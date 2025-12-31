Zabytkowe księgi z ŻIH odzyskane przez policjantów

Aukcja odzyskanych książek została zauważona przez pracownika Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce
Książki napisane w języku hebrajskim oraz jidysz zostały namierzone, gdy wystawiono je na aukcji internetowej. Woluminy zostały utracone ze zbiorów kilkadziesiąt lat temu po kradzieży.
Dzięki interwencji służb cenne obiekty o tematyce kulturowo-religijnej powróciły do prawowitych właścicieli.
Na początku października bieżącego roku 39-letni mieszkaniec Warszawy, podczas porządkowania przedmiotów po zmarłym ojcu, natrafił na zbiór starych ksiąg. Ze względu na fakt, że publikacje były wydane w języku obcym, mężczyzna zdecydował się na ich sprzedaż za pośrednictwem kilku platform internetowych. Oryginalne oprawy szybko przyciągnęły uwagę kupców i jedna z transakcji doszła do skutku, a książki trafiły do prywatnego kolekcjonera.
O pochodzeniu kisiążek przejętych po aukcji są stemple oznaczające pierwotnego właściciela - Żydowski Instytu Historyczny
Aukcja została jednak zauważona również przez pracownika Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci z Komendy Stołecznej Policji, przy wsparciu funkcjonariuszy z Białegostoku, podjęli działania mające na celu zabezpieczenie zabytków. Służby szybko ustaliły tożsamość nabywcy i nawiązały z nim kontakt w celu odzyskania mienia.
Odzyskane dzieła należały pierwotnie do biblioteki Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz biblioteki Warszawskiej Gminy Żydowskiej. Ekspertyza przeprowadzona przez specjalistę potwierdziła autentyczność wszystkich egzemplarzy. Według wstępnych ustaleń wolumeny zostały utracone przez wymienione instytucje najprawdopodobniej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku.
Obecnie wartość rynkową zabezpieczonych pozycji szacuje się na kilka tysięcy złotych. Poza wymiarem finansowym księgi posiadają istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego społeczności żydowskiej w Polsce.
Wartość rynkową zabezpieczonych pozycji szacuje się na kilka tysięcy złotych.
Dzięki sprawnej współpracy jednostek policji z Warszawy i Białegostoku cały zbiór został przekazany prawowitym właścicielom jeszcze w okresie przedświątecznym. Sprawa ta pokazuje, jak istotna jest czujność pracowników instytucji kultury oraz monitorowanie obrotu antykwarycznego w sieci. Policja przypomina o konieczności weryfikacji pochodzenia starych przedmiotów przed wprowadzeniem ich do ponownej sprzedaży, zwłaszcza jeśli noszą one pieczęcie lub inne znaki własnościowe instytucji publicznych bądź stowarzyszeń.