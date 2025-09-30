Darmowa sauna nad Kanałem Żerańskim. Jak zarezerwować miejsce?

Sesję warto rezerwować z wyprzedzeniem: zapisy na nowe terminy są otwierane tydzień wcześniej. Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem strony wodnawarszawa.pl. Dostęp do sauny jest bezpłatny, ale uczestnik musi wpłacić jednorazowo kaucję w wysokości 19 zł (zwracaną po zakończeniu seansu). Warto pamiętać, że przy rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń. Do 12 godzin przed terminem seansu można bezpłatnie anulować rezerwację. Organizator przewiduje także możliwość skorzystania z sauny bez rezerwacji, o ile w danym terminie są dostępne wolne miejsca (uczestnik musi okazać dokument tożsamości).

Seanse są przeznaczone dla osób dorosłych, a sauna jest koedukacyjna. Na miejsce należy przynieść 2 własne ręczniki lub wypożyczyć je odpłatnie na terenie obiektu.

Z tej formy wypoczynku w sezonie jesienno-zimowym warszawiacy będą mogli korzystać do połowy grudnia 2025 r.