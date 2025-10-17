Torba „Jestem z UW” czy miś z Politechniki? Uczelnie promują swoje gadżety

Warszawskie uczelnie sprzedają swoje koszulki, bluzy, skarpetki i czapki z daszkiem. Można też kupić pluszowego misia Politechniki, czepek i klapki z logiem AWF czy mobilne głośniki z logiem UW. Co mogą kupić studenci i przyjaciele stołecznych uczelni?



„Zbliżający się koniec roku to doskonała okazja, aby uzupełnić swoją kolekcję o jubileuszową bluzę Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Do końca roku lub do wyczerpania zapasów bluzy dostępne są w sprzedaży online z rabatem” – zachęca Akademia Wychowania Fizycznego.

Choć w Polsce noszenie bluz z nazwami uczelni nie jest tak modne jak np. w Stanach Zjednoczonych, każda duża uczelnia w Warszawie sprzedaje ubiory ze swoimi emblematami.

Ubranie dla studenta i przyjaciela uczelni

W sklepie AWF bluza z kapturem kosztuje 230 zł, a bejsbolówka – 210 zł. Za koszulkę zapłacimy 60 zł, za czapkę z daszkiem – 50 zł, zaś skarpetki to koszt 35 zł. Sklep promuje teraz „jubileuszowe” bluzy z okazji 95-lecia uczelni. Przecenił je z 280 zł na 238 zł. „Haftowane, jubileuszowe logo podkreśla Twoją więź z Uczelnią i jej bogatą tradycją” – czytamy w opisie produktu.

Bluza z emblematem Uniwersytetu Warszawskiego kosztuje 130 zł (z kapturem) lub 150 zł (rozpinana). Za koszulkę zapłacimy 30-50 zł, nieco droższa jest koszulka polo, która kosztuje 70 zł. Uniwersytet proponuje też dodatki do ubioru. Za apaszkę zapłacimy 65 zł, za czapkę z daszkiem – 45 zł, a za zimową czapkę – 99 zł. Maseczkę kupimy za 10 zł, a za krawat zapłacimy 63-70 zł. Najtańsze skarpetki kosztują 16,65 zł, a najdroższe – 27 zł. Brązowe spinki do mankietów kosztują 135 zł, a srebrne – 320 zł. „Srebrne spinki do mankietów w kształcie napisu «UW» to dyskretne dopełnienie eleganckiej stylizacji” – zapewnia uczelnia.