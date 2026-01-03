Daj drugie życie książce. Specjalne regały na Bielanach

Projekt „Książkodzielnia – czytam, myślę, nie marnuję” ma na celu promocję czytelnictwa, integrację sąsiedzką, wymianę książek i myśli.
„W niemal każdym domu, na strychu, w piwnicy, czy nawet w domowych bibliotekach znajdą się książki od lat nieczytane, przeznaczone na zapomnienie. Mogą być dla innych nie lada gratką, stać się inspiracją do poszerzenia czytelniczych horyzontów, a nawet zapoczątkować przygodę z czytaniem” – zachęca Urząd Dzielnicy Bielany.
W ramach projektu zostały wykonane i zamontowane dwa regały na książki. Jeden stoi tuż przy wejściu do Biblioteki przy ulicy Romaszewskiego 19. Drugi – przy punkcie informacyjnym w holu głównym Galerii Młociny, gdzie działa Storyteka, czyli filia bielańskiej Biblioteki Publicznej.
W Warszawie książkodzielnie, czyli punkty bookcrossingu lub półki z darmową wymianą książek, można zneleźć głównie przy bibliotekach publicznych, w parkach i na osiedlach. Są to miejsca, gdzie każdy może zostawić książkę i zabrać inną za darmo, promując czytelnictwo społecznościowe.
Przykładowo Schronisko Książek przy Bibliotece Głównej na ul. Koszykowej 26/28 oferuje bezpłatne książki z katalogu. Biblioteka „Przystanek Książka” na ul. Grójeckiej 42 (Ochota) posiada książkomat i punkt wymiany na tyłach budynku. Społeczna książkodzielnia na Wawrzyszewie przy ul. Petöfiego działa w ramach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Większość książkodzielni działa w godzinach bibliotek, zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00 oraz w soboty do 15:00, ale plenerowe półki są dostępne całodobowo.