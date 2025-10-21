Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – placówkę można zwiedzić za darmo w każdy czwartek w godz. 10:00-18:00.

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego – obiekt można zwiedzać bezpłatnie we wtorki (godz. 10:00-18:00).

Muzeum Katyńskie – wstęp bezpłatny na ekspozycję stałą (środa-niedziela w godz. 10:00-16:00) i zewnętrzną (codziennie w godz. 10:00-16:00).

Muzeum Łazienki Królewskie – ogrody można zwiedzać przez cały rok za darmo. W przypadku Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa bezpłatnym dniem zwiedzania indywidualnego jest piątek. W sezonie jesienno-zimowym (01.10-30.04) Koszary Kantonistów i Stajnie Kubickiego można zwiedzać w piątki w godz. 10:00-18:00. Od 3 do 30 listopada 2025 r. w ramach akcji „Darmowy Listopad 2025” można zwiedzać za darmo wszystkie wystawy stałe i czasowe. Program wydarzenia obejmuje także m.in. oprowadzania, spacery, warsztaty i lekcje muzealne.

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie – darmowe zwiedzanie indywidualne jest dostępne we wtorki (godz. 12-18).

Muzeum Narodowe w Warszawie – placówkę można zwiedzać bezpłatnie w każdy wtorek. Bezpłatne wejście obowiązuje na wszystkie ekspozycje stałe, przy czym nie jest wymagane pobieranie wejściówek. Warto również pamiętać o zniżce 50 proc. na wszystkie bilety: z tej opcji można skorzystać w każdy piątek w godz. 17-20.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – bezpłatne wejściówki na zwiedzanie obiektu można pobrać w czwartki. Darmowy wstęp obejmuje wejście do pałacu, historycznych ogrodów i parku. Liczba darmowych wejściówek do pałacu jest ograniczona, natomiast do ogrodów i parku – dostępna bez ograniczeń. W ramach akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” placówka przygotowała szereg wydarzeń edukacyjnych (lekcje muzealne) i bezpłatny wstęp na ekspozycje.

Muzeum Powstania Warszawskiego – od 1 stycznia 2025 r. bezpłatnym dniem zwiedzania placówki jest każdy czwartek (godz. 8-18).

Muzeum Warszawskiej Pragi – obiekt można zwiedzić za darmo w każdy czwartek (godz. 11-20).

Muzeum Warszawy – w każdy czwartek muzeum jest dostępne do darmowego zwiedzania. Wystawa stała jest tego dnia otwarta w godz. 9-19, a wystawy czasowe w godz. 11-20.

Muzeum Wojska Polskiego (Plac Gwardii Pieszej Koronnej, Pawilon Południowy) – placówkę można zwiedzać bezpłatnie w czwartki (godz. 10-18).

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – muzeum jest dostępne do bezpłatnego zwiedzania w środy (godz. 10-18).

Państwowe Muzeum Etnograficzne – placówkę można zwiedzić z darmo w czwartki (godz. 10-18).

Zamek Królewski w Warszawie – wszystkie ekspozycje stałe oraz Pałac pod Blachą można zwiedzić bezpłatnie w środy (zwiedzanie indywidualne). Darmowe wejściówki są dostępne do pobrania w kasie placówki, w dniu wizyty. W listopadzie Zamek Królewski w Warszawie bierze udział w programie „Darmowy listopad 2025. Królewski, czyli jaki”? W ramach wydarzenia organizowane są liczne atrakcje edukacyjne. Przez cały listopad za darmo można zwiedzać Apartamenty Królewskie i Sale Sejmowe. Swoje podwoje dla turystów otworzy także Pałac pod Blachą: darmowe wejściówki będą dostępne w środy, piątki i soboty (listopad).

Warszawskie galerie sztuki. W te dni z darmowym dostępem

Do listy zwiedzanych, stołecznych muzeów można dodać wybrane, warszawskie galerie sztuki. W tym wypadku również warto sprawdzić aktualnie obowiązujące zasady zwiedzania i godziny dostępu. Niektóre obiekty zapewniają darmowe wejściówki dla określonych dni tygodnia lub na wybrane ekspozycje (stałe lub czasowe).

Galeria Foksal w Warszawie – placówka zapewnia wstęp wolny wszystkim zwiedzającym. Galerię (ul. Foksal 1/4) można zwiedzać we wtorki, środy i w piątki w godz. 12-18. W czwartki obiekt jest otwarty w godz. 12-19, a w soboty od godz. 12-16.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej – zwiedzający mogą zobaczyć bezpłatnie wystawy w Galerii A (parter). W przypadku niektórych wydarzeń lub wystaw może obowiązywać limit miejsc i wejściówek. Obiekt jest otwarty od wtorku do niedzieli w godz. 12-20.

Narodowa Galeria Sztuki ZACHĘTA – w czwartki galeria jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich zwiedzających. Godziny otwarcia: 12-20. Miejsce Projektów Zachęty (ul. Gałczyńskiego 3) można zwiedzać za darmo od wtorku do niedzieli w godz. 12-20.

Park Rzeźby w Królikarni – park można zwiedzać bezpłatnie, zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy.