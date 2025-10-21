12°C
Te konferencje przyciągają miliony widzów. TEDx na Uniwersytecie Warszawskim. Trwa bezpłatna rejestracja

Publikacja: 21.10.2025 08:15

W BUW-ie odbędzie się kolejna odsłona TEDx University of Warsaw

W BUW-ie odbędzie się kolejna odsłona TEDx University of Warsaw

Foto: Mirosław Kaźmierczak / Uniwersytet Warszawski

Kacper Komaiszko
23 października Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) stanie się centrum inspiracji i innowacji. Odbędzie się tam kolejna odsłona TEDx University of Warsaw 2025 pod hasłem „Young Science: Unleash Your Curiosity".

Wydarzenie, współorganizowane przez Centrum Współpracy i Dialogu UW, ma za zadanie odpowiedzieć na kluczowe pytanie: jak świadomie rozbudzana ciekawość popycha w nieoczywiste kierunki i jak przekuć ją w realne działania zmieniające świat.

TEDx na Uniwersytecie Warszawskim. Konferencja o nauce i ciekawości

Tegoroczna edycja TEDx University of Warsaw, czwarta już współorganizowana przez Centrum Współpracy i Dialogu UW, koncentruje się na dwóch filarach: „Young Science” (młoda nauka) oraz „Unleash Your Curiosity” (uwolnij swoją ciekawość). Hasło to jest motorem dla dziesięciorga prelegentów, którzy zaprezentują swoje idee w niezwykle skondensowanym, 10-minutowym formacie. Jak zapowiada Jacek Sztolcman, kierownik Centrum Współpracy i Dialogu UW, prelegenci zabiorą publiczność w bardzo zróżnicowane światy, dokąd zaprowadziła ich właśnie ciekawość: „do teatru, wnętrza jądra atomowego i świata emocji”.

Program konferencji celowo łączy tematy z pozoru odległe, by pokazać, że innowacyjne myślenie nie ma granic. W bloku poświęconym Człowiekowi i Umysłowi Patrycja Ściślewska opowie o tym, jak nasz zegar biologiczny wpływa na życie, a Ewelina Kinalska zmierzy się z pytaniem, czy można zaprogramować własne emocje. Z kolei Aleksandra Nagańska przedstawi fascynującą analizę z pogranicza ekonomii i psychologii, tłumacząc, jak subiektywny dobrostan finansowy wpływa na postrzeganie oszustw.

Od jądra atomowego po miejską urbanistykę

Równie zróżnicowany jest blok poświęcony Światu Zewnętrznemu i Technologii. Na agendzie znalazły się zagadnienia kluczowe dla globalnej debaty publicznej i przyszłości miast. Piotr Sosnowski zajmie się problemem dezinformacji międzynarodowej, proponując lokalne rozwiązania dla tego globalnego wyzwania. Z kolei Maciej Misztal podda krytycznej analizie koncepcję Miasta 15-minutowego, pytając, czy jest to tylko „placebo czy cudowny lek na miejskie choroby”.

Nie zabraknie też tematów ściśle związanych z naukami ścisłymi i innowacjami. Szymon Zajda zaprosi słuchaczy w głąb materii w prelekcji pt. „Puzzle w sercu materii”, a Abhigyan Saha (w wystąpieniu anglojęzycznym) wprowadzi w świat „Knotty Science – Zawęźlonej nauki”. Nowe technologie językowe oraz ich potencjał inkluzywny zostaną poddane ocenie przez Joannę Dolińską (również w języku angielskim), natomiast Isti Marta Sukma (w języku angielskim) omówi Techno-realizm i to, jak technologia na nowo definiuje politykę. Program zamyka nurt społeczno-artystyczny, w którym Karolina Kosieradzka postawi intrygujące pytanie: „Czy teatr może uratować życie?”.

Jak się zarejestrować i na czym polega fenomen TEDx?

Konferencja odbędzie się 23 października w godz. 16-18:15 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje rygorystyczna rejestracja otwarta pod adresem internetowym organizatora.

Co istotne, organizatorzy stawiają na jakość i zaangażowanie widowni. Formularz rejestracyjny wymaga od kandydatów do udziału odpowiedzi na pytania kwalifikacyjne wykraczające poza standardowe dane osobowe. Kandydaci muszą krótko opisać, czym się zajmują i kim są, co służy lepszemu profilowaniu uczestników, a także muszą określić, co chcą wynieść z uczestnictwa w wydarzeniu. Proces ten zapewnia, że na widowni znajdzie się różnorodna, świadoma i aktywnie ciekawa społeczność.

TEDx to globalny program lokalnych, samodzielnie organizowanych wydarzeń, które są tworzone, aby replikować format i ducha głównej konferencji TED. Działają one w myśl hasła „Idee warte rozpowszechniania” (Ideas Worth Spreading), przenosząc inspirację na poziom lokalny. Wystąpienie na TEDx jest traktowane jako prestiżowe wyróżnienie, świadczące o innowacyjności i eksperckiej wiedzy prelegenta, a rosnąca z edycji na edycję popularność, czego dowodem jest już czwarta odsłona na UW, świadczy o silnej i globalnej renomie tej platformy wymiany myśli.

