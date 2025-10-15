10.6°C
1023.6 hPa
Życie Warszawy

Bezpieczniej na warszawskich uczelniach. Jak ich władze dbają o studentów?

Publikacja: 15.10.2025 07:35

1 lipca na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęło działalność Biuro ds. Bezpieczeństwa

1 lipca na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęło działalność Biuro ds. Bezpieczeństwa

Foto: Adobe Stock

rbi
Warszawskie uczelnie coraz ściślej współpracują z policją. Celem jest wypracowanie trwałych i praktycznych mechanizmów współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Powstają też wyspecjalizowane jednostki dbające o bezpieczeństwo studentów

Na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się ćwiczenia służb mundurowych, w których uczestniczyli funkcjonariusze Policji oraz Straż Akademicka SGGW. Wspólne szkolenie, które odbyło się z inicjatywy SGGW miało na celu doskonalenie współpracy w sytuacjach kryzysowych, sprawdzenie skuteczności obowiązujących procedur oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa całej społeczności akademickiej.

Realistyczne scenariusze i ćwiczenia w terenie

Podczas ćwiczeń przeprowadzono symulacje interwencji, które mogą wystąpić na terenie uczelni. Kampus stał się na kilka godzin miejscem realistycznych scenariuszy działań – z udziałem umundurowanych funkcjonariuszy, radiowozów oraz sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Wszystkie aktywności były wcześniej zaplanowane i stanowiły element cyklicznego programu profilaktyczno-szkoleniowego prowadzonego przez SGGW.

– Bezpieczeństwo naszej społeczności to priorytet – podkreśla rektor SGGW, prof. dr hab. Michał Zasada. – Regularne szkolenia i ćwiczenia pozwalają nam nie tylko doskonalić współpracę z Policją i służbami ratunkowymi, ale też w praktyce testować przyjęte procedury. Dzięki temu studenci i pracownicy wiedzą, jak reagować w sytuacjach zagrożenia i mogą czuć się bezpieczniej na terenie uczelni.

SGGW od wielu miesięcy rozwija kompleksowy program działań profilaktycznych, obejmujący zarówno szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, jak i modernizację infrastruktury kampusu. Uczelnia inwestuje w nowoczesne systemy monitoringu, oświetlenia i łączności, a także w edukację i komunikację dotyczącą bezpieczeństwa publicznego.

Regularne ćwiczenia z udziałem służb mundurowych stanowią stały element strategii SGGW, której celem jest nie tylko reagowanie na potencjalne zagrożenia, ale przede wszystkim budowanie kultury odpowiedzialności i świadomości bezpieczeństwa wśród studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych.

Reklama
Reklama

– Chcemy, by każdy członek naszej społeczności wiedział, że szybka, spokojna i adekwatna reakcja może uratować zdrowie lub życie – mówi mgr Tomasz Witkowski, szef Straży Akademickiej SGGW. – Współpraca, wiedza i przygotowanie to najlepsza profilaktyka.

Bezpieczeństwo na warszawskich uczelniach

Z kolei we wrześniu odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli środowiska akademickiego oraz Komendy Stołecznej Policji. Celem rozmów było wypracowanie trwałych i praktycznych mechanizmów współpracy w zakresie bezpieczeństwa.

Kluczowym ustaleniem wynikającym ze spotkania jest kontynuowanie prac nad porozumieniem umożliwiającym prowadzenie dedykowanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, a także współpracy w zakresie bieżącej wymiany informacji, analizy zagrożeń oraz prowadzenia badań i organizacji praktyk studenckich.

Polecane
Z okazji 25-lecia e-learningu na UW Centrum Kompetencji Cyfrowych przygotowało liczne wydarzenia
nauczanie
Jubileusz e-learningu na UW. To już 25 lat

– Bezpieczeństwo w obszarze szkolnictwa wyższego wymaga podejścia systemowego, aby wspólnie wypracowywać odpowiedzialne i skuteczne procedury w zakresie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo na Uniwersytecie Warszawskim jest dla nas priorytetem – podkreśla prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Biuro Bezpieczeństwa na Uniwersytecie Warszawskim

1 lipca na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęło działalność Biuro ds. Bezpieczeństwa – wyspecjalizowana jednostka odpowiedzialna za koordynację wszystkich działań związanych z ochroną osób i mienia na terenie uczelni.

