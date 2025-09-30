Rusza tania stołówka w BUW. Obiady za mniej niż 20 zł, kawa za 6 zł

Tania stołówka przeznaczona dla studentów, pracowników oraz gości uczelni zacznie działać 1 października w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Posiłki mają być pełnowartościowe i atrakcyjne cenowo.



Stołówka znajdzie się w pasażu głównym BUW. W październiku zostanie uruchomiona tylko jej część, tuż przy wejściu do biblioteki. Główna przestrzeń jest nadal remontowana i zostanie oddana do użytku nieco później.

Nie tylko stołówka. Co będzie się działo w nowej przestrzeni?

Według zapowiedzi kanclerza UW Roberta Greya stołówka ma być przestrzenią wielofunkcyjną.

– Zależy nam na tworzeniu jak najbardziej komfortowych i przyjaznych warunków do pracy i nauki dla wszystkich członków naszej społeczności. Nowa strefa w BUW nie jest zwykłą jadłodajnią. To przestrzeń służąca integracji, nawiązywaniu relacji i rozmowom. Chcemy tu także prezentować osiągnięcia naszych studentów, efekty ich pracy w zakresie nauki i sztuki, zapraszać ich do wymiany doświadczeń i myśli – tłumaczy kanclerz Grey.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie uczelni, nowe miejsce otworzyło się pod nazwą „Kioski w BUW-ie”. Od godziny 19:00 stołówka ma zamieniać się w klub studencki, w którym będą organizowane różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, w tym pokazy, wystawy, koncerty, seanse filmowe oraz panele dyskusyjne. Strefa została zaprojektowana w nowoczesny sposób, z uwzględnieniem ekologicznych elementów. Autorką projektu jest architektka wnętrz Marta Agnieszka Lew.