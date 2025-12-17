Przed świętami dzieci się nudzą? Sześć pomysłów w Warszawie na ostatnie chwile przed pierwszą gwiazdką

Ponadto w sobotę 20 grudnia w godz. 11-12 w Spotykalni – Bibliotece Sąsiedzkiej w Galerii Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 126 odbędą się organizowane przez Dzielnicę Bemowo warsztaty dla dzieci w wieku 5-10 lat „Moja skarpeta dla Mikołaja”. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązują zapisy.

W trakcie warsztatów każde dziecko stworzy skarpetę na prezenty od Mikołaja. Organizatorzy zapewniają: „[…] wspólnie będziemy malować, wyklejać i ozdabiać rozwijając przy tym wyobraźnię oraz zdolności manualne. Święty Mikołaj nie będzie mógł oderwać oczu od naszej pięknej skarpety”.

Weekendowe propozycje dla dzieci w Warszawie: Przedstawienie i jazda na łyżwach

W najbliższy weekend nie zabraknie również atrakcji innych niż warsztaty.

W sobotę 20 grudnia Wilanowska Biblioteka Publiczna zaprasza na świąteczne przedstawienie dla dzieci „O jeden prezent za daleko”, które rozpocznie się o godz. 12 w Bibliotece Głównej przy ul. Kolegiackiej 3. Wstęp wolny. Na scenie wystąpią Ewa Gorzelak oraz Zbigniew Kozłowski. „Dołącz do nas, pomóż elfom w ich ważnej misji i poczuj prawdziwie świąteczny klimat. Będzie zabawnie, magicznie i naprawdę wyjątkowo!” – zachęcają organizatorzy.

W sobotę oraz niedzielę (20 i 21 grudnia) w godz. 10:30-13:30 mieszkańcy Targówka mogą wziąć udział w bezpłatnej nauce jazdy na łyżwach na lodowisku w Parku Bródnowskim. Wstęp na lodowisko i udział w zajęciach – bezpłatny, natomiast wypożyczenie łyżew – według cennika. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z łyżwami, jak i te, które planują doszlifować umiejętności.

Natomiast w niedzielę 21 grudnia w godz. 11-14 Dzielnica Ochota zaprasza na Świąteczną Ślizgawkę na lodowisku OSiR Ochota, przy ul. Rokosowskiej 10. Organizatorzy zapewniają moc atrakcji, gry i zabawy, kawę i herbatę oraz słodki poczęstunek.