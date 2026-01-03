0°C
998.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Daj drugie życie książce. Specjalne regały na Bielanach

Publikacja: 03.01.2026 12:20

Projekt „Książkodzielnia – czytam, myślę, nie marnuję” ma na celu promocję czytelnictwa, integrację

Projekt „Książkodzielnia – czytam, myślę, nie marnuję” ma na celu promocję czytelnictwa, integrację sąsiedzką, wymianę książek i myśli.

Foto: UD Bielany

rbi
Na parterze Galerii Młociny i w Bibliotece Publicznej przy Romaszewskiego stanęły specjalne regały na książki. Dają możliwość podzielenia się przeczytaną lekturą z innymi i przy okazji znalezienia nowej.

Projekt „Książkodzielnia – czytam, myślę, nie marnuję” ma na celu promocję czytelnictwa, integrację sąsiedzką, wymianę książek i myśli.

Książkodzielnie na Bielanach

„W niemal każdym domu, na strychu, w piwnicy, czy nawet w domowych bibliotekach znajdą się książki od lat nieczytane, przeznaczone na zapomnienie. Mogą być dla innych nie lada gratką, stać się inspiracją do poszerzenia czytelniczych horyzontów, a nawet zapoczątkować przygodę z czytaniem” – zachęca Urząd Dzielnicy Bielany.

Polecane
Nowa siedziba Ursynoteki z rekordowym otwarciem
książki
Nowa siedziba Ursynoteki z rekordowym otwarciem

W ramach projektu zostały wykonane i zamontowane dwa regały na książki. Jeden stoi tuż przy wejściu do Biblioteki przy ulicy Romaszewskiego 19. Drugi – przy punkcie informacyjnym w holu głównym Galerii Młociny, gdzie działa Storyteka, czyli filia bielańskiej Biblioteki Publicznej.

Bookcrossing w Warszawie

W Warszawie książkodzielnie, czyli punkty bookcrossingu lub półki z darmową wymianą książek, można zneleźć głównie przy bibliotekach publicznych, w parkach i na osiedlach. Są to miejsca, gdzie każdy może zostawić książkę i zabrać inną za darmo, promując czytelnictwo społecznościowe.

Reklama
Reklama

Przykładowo Schronisko Książek przy Bibliotece Głównej na ul. Koszykowej 26/28 oferuje bezpłatne książki z katalogu. Biblioteka „Przystanek Książka” na ul. Grójeckiej 42 (Ochota) posiada książkomat i punkt wymiany na tyłach budynku. Społeczna książkodzielnia na Wawrzyszewie przy ul. Petöfiego działa w ramach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Większość książkodzielni działa w godzinach bibliotek, zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00 oraz w soboty do 15:00, ale plenerowe półki są dostępne całodobowo.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Za wiaty odpowiadają różne podmioty, co prowadzi do braku jednolitych standardów bezpieczeństwa
zwierzę warszawskie

Martwy ptak znaleziony po zderzeniu z przystankiem. Czas zabezpieczyć wiaty przed kolizjami?

Już tylko około stu miejsc czeka na tych, którzy chcieliby wstąpić do Straży Miejskiej m.st. Warszaw
PRACA

Wyższa pensja strażników miejskich od 1 stycznia. Płacą ponad 7 tys. zł.

Uczestnicy otrzymają od wolontariuszy pamiątkowe korony oraz śpiewniki, które ułatwią aktywne włącze
kościół

Orszak Trzech Króli w Warszawie. Tegoroczne hasło: Nadzieją się cieszą

Dworek Milusin w Sulejówku do rejestru zabytków wstąp!
dziedzictwo

Dworek Milusin w Sulejówku do rejestru zabytków wstąp!

Sytuacja pogodowa zacznie zmieniać się od niedzieli, kiedy wiatr wyraźnie osłabnie. Zmiana ta przyni
miasto zimą

Mazowsze: Trudne warunki pogodowe. Prognoza mrozu i śnieżyc

Stolica oferuje unikalną mapę miejsc, gdzie „stare” oznacza lepsze, trwalsze i bardziej stylowe.
Poradnik „Życia Warszawy”

Gdzie kupować używane skarby? Przewodnik po warszawskich targach staroci i vintage store’ach

Trzy nowe miasta na Mazowszu. Region liderem zmian
zmiany administracyjne

Trzy nowe miasta na Mazowszu. Region liderem zmian

Lotnisko na Okęciu. Samloty Junkers Ju - 52/3m i Lockheed L - 14 - H Super Electra w barwach LOT tuż
warszawskie historie...

Granice polskości zakreśli zasięg polskich samolotów. Jubileusz LOT

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama