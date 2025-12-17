Do kiedy wysłać prezenty, żeby dotarły przed świętami? Poczta Polska podała daty

„Pamiętajmy, że w jedną noc tylko Św. Mikołaj dociera do każdego miejsca na świecie” – ostrzegają pocztowcy i zachęcają do wcześniejszego wysłania kartek świątecznych i prezentów. Do kiedy trzeba to zrobić?



„Pocztowcy mają przed świętami mnóstwo roboty, więc wyślij życzenia i paczki swoim bliskim w odpowiednim terminie” – przestrzega Poczta Polska na swojej stronie internetowej.

Do kiedy wysłać kartki i paczki świąteczne?

Poczta przypomina, że ostatnie tygodnie grudnia to czas wytężonej pracy dla jej pracowników. „Nasi kurierzy i listonosze dokonują cudów, by listy, kartki z życzeniami i paczki z prezentami dotarły do adresatów na czas i przyniosły radość i szczęście do każdego domu. Ale pamiętajmy, że w jedną noc tylko Św. Mikołaj dociera do każdego miejsca na świecie...” – dodaje.

Jeśli ktoś chce mieć pewność, że jego paczka dotrze do 23 grudnia, musi ją nadać maksymalnie do niedzieli 21 grudnia włącznie. A jeśli nie uda mu się zdążyć w tym terminie, niech koniecznie zrobi to w poniedziałek 22 grudnia - do godz. 15 w punktach partnerskich, automatach i placówkach Poczty, a u kuriera do godz. 17. „Prawie wszystkie nadane tak paczki też powinny dotrzeć do adresatów 23 grudnia” – informuje Poczta Polska.

Prezenty na święta w placówkach i e-sklepie Poczty Polskiej

Ci, którzy nie mają czasu szukać prezentu, mogą kupić go w placówkach i sklepie internetowym Poczty Polskiej.