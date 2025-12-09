10.4°C
Życie Warszawy

Kursy Uniwersytetu Otwartego UW. Czego można się tam nauczyć?

Publikacja: 09.12.2025 08:05

W nowej ofercie Uniwersytetu Otwartego UW jest 336 kursów, w tym 107 nowych, prowadzonych zdalnie i stacjonarnie.

Foto: Adobe Stock

rbi
107 nowych kursów dostępnych stacjonarnie i online – Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął rekrutację na II trymestr roku akademickiego 2025/2026.

W nowej ofercie Uniwersytetu Otwartego UW jest 336 kursów, w tym 107 nowych, prowadzonych zdalnie i stacjonarnie. Nowa oferta dostępna jest na stronie Uniwersytetu Otwartego UW, a rekrutacja została otwarta 3 grudnia.

Kursy, jak co trymestr, podzielone zostaną na sześć obszarów tematycznych w ramach następujących dziedzin wiedzy: Kultury i Idee, Języki Świata, Człowiek i Społeczeństwo, Prawo, Biznes i IT, Nauka i Środowisko oraz Rekreacja i Hobby.

Wśród nowych kursów pojawią się m.in.:

  • Łamigłówki filozoficzne. Dwanaście pytań, nad którymi warto się zastanawiać – kurs online;
  • Człowiek, mit i rytuał – wprowadzenie do antropologii religii – kurs online;
  • L’italiano medico. Język włoski medyczny (poziom B1/B2) – kurs stacjonarny;
  • Between the Lines – twórcze pisanie poezji w języku angielskim (poziom C1/C2) – kurs stacjonarny;
  • Angielski dla rannych ptaszków (poziom A2/B1) – kurs online;
  • (Nie)widzialna historia sztuki: Europa Środkowa – kurs online
  • Jak badać i tworzyć gry? Wprowadzenie do groznawstwa – kurs online;
  • Postawy przyjazne środowisku wobec zagrożeń cywilizacji antropocenu – kurs online;
  • Pisma w praktyce urzędniczej – kurs online;
  • Kurs malarstwa olejnego – kurs online.

Cykl wykładów „Ucz się od najlepszych!”

UOUW kontynuuje również cykl wykładów „Ucz się od najlepszych!” – zajęcia prowadzone każdorazowo przez innego eksperta z danej dziedziny wiedzy. W tym trymestrze będzie to kurs: Japonia – między tradycją a nowoczesnością – kurs online.

Zajęcia UOUW przeznaczone są dla wszystkich, którzy ukończyli 16. rok życia i posiadają Konto Słuchacza UOUW.

Pełna lista dostępnych kursów i ich cen znajduje się na stronie Uniwersytetu Otwartego UW. Tam też odbywa się rekrutacja.

© Copyright by GREMI MEDIA SA

