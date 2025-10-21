10.6°C
1007.4 hPa
Życie Warszawy

Najpopularniejsze muzea w Warszawie można zwiedzać za darmo. Oto lista i szczegóły

Publikacja: 21.10.2025 11:30

Warto przed zwiedzaniem zajrzeć na stronę internetową instytucji do której się wybieramy i zobaczyć

Warto przed zwiedzaniem zajrzeć na stronę internetową instytucji do której się wybieramy i zobaczyć kiedy możemy to uczynić za darmo lub ze znaczącą zniżką

Foto: thampapon1 / Adobe Stock

Katarzyna Pryga
Zwiedzanie warszawskich muzeów nie musi wiązać się z dużym wydatkiem. Większość tego typu placówek oferuje darmowe wejściówki m.in. w wybrane dni tygodnia. W listopadzie wybrane muzea Warszawy wezmą udział w specjalnej akcji. Cel? Darmowy dostęp.

W przypadku większości obiektów typu muzea lub galerie sztuki można liczyć również na zniżki. Tańsze bilety są dostępne zazwyczaj dla określonych grup (np. rodziny z dziećmi), a w niektórych przypadkach w określone święta/uroczystości lub np. dla późnych godzin zwiedzania.

Jak zwiedzić muzea Warszawy za darmo?

W pierwszej kolejności przyda się sprawdzenie aktualnych godzin i zasad zwiedzania na stronach internetowych placówek. W niektórych przypadkach darmowy wstęp jest możliwy dopiero po pobraniu wejściówek (online lub stacjonarnie). Zdarza się także, że obiekt ma ograniczoną pulę darmowych biletów na dany dzień. Niektóre muzea (np. Centrum Pieniądza) zapewniają w pełni darmowy dostęp dla wszystkich zwiedzających, inne w jeden, wybrany dzień tygodnia. W zależności od zasad działania placówki, bezpłatne może być m.in. zwiedzanie ekspozycji stałych, a dodatkowo płatne np. wejście na wystawy czasowe.

Polecane
Projekt rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
przebudowa
Muzeum Powstania Warszawskiego zmieni się bardzo

Popularne muzea w Warszawie - lista. Kiedy można zwiedzać bezpłatnie?

Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka – obiekt można zwiedzać bezpłatnie od wtorku do niedzieli w godz. 10:00-18:00 (w czwartki do godz. 20:00). Rezerwacji wymaga zwiedzanie grupowe. W placówce obowiązuje ograniczenie liczby zwiedzających: na terenie obiektu może przebywać jednocześnie maks. 120 osób.

Muzeum Geologiczne w Warszawie – obiekt można zwiedzić za darmo indywidualnie we wszystkie dni tygodnia (w soboty placówka jest zamknięta), natomiast płatna jest usługa zwiedzania z przewodnikiem. Godziny otwarcia muzeum: pn.-pt. 9:00-17:30, niedziele w godz. 10:00-15:00.

Reklama
Reklama

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – placówkę można zwiedzić za darmo w każdy czwartek w godz. 10:00-18:00.

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego – obiekt można zwiedzać bezpłatnie we wtorki (godz. 10:00-18:00).

Muzeum Katyńskie – wstęp bezpłatny na ekspozycję stałą (środa-niedziela w godz. 10:00-16:00) i zewnętrzną (codziennie w godz. 10:00-16:00).

Muzeum Łazienki Królewskie – ogrody można zwiedzać przez cały rok za darmo. W przypadku Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa bezpłatnym dniem zwiedzania indywidualnego jest piątek. W sezonie jesienno-zimowym (01.10-30.04) Koszary Kantonistów i Stajnie Kubickiego można zwiedzać w piątki w godz. 10:00-18:00. Od 3 do 30 listopada 2025 r. w ramach akcji „Darmowy Listopad 2025” można zwiedzać za darmo wszystkie wystawy stałe i czasowe. Program wydarzenia obejmuje także m.in. oprowadzania, spacery, warsztaty i lekcje muzealne.

Polecane
Ważną funkcję na ekspozycji pełnią również prezentowane kreacje oraz akcesoria haute couture i prêt-
od piątku
„Niech nas widzą! Wizerunek, strój, ciało”. Nowa wystawa na Zamku Królewskim
Reklama
Reklama

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie – darmowe zwiedzanie indywidualne jest dostępne we wtorki (godz. 12-18).

Muzeum Narodowe w Warszawie – placówkę można zwiedzać bezpłatnie w każdy wtorek. Bezpłatne wejście obowiązuje na wszystkie ekspozycje stałe, przy czym nie jest wymagane pobieranie wejściówek. Warto również pamiętać o zniżce 50 proc. na wszystkie bilety: z tej opcji można skorzystać w każdy piątek w godz. 17-20.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – bezpłatne wejściówki na zwiedzanie obiektu można pobrać w czwartki. Darmowy wstęp obejmuje wejście do pałacu, historycznych ogrodów i parku. Liczba darmowych wejściówek do pałacu jest ograniczona, natomiast do ogrodów i parku – dostępna bez ograniczeń. W ramach akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” placówka przygotowała szereg wydarzeń edukacyjnych (lekcje muzealne) i bezpłatny wstęp na ekspozycje.

