Bezpieczniej na warszawskich uczelniach. Jak ich władze dbają o studentów?

Na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się ćwiczenia służb mundurowych, w których uczestniczyli funkcjonariusze Policji oraz Straż Akademicka SGGW. Wspólne szkolenie, które odbyło się z inicjatywy SGGW miało na celu doskonalenie współpracy w sytuacjach kryzysowych, sprawdzenie skuteczności obowiązujących procedur oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa całej społeczności akademickiej.
Podczas ćwiczeń przeprowadzono symulacje interwencji, które mogą wystąpić na terenie uczelni. Kampus stał się na kilka godzin miejscem realistycznych scenariuszy działań – z udziałem umundurowanych funkcjonariuszy, radiowozów oraz sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Wszystkie aktywności były wcześniej zaplanowane i stanowiły element cyklicznego programu profilaktyczno-szkoleniowego prowadzonego przez SGGW.
– Bezpieczeństwo naszej społeczności to priorytet – podkreśla rektor SGGW, prof. dr hab. Michał Zasada. – Regularne szkolenia i ćwiczenia pozwalają nam nie tylko doskonalić współpracę z Policją i służbami ratunkowymi, ale też w praktyce testować przyjęte procedury. Dzięki temu studenci i pracownicy wiedzą, jak reagować w sytuacjach zagrożenia i mogą czuć się bezpieczniej na terenie uczelni.
SGGW od wielu miesięcy rozwija kompleksowy program działań profilaktycznych, obejmujący zarówno szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, jak i modernizację infrastruktury kampusu. Uczelnia inwestuje w nowoczesne systemy monitoringu, oświetlenia i łączności, a także w edukację i komunikację dotyczącą bezpieczeństwa publicznego.
Regularne ćwiczenia z udziałem służb mundurowych stanowią stały element strategii SGGW, której celem jest nie tylko reagowanie na potencjalne zagrożenia, ale przede wszystkim budowanie kultury odpowiedzialności i świadomości bezpieczeństwa wśród studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych.
– Chcemy, by każdy członek naszej społeczności wiedział, że szybka, spokojna i adekwatna reakcja może uratować zdrowie lub życie – mówi mgr Tomasz Witkowski, szef Straży Akademickiej SGGW. – Współpraca, wiedza i przygotowanie to najlepsza profilaktyka.
Z kolei we wrześniu odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli środowiska akademickiego oraz Komendy Stołecznej Policji. Celem rozmów było wypracowanie trwałych i praktycznych mechanizmów współpracy w zakresie bezpieczeństwa.
Kluczowym ustaleniem wynikającym ze spotkania jest kontynuowanie prac nad porozumieniem umożliwiającym prowadzenie dedykowanych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, a także współpracy w zakresie bieżącej wymiany informacji, analizy zagrożeń oraz prowadzenia badań i organizacji praktyk studenckich.
– Bezpieczeństwo w obszarze szkolnictwa wyższego wymaga podejścia systemowego, aby wspólnie wypracowywać odpowiedzialne i skuteczne procedury w zakresie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo na Uniwersytecie Warszawskim jest dla nas priorytetem – podkreśla prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.
1 lipca na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęło działalność Biuro ds. Bezpieczeństwa – wyspecjalizowana jednostka odpowiedzialna za koordynację wszystkich działań związanych z ochroną osób i mienia na terenie uczelni.
– Zespołowi zaangażowanemu w powstanie nowej jednostki – z prof. Alojzym Z. Nowakiem, rektorem UW, na czele – zależało na stworzeniu takiego systemu bezpieczeństwa, który wzmacnia poczucie wolności akademickiej, a nie je ogranicza. Odtąd wszystkie kluczowe kompetencje – od prewencji po reakcję kryzysową – znajdują się w jednym miejscu – mówi Robert Grey, kanclerz Uniwersytetu Warszawskiego.
Podkreśla, że to ważny krok w stronę kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa na jasno określonych strukturach i procedurach. – Traktujemy go jako początek długofalowego procesu – budowy nowoczesnego, zintegrowanego systemu obejmującego zarówno ochronę fizyczną, jak i cyberbezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe czy bezpieczeństwo informacyjne. Prawdziwe bezpieczeństwo to nie stan – to proces. Wymaga nie tylko procedur, ale także kultury reagowania, komunikacji, wzajemnego szacunku i współodpowiedzialności w codziennym życiu wspólnoty akademickiej. Właśnie tak chcemy je rozumieć i tak będziemy je rozwijać – zapowiada kanclerz.
1 lipca w życie wszedł również pierwszy kompleksowy Regulamin Straży UW, który porządkuje strukturę oraz procedury dotyczące służb ochrony. Wśród kluczowych elementów będących podstawą zreformowanego systemu bezpieczeństwa na UW są: