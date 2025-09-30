9.8°C
Życie Warszawy

Rusza tania stołówka w BUW. Obiady za mniej niż 20 zł, kawa za 6 zł

Publikacja: 30.09.2025 15:38

W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego będzie działać tania stołówka

Foto: Ewelina Petryka Dziwir | Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Krzystała
Tania stołówka przeznaczona dla studentów, pracowników oraz gości uczelni zacznie działać 1 października w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Posiłki mają być pełnowartościowe i atrakcyjne cenowo.

Stołówka znajdzie się w pasażu głównym BUW. W październiku zostanie uruchomiona tylko jej część, tuż przy wejściu do biblioteki. Główna przestrzeń jest nadal remontowana i zostanie oddana do użytku nieco później.

Nie tylko stołówka. Co będzie się działo w nowej przestrzeni?

Według zapowiedzi kanclerza UW Roberta Greya stołówka ma być przestrzenią wielofunkcyjną.

– Zależy nam na tworzeniu jak najbardziej komfortowych i przyjaznych warunków do pracy i nauki dla wszystkich członków naszej społeczności. Nowa strefa w BUW nie jest zwykłą jadłodajnią. To przestrzeń służąca integracji, nawiązywaniu relacji i rozmowom. Chcemy tu także prezentować osiągnięcia naszych studentów, efekty ich pracy w zakresie nauki i sztuki, zapraszać ich do wymiany doświadczeń i myśli – tłumaczy kanclerz Grey.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie uczelni, nowe miejsce otworzyło się pod nazwą „Kioski w BUW-ie”. Od godziny 19:00 stołówka ma zamieniać się w klub studencki, w którym będą organizowane różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, w tym pokazy, wystawy, koncerty, seanse filmowe oraz panele dyskusyjne. Strefa została zaprojektowana w nowoczesny sposób, z uwzględnieniem ekologicznych elementów. Autorką projektu jest architektka wnętrz Marta Agnieszka Lew.

Obiad za mniej niż 20 zł, kawa za 6 zł. Ceny nie tylko na „studencką” kieszeń

Stoiska, które znajdą się na terenie stołówki, będą oferować dania z różnych stron świata, w tym dania kuchni polskiej, włoskiej, meksykańskiej oraz chińskiej. Menu ma zmieniać się rotacyjnie. Według zapowiedzi pełnowartościowy obiad będzie można zjeść już za 16–20 zł. Dostępne będą również stoiska z gorącymi i zimnymi napojami, także w przystępnych cenach, m.in. kawa za 6 zł. Na stołówce będzie też można podgrzać własne jedzenie. 

Dania mają być serwowane w formie gotowej do spożycia i przygotowywane przez profesjonalnych kucharzy. Od strony kulinarnej stołówka będzie prowadzona przez restauratorkę Yajię Lin-Iwanejko, która w 2025 roku zajęła 15. miejsce w rankingu 50 najlepszych restauratorów w Polsce opracowanym przez Forbes & Made For Restaurant (kategoria Kuchnia Etniczna). Uczelnia podpisała umowę z prywatnym operatorem wyłonionym w przetargu na 15 lat. W kontrakcie zapisano ceny maksymalne dla studentów, co oznacza, że operator nie może samowolnie ich podnosić.

„Kioski w BUW-ie” będą oferować również miejsca pracy dla studentów, którzy będą mieć pierwszeństwo zatrudnienia. Poza tym stołówka dołączyła do programu „Too Good to Go”, co oznacza, że każda osoba będzie miała możliwość zakupu nadwyżek posiłków z 40–50 proc. zniżką, jednocześnie zapobiegając marnowaniu jedzenia.