Muzeum Powstania Warszawskiego – od 1 stycznia 2025 r. bezpłatnym dniem zwiedzania placówki jest każdy czwartek (godz. 8-18).

Muzeum Warszawskiej Pragi – obiekt można zwiedzić za darmo w każdy czwartek (godz. 11-20).

Reklama
Reklama

Muzeum Warszawy – w każdy czwartek muzeum jest dostępne do darmowego zwiedzania. Wystawa stała jest tego dnia otwarta w godz. 9-19, a wystawy czasowe w godz. 11-20.

Muzeum Wojska Polskiego (Plac Gwardii Pieszej Koronnej, Pawilon Południowy) – placówkę można zwiedzać bezpłatnie w czwartki (godz. 10-18).

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – muzeum jest dostępne do bezpłatnego zwiedzania w środy (godz. 10-18).

Państwowe Muzeum Etnograficzne – placówkę można zwiedzić z darmo w czwartki (godz. 10-18).

Zamek Królewski w Warszawie – wszystkie ekspozycje stałe oraz Pałac pod Blachą można zwiedzić bezpłatnie w środy (zwiedzanie indywidualne). Darmowe wejściówki są dostępne do pobrania w kasie placówki, w dniu wizyty. W listopadzie Zamek Królewski w Warszawie bierze udział w programie „Darmowy listopad 2025. Królewski, czyli jaki”? W ramach wydarzenia organizowane są liczne atrakcje edukacyjne. Przez cały listopad za darmo można zwiedzać Apartamenty Królewskie i Sale Sejmowe. Swoje podwoje dla turystów otworzy także Pałac pod Blachą: darmowe wejściówki będą dostępne w środy, piątki i soboty (listopad). 

Reklama
Reklama

Warszawskie galerie sztuki. W te dni z darmowym dostępem

Do listy zwiedzanych, stołecznych muzeów można dodać wybrane, warszawskie galerie sztuki. W tym wypadku również warto sprawdzić aktualnie obowiązujące zasady zwiedzania i godziny dostępu. Niektóre obiekty zapewniają darmowe wejściówki dla określonych dni tygodnia lub na wybrane ekspozycje (stałe lub czasowe).

Galeria Foksal w Warszawie – placówka zapewnia wstęp wolny wszystkim zwiedzającym. Galerię (ul. Foksal 1/4) można zwiedzać we wtorki, środy i w piątki w godz. 12-18. W czwartki obiekt jest otwarty w godz. 12-19, a w soboty od godz. 12-16.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej – zwiedzający mogą zobaczyć bezpłatnie wystawy w Galerii A (parter). W przypadku niektórych wydarzeń lub wystaw może obowiązywać limit miejsc i wejściówek. Obiekt jest otwarty od wtorku do niedzieli w godz. 12-20.

Narodowa Galeria Sztuki ZACHĘTA – w czwartki galeria jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich zwiedzających. Godziny otwarcia: 12-20. Miejsce Projektów Zachęty (ul. Gałczyńskiego 3) można zwiedzać za darmo od wtorku do niedzieli w godz. 12-20.

Reklama
Reklama

Park Rzeźby w Królikarni – park można zwiedzać bezpłatnie, zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zespół budynków przy ul. Mińskiej 65 w Warszawie to unikat w skali całego kraju
zabytek

Największa powojenna drukarnia w Polsce wpisana do rejestru

Katarzyna Wagner pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego
kadry

Muzeum Warszawy ma nową dyrektorkę. Kim jest Katarzyna Wagner?

Studnia przy ulicy Wolumen została wyłączona z użytku w 2023 roku z powodu awarii
woda oligoceńska

Nowy odwiert na Bielanach. Remont studni przy Wolumenie

Starsze małżeństwo z Targówka spakowało pieniądze do reklamówki i oddało oszustom
bezpieczeństwo

Oszukiwali „na policjanta CBŚ”. Seniorzy z Targówka oddali 40 tys. zł

ErIc Lu, zwycięzca XIX Konkursu Chopinowskiego
XIX MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIANISTYCZNY IM. FRYDERYKA CHOPINA

Zaskakujący werdykt jury. Eric Lu triumfuje

Największym beneficjentem dotacji jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
obrona cywilna

Co z budową schronów? Trzaskowski podpisał umowę

Pomnik przedstawia młodego Bartoszewskiego z czasów II wojny światowej
upamiętnienie

Wolski „symbol przyzwoitości”. Pomnik Władysława Bartoszewskiego

Projekt rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego
przebudowa

Muzeum Powstania Warszawskiego zmieni się bardzo

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama