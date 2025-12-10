Jarmark, spektakle i widowisko ognia w Parku Czechowickim w Ursusie

W programie znalazł się trzydniowy jarmark, przedstawienia teatralne oraz widowiskowe pokazy, które wprowadzą w świąteczny nastrój.
Świąteczny Jarmark w Ursusie potrwa przez cały weekend, od piątku do niedzieli, w godz. 12-19. Na odwiedzających czekać będą liczne stoiska z rękodziełem, idealne dla poszukujących oryginalnych prezentów. Ofertę uzupełnią warsztaty robienia pierniczków oraz bogata strefa gastronomiczna.
Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu z budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Świąteczny Ursus - iluminacje świąteczne w Ursusie i jarmark w Parku Czechowickim”, którego autorką jest Karolina Sowińska.
W programie artystycznym przygotowano szereg występów na scenie plenerowej w parku:
Organizatorem wydarzenia jest Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, a za program artystyczny odpowiada Ośrodek Kultury „Arsus” we współpracy z Urzędem Dzielnicy.