Uniwersytet Warszawski doskonali badania naukowe. Co udało się osiągnąć uczelni?

wzrost liczby prestiżowych grantów europejskich;

wzrost liczby publikacji w najbardziej rozpoznawalnych i najlepiej cytowanych czasopismach

utworzenie kilkunastu nowoczesnych ośrodków badawczych, m.in. Centrum Uczenia Maszynowego, Centrum Doskonałości w Naukach Społecznych czy Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi;

rozwój współpracy badawczej na arenie międzynarodowej;

wsparcie młodych badaczy, w tym stypendia dla ponad 350 doktorantek i doktorantów oraz ponad 1200 mikrograntów;

zatrudnienie ponad 300 młodych badaczek i badaczy;

Reklama Reklama

wsparcie studentów w pierwszych wyjazdach naukowych;

ponad 6 tys. przyznanych mikrograntów na wizyty studyjne, udział w konferencjach, kwerendy etc.;

wzrost umiędzynarodowienia (granty na współpracę badawcza w międzynarodowych zespołach, wyjazdy, przyjazdy uczonych z całego świata).

prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań – W ciągu sześciu lat Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” zadomowił się na Uniwersytecie

– Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że dzięki pracy całej społeczności Uniwersytetu Warszawskiego cele, jakie założyliśmy sobie sześć lat temu, rozpoczynając realizację IDUB-u, zostały spełnione. Nasze badania mają realny wpływ na rozwój światowej nauki, współpracujemy z renomowanymi ośrodkami na całym świecie, studenci i doktoranci już od początku swojej nauki na uczelni mają szansę aktywnie uczestniczyć w projektach. Skala tego Programu jest bardzo duża, a efekty jego realizacji widać na co dzień – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

– W ciągu sześciu lat Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” zadomowił się na Uniwersytecie – dodał kierownik projektu, prorektor UW ds. badań prof. Zygmunt Lalak. – W krótkim czasie stał się powszechnym źródłem finansowania szerokiego spektrum aktywności naukowych. Tak powszechnym, że trudno dziś sobie wyobrazić jego brak. Nie ma wątpliwości, że UW dzięki Programowi IDUB jest dziś silniejszą uczelnią badawczą. Wypracowanie rozwiązań umożliwiających realizację tak dużego programu w tak rozbudowanej i złożonej wewnętrznie uczelni było możliwe tylko dzięki pracy całego sztabu osób, które włożyły ogromny wysiłek, aby IDUB zakończył się sukcesem – stwierdził.

Reklama Reklama

„Drogowskazy Doskonałości” na Uniwersytecie Warszawskim

Podczas gali wręczono „Drogowskazy Doskonałości” – nagrody dla jednostek, które najaktywniej brały udział w realizacji Programu IDUB.

Prof. Maciej Raś, prorektor UW ds. studenckich i jakości kształcenia, wręczył „Drogowskaz Młodych” dla studentów z Wydziału Fizyki, którzy najchętniej korzystali z finansowania IDUB – jako wyraz uznania za nowatorskie pomysły, ciekawość i rozwijanie swoich talentów. Wyróżnienie odebrał prof. Krzysztof Turzyński, prodziekan ds. studenckich na Wydziale Fizyki.

„Drogowskaz Młodych Badaczy” dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, którzy najczęściej realizowali mikrogranty IDUB, jako wyraz uznania za badawczą pasję i otwartość na wyzwania, wręczył prof. Adam Niewiadomski, prorektor UW ds. doktoranckich i prawnych. Wyróżnienie odebrali prof. Michał K. Cyrański, dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, oraz Gabriela Szczupaj, przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów SDNSP.

„Drogowskaz Gościnności” dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, który gościł największą liczbę badaczy z zagranicy – za promocję polskiej nauki oraz tworzenie nowych partnerstw i międzynarodowych mostów – wręczył prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych.

Reklama Reklama

Prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, wręczyła „Drogowskaz Ciekawości” – dla pracowników Wydziału Chemii, którzy zrealizowali najwięcej projektów z zakresu badań własnych – za nieustawanie w poszukiwaniu nowych problemów badawczych.

„Drogowskaz Odkrywców” powędrował do pracowników Wydziału Historii, którzy najchętniej korzystali z finansowania kwerend badawczych, jako wyraz uznania za gotowość do wyruszania w drogę – od archiwów po najdalsze biblioteki – by szukać śladów przeszłości u źródła.

Dr Krzysztof Nierzwicki, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, wręczył „Drogowskaz Publikacyjny” – dla badaczy z Wydziału Biologii, którzy w ramach IDUB opublikowali najwięcej prac naukowych – jako wyraz uznania za wyjątkową aktywność w dzieleniu się wiedzą, pozwalając badaniom naukowym docierać dalej, szybciej i szerzej.

Dr Lidia Tańska wręczyła „Drogowskaz Aktywności” dla pracowników Wydziału Neofilologii, którzy zrealizowali najwięcej mikrograntów IDUB – jako wyraz uznania za skuteczne przekuwanie pomysłów w działanie i konsekwentne poszerzanie granic akademickiej wyobraźni.

Reklama Reklama

„Drogowskaz Specjalny” dla Zespołu IDUB UW – jako wyraz uznania za pełne oddanie sprawom i celom Programu, gotowość do działania i poszukiwania rozwiązań, a także niegasnącą wiarę w potencjał każdego projektu – wręczył prof. Zygmunt Lalak.

Rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak wręczył „Drogowskaz Specjalny” również kwestor UW Ewie Mikłaszewicz (jako wyraz uznania za wyjątkowe wsparcie i wskazywanie bezpiecznej drogi między ideą a jej finansową realizacją) oraz dla pracowników odpowiedzialnych za finanse UW – za dbałość o przejrzystość i skuteczność finansowania działań IDUB.