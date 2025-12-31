Zabytkowe księgi z ŻIH odzyskane przez policjantów

Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji odnaleźli historyczne wolumeny z przełomu XIX i XX wieku, które należały do zbiorów żydowskich instytucji.



Książki napisane w języku hebrajskim oraz jidysz zostały namierzone, gdy wystawiono je na aukcji internetowej. Woluminy zostały utracone ze zbiorów kilkadziesiąt lat temu po kradzieży.

Dzięki interwencji służb cenne obiekty o tematyce kulturowo-religijnej powróciły do prawowitych właścicieli.

Historia odnalezionych wolumenów

Na początku października bieżącego roku 39-letni mieszkaniec Warszawy, podczas porządkowania przedmiotów po zmarłym ojcu, natrafił na zbiór starych ksiąg. Ze względu na fakt, że publikacje były wydane w języku obcym, mężczyzna zdecydował się na ich sprzedaż za pośrednictwem kilku platform internetowych. Oryginalne oprawy szybko przyciągnęły uwagę kupców i jedna z transakcji doszła do skutku, a książki trafiły do prywatnego kolekcjonera.

O pochodzeniu kisiążek przejętych po aukcji są stemple oznaczające pierwotnego właściciela - Żydowski Instytu Historyczny Foto: mat. pras.

Aukcja została jednak zauważona również przez pracownika Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z Komendy Stołecznej Policji, przy wsparciu funkcjonariuszy z Białegostoku, podjęli działania mające na celu zabezpieczenie zabytków. Służby szybko ustaliły tożsamość nabywcy i nawiązały z nim kontakt w celu odzyskania mienia.