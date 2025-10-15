Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny na SGH. Porcja darmowej wiedzy dla każdego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) zachęca do zapisów na Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny. Jak twierdzi uczelnia, ta oferta odpowiada na rosnącą potrzebę upowszechniania wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie.



Inicjatywa ta ma na celu nie tylko dostarczenie bezpłatnych kursów prowadzonych przez wybitnych ekspertów, lecz także zainspirowanie uczestników do aktywnego zaangażowania się w życie gospodarcze kraju.

Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny na SGH

Oferta edukacyjna Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego składa się z kilku bloków tematycznych, które odpowiadają na różnorodne potrzeby uczestników. Blok z zakresu ekonomii i finansów dostarcza praktycznej wiedzy, która pomaga świadomie zarządzać finansami oraz lepiej rozumieć mechanizmy gospodarcze. Z kolei Zarządzanie zostało wyodrębnione jako blok zajęć dodatkowych nastawiony na rozwijanie kluczowych umiejętności przywódczych i strategicznych, które są niezbędne do odniesienia sukcesu w dynamicznym otoczeniu.

Kolejny blok to Unia Europejska﻿, który oferuje możliwość zrozumienia mechanizmów działania UE﻿ oraz jej wpływu na politykę i gospodarkę światową, co sprzyja świadomemu kształtowaniu przyszłości. Ostatni blok, dotyczący ekonomii środowiska, koncentruje się na zdobywaniu praktycznej wiedzy pozwalającej łączyć rozwój gospodarczy z troską o środowisko i społeczeństwo.

Jak zapisać się na Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny?

Aby zapisać się na zajęcia w ramach Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego SGH, należy dokonać rejestracji przez internet na oficjalnej stronie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie lub bezpośrednio na stronie dedykowanej programowi OUE. Zapisy na cały program zwykle rozpoczynają się w określonym terminie, na przykład w lutym lub październiku każdego roku, a uczestnictwo odbywa się w trybie stacjonarnym w siedzibie SGH w Warszawie.