Życie Warszawy

Przed świętami dzieci się nudzą? Sześć pomysłów w Warszawie na ostatnie chwile przed pierwszą gwiazdką

Publikacja: 17.12.2025 12:00

Już w najbliższy weekend na najmłodszych w Warszawie czeka sporo świątecznych atrakcji / zdjęcie ilu

Już w najbliższy weekend na najmłodszych w Warszawie czeka sporo świątecznych atrakcji / zdjęcie ilustracyjne

Foto: ZiraPhoto / Adobe Stock

Joanna Kamińska
W ostatni przedświąteczny weekend w Warszawie nie zabraknie bożonarodzeniowych i zimowych atrakcji dla dzieci. Najmłodsi będą mogli m.in. wziąć udział w świątecznych warsztatach, obejrzeć przedstawienie czy pojeździć na łyżwach.

Weekendowe atrakcje dla dzieci znaleźć będzie można zarówno w Śródmieściu, jak i w innych dzielnicach miasta.

Świąteczne warsztaty w Warszawie: Propozycje dla najmłodszych

Świąteczne atrakcje czekają na dzieci na Jarmarku Warszawskim na placu Centralnym. W sobotę i niedzielę (20 i 21 grudnia) w godz. 14-20 na stoisku m.st. Warszawy „Warszawska Piernikowa Kraina” będzie można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach dekorowania świątecznych warszawskich pierników. 

Na warsztaty zaprasza też Dzielnica Ochota. Przez cały najbliższy weekend w pracowni Fundacji REKIN przy ul. Grójeckiej 107 odbywać się będą kolejne świąteczne warsztaty z cyklu „Ochota na Święta – twórz, dekoruj, baw się”. Udział w nich jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy. Dzięki udziałowi w wydarzeniu będzie można poczuć świąteczną atmosferę oraz własnoręcznie stworzyć ozdoby. „Każde zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów, którzy krok po kroku przeprowadzą uczestników przez proces tworzenia dekoracji i pozwolą rozwijać kreatywność bez względu na wiek” – zapewniają organizatorzy. W najbliższy weekend odbędą się następujące warsztaty:

  • piątek 19 grudnia (godz. 10-14 oraz 17-21) – wyszywamy w drewnie,
  • sobota 20 grudnia (godz. 16-20) – kartonowa maskarada,
  • niedziela 21 grudnia (godz. 10-14 oraz 16-20) – koralikowe szaleństwo.
Ponadto w sobotę 20 grudnia w godz. 11-12 w Spotykalni – Bibliotece Sąsiedzkiej w Galerii Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 126 odbędą się organizowane przez Dzielnicę Bemowo warsztaty dla dzieci w wieku 5-10 lat „Moja skarpeta dla Mikołaja”. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązują zapisy.

W trakcie warsztatów każde dziecko stworzy skarpetę na prezenty od Mikołaja. Organizatorzy zapewniają: „[…] wspólnie będziemy malować, wyklejać i ozdabiać rozwijając przy tym wyobraźnię oraz zdolności manualne. Święty Mikołaj nie będzie mógł oderwać oczu od naszej pięknej skarpety”.

Weekendowe propozycje dla dzieci w Warszawie: Przedstawienie i jazda na łyżwach

W najbliższy weekend nie zabraknie również atrakcji innych niż warsztaty.

W sobotę 20 grudnia Wilanowska Biblioteka Publiczna zaprasza na świąteczne przedstawienie dla dzieci „O jeden prezent za daleko”, które rozpocznie się o godz. 12 w Bibliotece Głównej przy ul. Kolegiackiej 3. Wstęp wolny. Na scenie wystąpią Ewa Gorzelak oraz Zbigniew Kozłowski. „Dołącz do nas, pomóż elfom w ich ważnej misji i poczuj prawdziwie świąteczny klimat. Będzie zabawnie, magicznie i naprawdę wyjątkowo!” – zachęcają organizatorzy.

W sobotę oraz niedzielę (20 i 21 grudnia) w godz. 10:30-13:30 mieszkańcy Targówka mogą wziąć udział w bezpłatnej nauce jazdy na łyżwach na lodowisku w Parku Bródnowskim. Wstęp na lodowisko i udział w zajęciach – bezpłatny, natomiast wypożyczenie łyżew – według cennika. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z łyżwami, jak i te, które planują doszlifować umiejętności.

Natomiast w niedzielę 21 grudnia w godz. 11-14 Dzielnica Ochota zaprasza na Świąteczną Ślizgawkę na lodowisku OSiR Ochota, przy ul. Rokosowskiej 10. Organizatorzy zapewniają moc atrakcji, gry i zabawy, kawę i herbatę oraz słodki poczęstunek.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

