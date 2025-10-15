Bezpieczniej na warszawskich uczelniach. Jak ich władze dbają o studentów?

Warszawskie uczelnie coraz ściślej współpracują z policją. Celem jest wypracowanie trwałych i praktycznych mechanizmów współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Powstają też wyspecjalizowane jednostki dbające o bezpieczeństwo studentów



Na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się ćwiczenia służb mundurowych, w których uczestniczyli funkcjonariusze Policji oraz Straż Akademicka SGGW. Wspólne szkolenie, które odbyło się z inicjatywy SGGW miało na celu doskonalenie współpracy w sytuacjach kryzysowych, sprawdzenie skuteczności obowiązujących procedur oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa całej społeczności akademickiej.

Realistyczne scenariusze i ćwiczenia w terenie

Podczas ćwiczeń przeprowadzono symulacje interwencji, które mogą wystąpić na terenie uczelni. Kampus stał się na kilka godzin miejscem realistycznych scenariuszy działań – z udziałem umundurowanych funkcjonariuszy, radiowozów oraz sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Wszystkie aktywności były wcześniej zaplanowane i stanowiły element cyklicznego programu profilaktyczno-szkoleniowego prowadzonego przez SGGW.

– Bezpieczeństwo naszej społeczności to priorytet – podkreśla rektor SGGW, prof. dr hab. Michał Zasada. – Regularne szkolenia i ćwiczenia pozwalają nam nie tylko doskonalić współpracę z Policją i służbami ratunkowymi, ale też w praktyce testować przyjęte procedury. Dzięki temu studenci i pracownicy wiedzą, jak reagować w sytuacjach zagrożenia i mogą czuć się bezpieczniej na terenie uczelni.

SGGW od wielu miesięcy rozwija kompleksowy program działań profilaktycznych, obejmujący zarówno szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, jak i modernizację infrastruktury kampusu. Uczelnia inwestuje w nowoczesne systemy monitoringu, oświetlenia i łączności, a także w edukację i komunikację dotyczącą bezpieczeństwa publicznego.

Regularne ćwiczenia z udziałem służb mundurowych stanowią stały element strategii SGGW, której celem jest nie tylko reagowanie na potencjalne zagrożenia, ale przede wszystkim budowanie kultury odpowiedzialności i świadomości bezpieczeństwa wśród studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych.