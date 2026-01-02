Dworek Milusin w Sulejówku do rejestru zabytków wstąp!

Budynek wzniesiony w latach 1922–1923 według projektu Kazimierza Skórewicza stanowi jedno z najważniejszych materialnych świadectw życia Marszałka oraz reprezentatywny przykład architektury stylu narodowego z okresu II Rzeczypospolitej.
Willa Milusin, zlokalizowana przy ul. Oleandrów 5, jest uznawana za wzorcowy przykład stylu narodowego, który w pierwszej ćwierci XX wieku odgrywał istotną rolę w odbudowie tożsamości państwowej po okresie zaborów. Projekt Kazimierza Skórewicza łączy w sobie tradycyjną formę polskiego dworku z elementami nowoczesnymi. Budynek charakteryzuje się klasycznymi proporcjami, kolumnowym portykiem z trójkątnym naczółkiem oraz dachem czterospadowym z lukarnami.
Projekt Kazimierza Skórewicza łączy w sobie tradycyjną formę polskiego dworku z elementami nowoczesnymi.
Konserwator w uzasadnieniu podkreślił, że obiekt posiada wysoką wartość artystyczną i naukową. Zachowana autentyczna substancja budowlana, w tym oryginalny układ przestrzenny, stolarka oraz posadzki, stanowią cenne źródło badań nad architekturą dworkową początku XX wieku oraz standardami technicznymi infrastruktury mieszkaniowej elit tamtego okresu.
Powstanie dworku było wynikiem inicjatywy środowisk wojskowych i patriotycznych skupionych w Komitecie Żołnierza Polskiego. Ze składek społecznych ufundowano budowę willi na terenie należącym do rodziny Piłsudskich, nabytym wcześniej przez Aleksandrę Szczerbińską. Rodzina Marszałka zamieszkała w Sulejówku w 1923 roku, po rezygnacji Józefa Piłsudskiego z funkcji szefa Sztabu Generalnego. Miejsce to służyło mu jako dom rodzinny, przestrzeń pracy i spotkań politycznych, a po powrocie do czynnej służby państwowej pełniło funkcję letniskową.
Rodzina Marszałka zamieszkała w Sulejówku w 1923 roku, po rezygnacji Józefa Piłsudskiego z funkcji szefa Sztabu Generalnego.
W okresie II wojny światowej budynek uniknął zniszczeń, mimo intensywnych walk pancernych w jego sąsiedztwie. Niemcy wykorzystywali obiekt na potrzeby szkoły wywiadu Abwehry o kryptonimach Walli oraz Stab Walli. Po zakończeniu działań wojennych nieruchomość na krótko przejęło Wojsko Polskie, po czym w 1948 roku została przejęta przez władze komunistyczne.
W okresie powojennym dworek Milusin pełnił różnorodne funkcje. Mieściły się w nim szkoły kontrwywiadu i oficerskie, a do 1956 roku budynek był użytkowany przez ambasadę ZSRR. W latach 1957–2000 w dawnej willi Marszałka funkcjonowało przedszkole. W latach 70. nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa.
W okresie powojennym dworek Milusin pełnił różnorodne funkcje.
Działania na rzecz ochrony historycznego kompleksu w Sulejówku podjęły lokalne władze oraz Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka. Efektem tych starań było wpisanie zespołu trzech willi – Milusin, Otradno i Bzów – do rejestru zabytków już w 1988 roku. Obecna decyzja o indywidualnym wpisie dworku Milusin do rejestru zabytków województwa mazowieckiego stanowi potwierdzenie wyjątkowej wartości historycznej i kulturowej tego miejsca dla dziedzictwa narodowego.