilkudziesięciu projektów.
Przed studentkami i ich drużynami ostatnia prosta – wielki finał. 10 najlepszych zespołów zmierzy się w Bitwie Konstruktorskiej podczas CD-Action Expo w Łodzi (6-7 września) i w ciągu 24 godzin stworzą od zera działającą grę. Sędziowie ocenią ich prace pod kątem oryginalności i walorów artystycznych, a także zgodności z motywem przewodnim, który finałowe 10 drużyn pozna tuż przed startem zmagań.