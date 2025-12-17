2.2°C
Życie Warszawy

Do kiedy wysłać prezenty, żeby dotarły przed świętami? Poczta Polska podała daty

Publikacja: 17.12.2025 10:30

„Pocztowcy mają przed świętami mnóstwo roboty, więc wyślij życzenia i paczki swoim bliskim w odpowie

„Pocztowcy mają przed świętami mnóstwo roboty, więc wyślij życzenia i paczki swoim bliskim w odpowiednim terminie” – ostrzega Poczta Polska.

Foto: Adobe Stock

rbi
„Pamiętajmy, że w jedną noc tylko Św. Mikołaj dociera do każdego miejsca na świecie” – ostrzegają pocztowcy i zachęcają do wcześniejszego wysłania kartek świątecznych i prezentów. Do kiedy trzeba to zrobić?

„Pocztowcy mają przed świętami mnóstwo roboty, więc wyślij życzenia i paczki swoim bliskim w odpowiednim terminie” – przestrzega Poczta Polska na swojej stronie internetowej.

Do kiedy wysłać kartki i paczki świąteczne?

Poczta przypomina, że ostatnie tygodnie grudnia to czas wytężonej pracy dla jej pracowników. „Nasi kurierzy i listonosze dokonują cudów, by listy, kartki z życzeniami i paczki z prezentami dotarły do adresatów na czas i przyniosły radość i szczęście do każdego domu. Ale pamiętajmy, że w jedną noc tylko Św. Mikołaj dociera do każdego miejsca na świecie...” – dodaje.

Polecane
Schronisko Na Paluchu co roku przypomina, że zwierzęta nie powinny być traktowane jako świąteczne up
zwierzę warszawskie
„Zwierzęta to nie prezent”. Schronisko Na Paluchu wstrzymuje adopcje na święta

Jeśli ktoś chce mieć pewność, że jego paczka dotrze do 23 grudnia, musi ją nadać maksymalnie do niedzieli 21 grudnia włącznie. A jeśli nie uda mu się zdążyć w tym terminie, niech koniecznie zrobi to w poniedziałek 22 grudnia - do godz. 15 w punktach partnerskich, automatach i placówkach Poczty, a u kuriera do godz. 17. „Prawie wszystkie nadane tak paczki też powinny dotrzeć do adresatów 23 grudnia” – informuje Poczta Polska.

Prezenty na święta w placówkach i e-sklepie Poczty Polskiej

Ci, którzy nie mają czasu szukać prezentu, mogą kupić go w placówkach i sklepie internetowym Poczty Polskiej.

Na miłośników świątecznych ozdób czekają m.in. dekoracyjne świeczniki, poduszki, wianki czy bombki. Są tam też książki, elektronika, zabawki, planszówki, kosmetyki, bibeloty i galanteria skórzana, zestawy artystyczne, notesy, długopisy, produkty papiernicze i inne drobiazgi. Ponadto można nabyć serie znaczków i klasery oraz specjalną usługę Mój Znaczek.

Można też zamówić dla swoich bliskich list i film od św. Mikołaja. To spersonalizowany list ze złotą pieczęcią i kilkuminutowy film z imieniem i zdjęciami obdarowanych osób, do którego można też zamówić telefon od Mikołaja, który dzwoni w trakcie oglądania filmu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

