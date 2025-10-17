Torba „Jestem z UW” czy miś z Politechniki? Uczelnie promują swoje gadżety

Bluzy z logiem Politechniki Warszawskiej kosztują 160 zł, czapka z daszkiem – 36 zł
„Zbliżający się koniec roku to doskonała okazja, aby uzupełnić swoją kolekcję o jubileuszową bluzę Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Do końca roku lub do wyczerpania zapasów bluzy dostępne są w sprzedaży online z rabatem” – zachęca Akademia Wychowania Fizycznego.
Choć w Polsce noszenie bluz z nazwami uczelni nie jest tak modne jak np. w Stanach Zjednoczonych, każda duża uczelnia w Warszawie sprzedaje ubiory ze swoimi emblematami.
W sklepie AWF bluza z kapturem kosztuje 230 zł, a bejsbolówka – 210 zł. Za koszulkę zapłacimy 60 zł, za czapkę z daszkiem – 50 zł, zaś skarpetki to koszt 35 zł. Sklep promuje teraz „jubileuszowe” bluzy z okazji 95-lecia uczelni. Przecenił je z 280 zł na 238 zł. „Haftowane, jubileuszowe logo podkreśla Twoją więź z Uczelnią i jej bogatą tradycją” – czytamy w opisie produktu.
Bluza z emblematem Uniwersytetu Warszawskiego kosztuje 130 zł (z kapturem) lub 150 zł (rozpinana). Za koszulkę zapłacimy 30-50 zł, nieco droższa jest koszulka polo, która kosztuje 70 zł. Uniwersytet proponuje też dodatki do ubioru. Za apaszkę zapłacimy 65 zł, za czapkę z daszkiem – 45 zł, a za zimową czapkę – 99 zł. Maseczkę kupimy za 10 zł, a za krawat zapłacimy 63-70 zł. Najtańsze skarpetki kosztują 16,65 zł, a najdroższe – 27 zł. Brązowe spinki do mankietów kosztują 135 zł, a srebrne – 320 zł. „Srebrne spinki do mankietów w kształcie napisu «UW» to dyskretne dopełnienie eleganckiej stylizacji” – zapewnia uczelnia.
Uniwersytet proponuje też parasole w cenie 50-57 zł, plecaki w cenie 40-80 zł, torby materiałowe po 40 zł i torby na laptopa po 80 zł. Najdroższe są torby z napisem „Jestem z UW” – kosztują 90 zł.
Bluzy z logiem Politechniki Warszawskiej kosztują 160 zł, czapka z daszkiem – 36 zł, a damska koszulka we wzory matematyczne – 10 zł.
W sklepie SGH bluzy można kupić w cenie 139,90–159 zł, koszulki – 44,10 do 54,9 zł, apaszkę za 58 zł, czapkę z daszkiem – za 24,99 zł, a krawat za 60 zł. Ciekawym eksponatem jest rogatywką, za którą trzeba zapłacić 194 zł.
Uczelnie sprzedają jednak nie tylko ubrania. AWF, jak na sportową uczelnię przystało, sprzedaje głównie gadżety treningowe. Za czepek z logo uczelni zapłacimy 60 zł, za klapki 80 zł, a worek sportowy kosztuje 50 zł. Można też kupić kubki w cenie 40-45 zł.
Z kolei wśród gadżetów Uniwersytetu Warszawskiego znajdziemy ekonotes z jabłek (40 zł), notesy z motywem bramy UW (16-35 zł), kalendarze, kubki i filiżanki, magnesy, przybory do pisania, teczki, przypinki, szachy, ciepły koc, a nawet… głośnik mobilny z logiem UW. „Z łatwością zmieści się do torby czy plecaka, by towarzyszyć Ci na wycieczce lub w podróży. Marka produktu gwarantuje jakość dźwięku, która ucieszy każdego audiofila. Całość w kolorowym pudełku oznakowanym logo UW” – zachęca uczelnia.
Politechnika Warszawska proponuje swoim fanom m.in. dyski przenośne po 180 zł od sztuki, termos z termometrem po 48 zł, a nawet uczelnianego pluszowego misia. Kosztuje on 44 zł. Ładowarka bezprzewodowa to koszt 42 zł, a puzzle Politechniki – 30 zł. Puzzle składają się z 300 elementów i są w dwóch wariantach: Duża Aula PW oraz Gmach Główny PW.
Z kolei SGH proponuje piłeczkę antystresową za 6,50 zł, zielony metalowy znaczek dla sympatyka za 25 zł i grę Monopoly za 110 zł. „Najbardziej popularna gra ekonomiczna w specjalnym wydaniu SGH. Cel i zasady reguły gry są takie same, jak w wersji klasycznej. Układ planszy został zachowany, jednak kupujemy pola związane z SGH” – czytamy w opisie produktu.