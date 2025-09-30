Do 14 grudnia można skorzystać z darmowych seansów sauny nad Kanałem Żerańskim
Darmowy wypoczynek w saunie to projekt realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Kajaki i sauna nad Kanałem Żerańskim”.
Seanse w ramach projektu odbywają się w saunie nad Kanałem Żerańskim (Filia Klubu Wioślarskiego TWDW, ul. Modlińska 14). Z bezpłatnego dostępu można korzystać od 19 września do 14 grudnia 2025 r. Wolne sesje przewidziano na piątki, soboty i niedziele w trzech przedziałach czasowych:
Każdy, pojedynczy seans trwa 1,5 godziny. Obiekt jest zlokalizowany przy Filii Klubu Wioślarskiego TWDW, do którego można wygodnie dojechać transportem publicznym (przystanki autobusowe Kanał Żerański 01 i Kanał Żerański 02, stacja kolejowa Warszawa Toruńska). Obok obiektu znajduje się parking.
Sesję warto rezerwować z wyprzedzeniem: zapisy na nowe terminy są otwierane tydzień wcześniej. Rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem strony wodnawarszawa.pl. Dostęp do sauny jest bezpłatny, ale uczestnik musi wpłacić jednorazowo kaucję w wysokości 19 zł (zwracaną po zakończeniu seansu). Warto pamiętać, że przy rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń. Do 12 godzin przed terminem seansu można bezpłatnie anulować rezerwację. Organizator przewiduje także możliwość skorzystania z sauny bez rezerwacji, o ile w danym terminie są dostępne wolne miejsca (uczestnik musi okazać dokument tożsamości).
Seanse są przeznaczone dla osób dorosłych, a sauna jest koedukacyjna. Na miejsce należy przynieść 2 własne ręczniki lub wypożyczyć je odpłatnie na terenie obiektu.
Z tej formy wypoczynku w sezonie jesienno-zimowym warszawiacy będą mogli korzystać do połowy grudnia 2025 r.