Kursy Uniwersytetu Otwartego UW. Czego można się tam nauczyć?

107 nowych kursów dostępnych stacjonarnie i online – Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął rekrutację na II trymestr roku akademickiego 2025/2026.



W nowej ofercie Uniwersytetu Otwartego UW jest 336 kursów, w tym 107 nowych, prowadzonych zdalnie i stacjonarnie. Nowa oferta dostępna jest na stronie Uniwersytetu Otwartego UW, a rekrutacja została otwarta 3 grudnia.

Kursy, jak co trymestr, podzielone zostaną na sześć obszarów tematycznych w ramach następujących dziedzin wiedzy: Kultury i Idee, Języki Świata, Człowiek i Społeczeństwo, Prawo, Biznes i IT, Nauka i Środowisko oraz Rekreacja i Hobby.

Wśród nowych kursów pojawią się m.in.:

Łamigłówki filozoficzne. Dwanaście pytań, nad którymi warto się zastanawiać – kurs online;

Człowiek, mit i rytuał – wprowadzenie do antropologii religii – kurs online;