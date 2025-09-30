Studencki festiwal Juwe Fest odbędzie się w najbliższy piątek i sobotę (3-4 października) na Błoniach PGE Narodowego. Wystąpią zarówno artyści znani (m.in. Young Igi, Kaz Bałagane, Modelki czy Golec uOrkiestra), jak młodzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę (np. Zippy Ogar, Po Prostu Kajtek i Boron).



Juwe Fest to festiwal organizowany we współpracy z warszawskimi uczelniami wyższymi. Oprócz występów artystów, którzy mają już wyrobioną pozycję na rynku muzycznym, publiczność będzie miała okazję wysłuchać osób stawiających pierwsze kroki i mniej znanych.

Juwe Fest to jednak nie tylko muzyka. „Na uczestników czekają tematyczne strefy zaprojektowane tak, by inspirować, poruszać i łączyć. Od koncertowej eksplozji dźwięków na dwóch scenach, przez kampusową przestrzeń uczelni z pokazami technologii i spotkaniami z ludźmi, którzy zmieniają świat, aż po strefę JuweCare – miejsce ciszy, troski i autentycznych rozmów o tym, co naprawdę ważne” – informują organizatorzy.

W ramach festiwalu zostanie wyznaczona: Strefa Koncertowa, Strefa Sportowa, Strefa Artystyczna, Strefa Campusowa, Strefa Chillout, Strefa Food and Drinks, oraz Strefa JuweCare.

Kto wystąpi na Juwe Fest 2025?

Pierwszego dnia festiwalu (piątek, 3 października) wystąpią: Big Cyc, Liber, Golec uOrkiestra, Modelki, Zippy Ogar, Po Prostu Kajtek, Boron, Young Igi, Kaz Bałagane. W sobotę, 4 października na scenie pojawią się: Dj Zimny Gulasz, Filip Lato, Przebiśniegi, Mezo, Dre$$Code, Zeamsone, Tribbs, Booguta.