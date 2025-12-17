Do kiedy wysłać prezenty, żeby dotarły przed świętami? Poczta Polska podała daty

„Pocztowcy mają przed świętami mnóstwo roboty, więc wyślij życzenia i paczki swoim bliskim w odpowiednim terminie” – ostrzega Poczta Polska.
„Pocztowcy mają przed świętami mnóstwo roboty, więc wyślij życzenia i paczki swoim bliskim w odpowiednim terminie” – przestrzega Poczta Polska na swojej stronie internetowej.
Poczta przypomina, że ostatnie tygodnie grudnia to czas wytężonej pracy dla jej pracowników. „Nasi kurierzy i listonosze dokonują cudów, by listy, kartki z życzeniami i paczki z prezentami dotarły do adresatów na czas i przyniosły radość i szczęście do każdego domu. Ale pamiętajmy, że w jedną noc tylko Św. Mikołaj dociera do każdego miejsca na świecie...” – dodaje.
Jeśli ktoś chce mieć pewność, że jego paczka dotrze do 23 grudnia, musi ją nadać maksymalnie do niedzieli 21 grudnia włącznie. A jeśli nie uda mu się zdążyć w tym terminie, niech koniecznie zrobi to w poniedziałek 22 grudnia - do godz. 15 w punktach partnerskich, automatach i placówkach Poczty, a u kuriera do godz. 17. „Prawie wszystkie nadane tak paczki też powinny dotrzeć do adresatów 23 grudnia” – informuje Poczta Polska.
Ci, którzy nie mają czasu szukać prezentu, mogą kupić go w placówkach i sklepie internetowym Poczty Polskiej.
Na miłośników świątecznych ozdób czekają m.in. dekoracyjne świeczniki, poduszki, wianki czy bombki. Są tam też książki, elektronika, zabawki, planszówki, kosmetyki, bibeloty i galanteria skórzana, zestawy artystyczne, notesy, długopisy, produkty papiernicze i inne drobiazgi. Ponadto można nabyć serie znaczków i klasery oraz specjalną usługę Mój Znaczek.
Można też zamówić dla swoich bliskich list i film od św. Mikołaja. To spersonalizowany list ze złotą pieczęcią i kilkuminutowy film z imieniem i zdjęciami obdarowanych osób, do którego można też zamówić telefon od Mikołaja, który dzwoni w trakcie oglądania filmu.