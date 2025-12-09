Kursy Uniwersytetu Otwartego UW. Czego można się tam nauczyć?

W nowej ofercie Uniwersytetu Otwartego UW jest 336 kursów, w tym 107 nowych, prowadzonych zdalnie i stacjonarnie.
W nowej ofercie Uniwersytetu Otwartego UW jest 336 kursów, w tym 107 nowych, prowadzonych zdalnie i stacjonarnie. Nowa oferta dostępna jest na stronie Uniwersytetu Otwartego UW, a rekrutacja została otwarta 3 grudnia.
Kursy, jak co trymestr, podzielone zostaną na sześć obszarów tematycznych w ramach następujących dziedzin wiedzy: Kultury i Idee, Języki Świata, Człowiek i Społeczeństwo, Prawo, Biznes i IT, Nauka i Środowisko oraz Rekreacja i Hobby.
UOUW kontynuuje również cykl wykładów „Ucz się od najlepszych!” – zajęcia prowadzone każdorazowo przez innego eksperta z danej dziedziny wiedzy. W tym trymestrze będzie to kurs: Japonia – między tradycją a nowoczesnością – kurs online.
Zajęcia UOUW przeznaczone są dla wszystkich, którzy ukończyli 16. rok życia i posiadają Konto Słuchacza UOUW.
Pełna lista dostępnych kursów i ich cen znajduje się na stronie Uniwersytetu Otwartego UW. Tam też odbywa się rekrutacja.