Reklama
Reklama

– Zespołowi zaangażowanemu w powstanie nowej jednostki – z prof. Alojzym Z. Nowakiem, rektorem UW, na czele – zależało na stworzeniu takiego systemu bezpieczeństwa, który wzmacnia poczucie wolności akademickiej, a nie je ogranicza. Odtąd wszystkie kluczowe kompetencje – od prewencji po reakcję kryzysową – znajdują się w jednym miejscu – mówi Robert Grey, kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego.

Podkreśla, że to ważny krok w stronę kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa na jasno określonych strukturach i procedurach. – Traktujemy go jako początek długofalowego procesu – budowy nowoczesnego, zintegrowanego systemu obejmującego zarówno ochronę fizyczną, jak i cyberbezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe czy bezpieczeństwo informacyjne. Prawdziwe bezpieczeństwo to nie stan – to proces. Wymaga nie tylko procedur, ale także kultury reagowania, komunikacji, wzajemnego szacunku i współodpowiedzialności w codziennym życiu wspólnoty akademickiej. Właśnie tak chcemy je rozumieć i tak będziemy je rozwijać – zapowiada kanclerz.

Polecane
W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego będzie działać tania stołówka
nowy rok akademicki
Rusza tania stołówka w BUW. Obiady za mniej niż 20 zł, kawa za 6 zł

1 lipca w życie wszedł również pierwszy kompleksowy Regulamin Straży UW, który porządkuje strukturę oraz procedury dotyczące służb ochrony. Wśród kluczowych elementów będących podstawą zreformowanego systemu bezpieczeństwa na UW są:

  • centralizacja kompetencji – pełny nadzór Biura ds. Bezpieczeństwa nad ochroną osób i mienia oraz uproszczone ścieżki decyzyjne,
  • jasne procedury interwencji i raportowania – uregulowana struktura Straży UW,
Reklama
Reklama
  • katalog dopuszczalnych środków działania, szkolenia i prewencja – stały program edukacyjny z zakresu pierwszej pomocy, reagowania kryzysowego i bezpieczeństwa danych,
  • transparentność – działania Biura ds. Bezpieczeństwa zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych i zasadami przejrzystości organizacyjnej.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Uczestnictwo w zajęciach odbywa się w trybie stacjonarnym w siedzibie SGH w Warszawie.
promocja nauki

Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny na SGH. Porcja darmowej wiedzy

W stołecznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pracuje ponad 30 tys. nauczycieli ora
szkolnictwo

Dzień Edukacji Narodowej – święto warszawskiej edukacji

Z okazji 25-lecia e-learningu na UW Centrum Kompetencji Cyfrowych przygotowało liczne wydarzenia
nauczanie

Jubileusz e-learningu na UW. To już 25 lat

Ideą konkursu jest przedstawianie skomplikowanych zagadnień naukowych w zrozumiały sposób.
konkurs

Reprezentanci Politechniki w finale FameLab Poland

Astronauta opowie o kosmosie, technologiach, swojej drodze na orbitę oraz o misji IGNIS, w której wz
wydarzenie

Sławosz Uznański-Wiśniewski na Politechnice

Nagroda ma charakter zarówno symboliczny, jak i finansowy: laureat otrzymuje 5 000 zł brutto, a plac
nagroda im. korczaka

Dla tych, co stawiają dziecko w centrum uwagi

W obiekcie znajdzie się także filia Biblioteki Publicznej i garaż podziemny z funkcją schronu
infrastruktura

Na Woli powstanie nowa szkoła

Welcome Point to miejsce dedykowane nowym studentom, doktorantom i pracownikom uczelni, zwłaszcza os
nowy rok akademicki

Pierwszoroczni przyjeżdżają do Warszawy. Jak uczelnie pomagają im się odnaleźć?

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama