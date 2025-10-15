Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny na SGH. Porcja darmowej wiedzy dla każdego

Uczestnictwo w zajęciach odbywa się w trybie stacjonarnym w siedzibie SGH w Warszawie.
Inicjatywa ta ma na celu nie tylko dostarczenie bezpłatnych kursów prowadzonych przez wybitnych ekspertów, lecz także zainspirowanie uczestników do aktywnego zaangażowania się w życie gospodarcze kraju.
Oferta edukacyjna Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego składa się z kilku bloków tematycznych, które odpowiadają na różnorodne potrzeby uczestników. Blok z zakresu ekonomii i finansów dostarcza praktycznej wiedzy, która pomaga świadomie zarządzać finansami oraz lepiej rozumieć mechanizmy gospodarcze. Z kolei Zarządzanie zostało wyodrębnione jako blok zajęć dodatkowych nastawiony na rozwijanie kluczowych umiejętności przywódczych i strategicznych, które są niezbędne do odniesienia sukcesu w dynamicznym otoczeniu.
Kolejny blok to Unia Europejska, który oferuje możliwość zrozumienia mechanizmów działania UE oraz jej wpływu na politykę i gospodarkę światową, co sprzyja świadomemu kształtowaniu przyszłości. Ostatni blok, dotyczący ekonomii środowiska, koncentruje się na zdobywaniu praktycznej wiedzy pozwalającej łączyć rozwój gospodarczy z troską o środowisko i społeczeństwo.
Aby zapisać się na zajęcia w ramach Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego SGH, należy dokonać rejestracji przez internet na oficjalnej stronie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie lub bezpośrednio na stronie dedykowanej programowi OUE. Zapisy na cały program zwykle rozpoczynają się w określonym terminie, na przykład w lutym lub październiku każdego roku, a uczestnictwo odbywa się w trybie stacjonarnym w siedzibie SGH w Warszawie.
Zajęcia są bezpłatne i prowadzone przez profesorów uczelni, a aby ukończyć kurs, wymaga się aktywnego udziału w co najmniej siedmiu zajęciach w formule stacjonarnej. Program skierowany jest do osób dorosłych, niezależnie od obecnego poziomu wiedzy ekonomicznej czy finansowej, które chcą poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności w obszarach ekonomii, finansów, zarządzania oraz zagadnień związanych z Unią Europejską i zrównoważonym rozwojem.