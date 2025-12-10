9.8°C
Życie Warszawy

Jarmark, spektakle i widowisko ognia w Parku Czechowickim w Ursusie

Publikacja: 10.12.2025 17:00

Jarmark, spektakle i widowisko ognia w Parku Czechowickim w Ursusie

Foto: M. Borucka

M.B.
Mieszkańcy Ursusa mogą już szykować się na weekend pełen świątecznych atrakcji. Od 12 do 14 grudnia Park Czechowicki przy ulicy Michała Spisaka zamieni się w bożonarodzeniowe miasteczko.

W programie znalazł się trzydniowy jarmark, przedstawienia teatralne oraz widowiskowe pokazy, które wprowadzą w świąteczny nastrój.

Jarmark, rękodzieło i warsztaty

Świąteczny Jarmark w Ursusie potrwa przez cały weekend, od piątku do niedzieli, w godz. 12-19. Na odwiedzających czekać będą liczne stoiska z rękodziełem, idealne dla poszukujących oryginalnych prezentów. Ofertę uzupełnią warsztaty robienia pierniczków oraz bogata strefa gastronomiczna.

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu z budżetu obywatelskiego pod nazwą: „Świąteczny Ursus - iluminacje świąteczne w Ursusie i jarmark w Parku Czechowickim”, którego autorką jest Karolina Sowińska.

Foto: mat pras.

Scena plenerowa: Teatr, muzyka i ogień

W programie artystycznym przygotowano szereg występów na scenie plenerowej w parku:

  • Sobota, 13 grudnia: O godz. 15 wystąpi Teatr Akt ze spektaklem „Świąteczne porządki”. Jest to dynamiczna opowieść o przedświątecznym zamieszaniu, w którym uczestniczą nawet Śnieżynki i Anioły. Przedstawienie łączy pantomimę, taniec, teatr uliczny oraz elementy ognia.
  • Niedziela, 14 grudnia: O godz. 14 zaprezentuje się Teatr Jumaja ze spektaklem „Świąteczne pozdrowienia z Afryki”. Następnie, o godz. 15:15, scenę przejmą wokaliści reprezentujący ursuskie domy kultury.
  • Finał z ogniem: Artystycznym zwieńczeniem weekendu będzie widowiskowy pokaz „Alicja w Krainie Ognia” w wykonaniu Teatru Ognia, który rozpocznie się o godz. 16.
Organizatorem wydarzenia jest Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, a za program artystyczny odpowiada Ośrodek Kultury „Arsus” we współpracy z Urzędem Dzielnicy.

