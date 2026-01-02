2.3°C
990.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Dworek Milusin w Sulejówku do rejestru zabytków wstąp!

Publikacja: 02.01.2026 12:45

Dworek Milusin w Sulejówku do rejestru zabytków wstąp!

Foto: WUOZ w Warszawie

M.B.
Historyczna rezydencja Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, znana jako dworek Milusin, została objęta indywidualnym wpisem do rejestru zabytków. Decyzję w tej sprawie podjął Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Marcin Dawidowicz.

Budynek wzniesiony w latach 1922–1923 według projektu Kazimierza Skórewicza stanowi jedno z najważniejszych materialnych świadectw życia Marszałka oraz reprezentatywny przykład architektury stylu narodowego z okresu II Rzeczypospolitej.

Architektura w służbie tożsamości narodowej

Willa Milusin, zlokalizowana przy ul. Oleandrów 5, jest uznawana za wzorcowy przykład stylu narodowego, który w pierwszej ćwierci XX wieku odgrywał istotną rolę w odbudowie tożsamości państwowej po okresie zaborów. Projekt Kazimierza Skórewicza łączy w sobie tradycyjną formę polskiego dworku z elementami nowoczesnymi. Budynek charakteryzuje się klasycznymi proporcjami, kolumnowym portykiem z trójkątnym naczółkiem oraz dachem czterospadowym z lukarnami.

Projekt Kazimierza Skórewicza łączy w sobie tradycyjną formę polskiego dworku z elementami nowoczesn

Projekt Kazimierza Skórewicza łączy w sobie tradycyjną formę polskiego dworku z elementami nowoczesnymi.

Foto: WUOZ w Warszawie

Konserwator w uzasadnieniu podkreślił, że obiekt posiada wysoką wartość artystyczną i naukową. Zachowana autentyczna substancja budowlana, w tym oryginalny układ przestrzenny, stolarka oraz posadzki, stanowią cenne źródło badań nad architekturą dworkową początku XX wieku oraz standardami technicznymi infrastruktury mieszkaniowej elit tamtego okresu.

Reklama
Reklama

Historia fundacji i losy wojenne obiektu

Powstanie dworku było wynikiem inicjatywy środowisk wojskowych i patriotycznych skupionych w Komitecie Żołnierza Polskiego. Ze składek społecznych ufundowano budowę willi na terenie należącym do rodziny Piłsudskich, nabytym wcześniej przez Aleksandrę Szczerbińską. Rodzina Marszałka zamieszkała w Sulejówku w 1923 roku, po rezygnacji Józefa Piłsudskiego z funkcji szefa Sztabu Generalnego. Miejsce to służyło mu jako dom rodzinny, przestrzeń pracy i spotkań politycznych, a po powrocie do czynnej służby państwowej pełniło funkcję letniskową.

Rodzina Marszałka zamieszkała w Sulejówku w 1923 roku, po rezygnacji Józefa Piłsudskiego z funkcji s

Rodzina Marszałka zamieszkała w Sulejówku w 1923 roku, po rezygnacji Józefa Piłsudskiego z funkcji szefa Sztabu Generalnego.

Foto: WUOZ w Warszawie

W okresie II wojny światowej budynek uniknął zniszczeń, mimo intensywnych walk pancernych w jego sąsiedztwie. Niemcy wykorzystywali obiekt na potrzeby szkoły wywiadu Abwehry o kryptonimach Walli oraz Stab Walli. Po zakończeniu działań wojennych nieruchomość na krótko przejęło Wojsko Polskie, po czym w 1948 roku została przejęta przez władze komunistyczne.

Powojenne użytkowanie i droga do ochrony zabytkowej

W okresie powojennym dworek Milusin pełnił różnorodne funkcje. Mieściły się w nim szkoły kontrwywiadu i oficerskie, a do 1956 roku budynek był użytkowany przez ambasadę ZSRR. W latach 1957–2000 w dawnej willi Marszałka funkcjonowało przedszkole. W latach 70. nieruchomość stała się własnością Skarbu Państwa.

W okresie powojennym dworek Milusin pełnił różnorodne funkcje.

W okresie powojennym dworek Milusin pełnił różnorodne funkcje.

Foto: WUOZ w Warszawie

Działania na rzecz ochrony historycznego kompleksu w Sulejówku podjęły lokalne władze oraz Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka. Efektem tych starań było wpisanie zespołu trzech willi – Milusin, Otradno i Bzów – do rejestru zabytków już w 1988 roku. Obecna decyzja o indywidualnym wpisie dworku Milusin do rejestru zabytków województwa mazowieckiego stanowi potwierdzenie wyjątkowej wartości historycznej i kulturowej tego miejsca dla dziedzictwa narodowego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Uczestnicy otrzymają od wolontariuszy pamiątkowe korony oraz śpiewniki, które ułatwią aktywne włącze
kościół

Orszak Trzech Króli w Warszawie. Tegoroczne hasło: Nadzieją się cieszą

Sytuacja pogodowa zacznie zmieniać się od niedzieli, kiedy wiatr wyraźnie osłabnie. Zmiana ta przyni
miasto zimą

Mazowsze: Trudne warunki pogodowe. Prognoza mrozu i śnieżyc

Stolica oferuje unikalną mapę miejsc, gdzie „stare” oznacza lepsze, trwalsze i bardziej stylowe.
Poradnik „Życia Warszawy”

Gdzie kupować używane skarby? Przewodnik po warszawskich targach staroci i vintage store’ach

Trzy nowe miasta na Mazowszu. Region liderem zmian
zmiany administracyjne

Trzy nowe miasta na Mazowszu. Region liderem zmian

Lotnisko na Okęciu. Samloty Junkers Ju - 52/3m i Lockheed L - 14 - H Super Electra w barwach LOT tuż
warszawskie historie...

Granice polskości zakreśli zasięg polskich samolotów. Jubileusz LOT

Służby miejskie pracują już drugą dobę przy odśnieżaniu Warszawy. Śnieg cały czas jednak pada
miasto zimą

Intensywne opady śniegu w Warszawie. Służby miejskie pracują cały czas

Po co młody Ukrainiec przesiadywał w hali lotniska Okęcie ze sprzętem zagłuszającym?
bezpieczeństwo

Obywatel Ukrainy z zagłuszarką zatrzymany na Lotnisku Chopina

W przyszłym roku na inwestycje w Warszawie wydane ma zostać 3,94 mld zł.
finanse

Co przyniesie nam 2026 rok? 10 największych inwestycji miejskich

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama