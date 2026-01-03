Daj drugie życie książce. Specjalne regały na Bielanach

Na parterze Galerii Młociny i w Bibliotece Publicznej przy Romaszewskiego stanęły specjalne regały na książki. Dają możliwość podzielenia się przeczytaną lekturą z innymi i przy okazji znalezienia nowej.



Projekt „Książkodzielnia – czytam, myślę, nie marnuję” ma na celu promocję czytelnictwa, integrację sąsiedzką, wymianę książek i myśli.

Książkodzielnie na Bielanach

„W niemal każdym domu, na strychu, w piwnicy, czy nawet w domowych bibliotekach znajdą się książki od lat nieczytane, przeznaczone na zapomnienie. Mogą być dla innych nie lada gratką, stać się inspiracją do poszerzenia czytelniczych horyzontów, a nawet zapoczątkować przygodę z czytaniem” – zachęca Urząd Dzielnicy Bielany.

W ramach projektu zostały wykonane i zamontowane dwa regały na książki. Jeden stoi tuż przy wejściu do Biblioteki przy ulicy Romaszewskiego 19. Drugi – przy punkcie informacyjnym w holu głównym Galerii Młociny, gdzie działa Storyteka, czyli filia bielańskiej Biblioteki Publicznej.

Bookcrossing w Warszawie

W Warszawie książkodzielnie, czyli punkty bookcrossingu lub półki z darmową wymianą książek, można zneleźć głównie przy bibliotekach publicznych, w parkach i na osiedlach. Są to miejsca, gdzie każdy może zostawić książkę i zabrać inną za darmo, promując czytelnictwo społecznościowe.