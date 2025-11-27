1.6°C
Życie Warszawy

Warszawska Dzielnica Wisła z szeregiem atrakcji na zimę. Spływy, morsowanie, rejsy i nie tylko

Publikacja: 27.11.2025 15:05

Szkółka Morsowa to tylko jedna z wielu zimowych propozycji Dzielnicy Wisła

Szkółka Morsowa to tylko jedna z wielu zimowych propozycji Dzielnicy Wisła

Foto: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Joanna Kamińska
Zima nad Wisłą nie musi być nudna, przekonują twórcy projektu Dzielnica Wisła. Właśnie przedstawili listę wydarzeń, które odbędą się nad rzeką w najbliższych tygodniach. W programie znalazły się m.in. morsowanie, rejsy, spływy, wykłady i spacery.

O nadchodzących wydarzeniach w ramach Dzielnicy Wisła poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiadający za projekt Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Dzielnica Wisła zimą: Porządki nad Wisłą

Zimą odbywają się m.in. akcje sprzątania rzeki w ramach Wodniackich Porządków w Dzielnicy Wisła. Organizowanych jest pięć niedzielnych rejsów na pokładzie tradycyjnych łodzi wiślanych. Ich uczestnicy zbierają odpady zalegające na brzegach i płyciznach rzeki.

Pierwszy rejs odbył się 23 listopada, a kolejne zaplanowano na 30 listopada oraz 7, 14 i 21 grudnia. Każdy z nich obejmuje inny fragment rzeki. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na łodziach obowiązują zapisy. Przewodnikiem rejsów jest Piotr Sadurski, fotograf, archeolog i etnolog, natomiast komandorem –  Adam Hamerlik.

Morsowanie i spływy morsowe: Zima nad Wisłą w Warszawie

W tym roku nad rzeką ruszyła też już dziewiąta edycja Szkółki Morsowej Dzielnicy Wisła. To cykl sześciu niedzielnych spotkań dla amatorów kąpieli w zimnej wodzie. W tym roku wydarzenie po raz pierwszy odbywa się na Plaży Saska Kępa, a przyświeca mu hasło „Szczęśliwe zimno - morsuj świadomie w Dzielnicy Wisła”.

Organizatorzy imprezy przygotowali dla uczestników i osób towarzyszących szereg atrakcji dodatkowych, w tym m.in. strefę gastronomiczną, warsztaty i pływającą saunę.

Miłośników chłodu Dzielnica Wisła zaprasza także na kajakowo-supowe spływy morsowe. Pierwsze z trzech wydarzeń w tym cyklu odbędzie się w sobotę 29 listopada o godz. 12, a kolejne zaplanowano na 6 i 13 grudnia. Uczestnicy popłyną z plaży Saskiej do portu Czerniakowskiego, a następnie na plażę Rusałka.

Wykłady i spacery w ramach projektu Dzielnica Wisła: Co jeszcze w tym roku?

Zimą Dzielnica Wisła zaprasza również na wykłady i spacery.

W sobotę 29 listopada o godz. 17:30 w barce Marina Warszawa (bulwar Pattona) odbędzie się wykład zatytułowany „Śmieci z Wisły. Co nam mówi archeologia współczesności”. Poprowadzi go Piotr Sadurski.

W tym samym miejscu wysłuchać będzie można także serii wykładów z dr inż. Valerjanem Romanovskim (Cold Manem), specjalistą w dziedzinie badań nad odpornością organizmu i świadomą ekspozycją na zimno. Wykłady odbędą się w soboty: 29 listopada oraz 13 i 20 grudnia o godz. 16.

Z kolei w niedzielę 30 listopada o godz. 13:30 rozpocznie się dwugodzinny spacer z cyklu „Rzeka możliwości” pod tytułem „Skarby Warszawy. Po co wybrać się na(d) Wisłę”, który poprowadzi Hanka Warszawianka (Hanna Dzielińska), dziennikarka i popularyzatorka wiedzy o stolicy. Start wydarzenia zaplanowano przy ul. księdza Romana Indrzejczyka (północne wyjście ze stacji metra Dworzec Gdański).

