Warto przed zwiedzaniem zajrzeć na stronę internetową instytucji do której się wybieramy i zobaczyć kiedy możemy to uczynić za darmo lub ze znaczącą zniżką
W przypadku większości obiektów typu muzea lub galerie sztuki można liczyć również na zniżki. Tańsze bilety są dostępne zazwyczaj dla określonych grup (np. rodziny z dziećmi), a w niektórych przypadkach w określone święta/uroczystości lub np. dla późnych godzin zwiedzania.
W pierwszej kolejności przyda się sprawdzenie aktualnych godzin i zasad zwiedzania na stronach internetowych placówek. W niektórych przypadkach darmowy wstęp jest możliwy dopiero po pobraniu wejściówek (online lub stacjonarnie). Zdarza się także, że obiekt ma ograniczoną pulę darmowych biletów na dany dzień. Niektóre muzea (np. Centrum Pieniądza) zapewniają w pełni darmowy dostęp dla wszystkich zwiedzających, inne w jeden, wybrany dzień tygodnia. W zależności od zasad działania placówki, bezpłatne może być m.in. zwiedzanie ekspozycji stałych, a dodatkowo płatne np. wejście na wystawy czasowe.
Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka – obiekt można zwiedzać bezpłatnie od wtorku do niedzieli w godz. 10:00-18:00 (w czwartki do godz. 20:00). Rezerwacji wymaga zwiedzanie grupowe. W placówce obowiązuje ograniczenie liczby zwiedzających: na terenie obiektu może przebywać jednocześnie maks. 120 osób.
Muzeum Geologiczne w Warszawie – obiekt można zwiedzić za darmo indywidualnie we wszystkie dni tygodnia (w soboty placówka jest zamknięta), natomiast płatna jest usługa zwiedzania z przewodnikiem. Godziny otwarcia muzeum: pn.-pt. 9:00-17:30, niedziele w godz. 10:00-15:00.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – placówkę można zwiedzić za darmo w każdy czwartek w godz. 10:00-18:00.
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego – obiekt można zwiedzać bezpłatnie we wtorki (godz. 10:00-18:00).
Muzeum Katyńskie – wstęp bezpłatny na ekspozycję stałą (środa-niedziela w godz. 10:00-16:00) i zewnętrzną (codziennie w godz. 10:00-16:00).
Muzeum Łazienki Królewskie – ogrody można zwiedzać przez cały rok za darmo. W przypadku Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa bezpłatnym dniem zwiedzania indywidualnego jest piątek. W sezonie jesienno-zimowym (01.10-30.04) Koszary Kantonistów i Stajnie Kubickiego można zwiedzać w piątki w godz. 10:00-18:00. Od 3 do 30 listopada 2025 r. w ramach akcji „Darmowy Listopad 2025” można zwiedzać za darmo wszystkie wystawy stałe i czasowe. Program wydarzenia obejmuje także m.in. oprowadzania, spacery, warsztaty i lekcje muzealne.
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie – darmowe zwiedzanie indywidualne jest dostępne we wtorki (godz. 12-18).
Muzeum Narodowe w Warszawie – placówkę można zwiedzać bezpłatnie w każdy wtorek. Bezpłatne wejście obowiązuje na wszystkie ekspozycje stałe, przy czym nie jest wymagane pobieranie wejściówek. Warto również pamiętać o zniżce 50 proc. na wszystkie bilety: z tej opcji można skorzystać w każdy piątek w godz. 17-20.
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – bezpłatne wejściówki na zwiedzanie obiektu można pobrać w czwartki. Darmowy wstęp obejmuje wejście do pałacu, historycznych ogrodów i parku. Liczba darmowych wejściówek do pałacu jest ograniczona, natomiast do ogrodów i parku – dostępna bez ograniczeń. W ramach akcji „Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich” placówka przygotowała szereg wydarzeń edukacyjnych (lekcje muzealne) i bezpłatny wstęp na ekspozycje.
Muzeum Powstania Warszawskiego – od 1 stycznia 2025 r. bezpłatnym dniem zwiedzania placówki jest każdy czwartek (godz. 8-18).
Muzeum Warszawskiej Pragi – obiekt można zwiedzić za darmo w każdy czwartek (godz. 11-20).
Muzeum Warszawy – w każdy czwartek muzeum jest dostępne do darmowego zwiedzania. Wystawa stała jest tego dnia otwarta w godz. 9-19, a wystawy czasowe w godz. 11-20.
Muzeum Wojska Polskiego (Plac Gwardii Pieszej Koronnej, Pawilon Południowy) – placówkę można zwiedzać bezpłatnie w czwartki (godz. 10-18).
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina – muzeum jest dostępne do bezpłatnego zwiedzania w środy (godz. 10-18).
Państwowe Muzeum Etnograficzne – placówkę można zwiedzić z darmo w czwartki (godz. 10-18).
Zamek Królewski w Warszawie – wszystkie ekspozycje stałe oraz Pałac pod Blachą można zwiedzić bezpłatnie w środy (zwiedzanie indywidualne). Darmowe wejściówki są dostępne do pobrania w kasie placówki, w dniu wizyty. W listopadzie Zamek Królewski w Warszawie bierze udział w programie „Darmowy listopad 2025. Królewski, czyli jaki”? W ramach wydarzenia organizowane są liczne atrakcje edukacyjne. Przez cały listopad za darmo można zwiedzać Apartamenty Królewskie i Sale Sejmowe. Swoje podwoje dla turystów otworzy także Pałac pod Blachą: darmowe wejściówki będą dostępne w środy, piątki i soboty (listopad).
Do listy zwiedzanych, stołecznych muzeów można dodać wybrane, warszawskie galerie sztuki. W tym wypadku również warto sprawdzić aktualnie obowiązujące zasady zwiedzania i godziny dostępu. Niektóre obiekty zapewniają darmowe wejściówki dla określonych dni tygodnia lub na wybrane ekspozycje (stałe lub czasowe).
Galeria Foksal w Warszawie – placówka zapewnia wstęp wolny wszystkim zwiedzającym. Galerię (ul. Foksal 1/4) można zwiedzać we wtorki, środy i w piątki w godz. 12-18. W czwartki obiekt jest otwarty w godz. 12-19, a w soboty od godz. 12-16.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej – zwiedzający mogą zobaczyć bezpłatnie wystawy w Galerii A (parter). W przypadku niektórych wydarzeń lub wystaw może obowiązywać limit miejsc i wejściówek. Obiekt jest otwarty od wtorku do niedzieli w godz. 12-20.
Narodowa Galeria Sztuki ZACHĘTA – w czwartki galeria jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich zwiedzających. Godziny otwarcia: 12-20. Miejsce Projektów Zachęty (ul. Gałczyńskiego 3) można zwiedzać za darmo od wtorku do niedzieli w godz. 12-20.
Park Rzeźby w Królikarni – park można zwiedzać bezpłatnie, zarówno w dni powszednie, jak i w weekendy.