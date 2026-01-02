Dworek Milusin w Sulejówku do rejestru zabytków wstąp!

Historyczna rezydencja Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, znana jako dworek Milusin, została objęta indywidualnym wpisem do rejestru zabytków. Decyzję w tej sprawie podjął Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marcin Dawidowicz.



Budynek wzniesiony w latach 1922–1923 według projektu Kazimierza Skórewicza stanowi jedno z najważniejszych materialnych świadectw życia Marszałka oraz reprezentatywny przykład architektury stylu narodowego z okresu II Rzeczypospolitej.

Architektura w służbie tożsamości narodowej

Willa Milusin, zlokalizowana przy ul. Oleandrów 5, jest uznawana za wzorcowy przykład stylu narodowego, który w pierwszej ćwierci XX wieku odgrywał istotną rolę w odbudowie tożsamości państwowej po okresie zaborów. Projekt Kazimierza Skórewicza łączy w sobie tradycyjną formę polskiego dworku z elementami nowoczesnymi. Budynek charakteryzuje się klasycznymi proporcjami, kolumnowym portykiem z trójkątnym naczółkiem oraz dachem czterospadowym z lukarnami.

Projekt Kazimierza Skórewicza łączy w sobie tradycyjną formę polskiego dworku z elementami nowoczesnymi. Foto: WUOZ w Warszawie

Konserwator w uzasadnieniu podkreślił, że obiekt posiada wysoką wartość artystyczną i naukową. Zachowana autentyczna substancja budowlana, w tym oryginalny układ przestrzenny, stolarka oraz posadzki, stanowią cenne źródło badań nad architekturą dworkową początku XX wieku oraz standardami technicznymi infrastruktury mieszkaniowej elit tamtego okresu.