Warszawska Dzielnica Wisła z szeregiem atrakcji na zimę. Spływy, morsowanie, rejsy i nie tylko

Zima nad Wisłą nie musi być nudna, przekonują twórcy projektu Dzielnica Wisła. Właśnie przedstawili listę wydarzeń, które odbędą się nad rzeką w najbliższych tygodniach. W programie znalazły się m.in. morsowanie, rejsy, spływy, wykłady i spacery.



O nadchodzących wydarzeniach w ramach Dzielnicy Wisła poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych odpowiadający za projekt Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Dzielnica Wisła zimą: Porządki nad Wisłą

Zimą odbywają się m.in. akcje sprzątania rzeki w ramach Wodniackich Porządków w Dzielnicy Wisła. Organizowanych jest pięć niedzielnych rejsów na pokładzie tradycyjnych łodzi wiślanych. Ich uczestnicy zbierają odpady zalegające na brzegach i płyciznach rzeki.

Pierwszy rejs odbył się 23 listopada, a kolejne zaplanowano na 30 listopada oraz 7, 14 i 21 grudnia. Każdy z nich obejmuje inny fragment rzeki. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na łodziach obowiązują zapisy. Przewodnikiem rejsów jest Piotr Sadurski, fotograf, archeolog i etnolog, natomiast komandorem – Adam Hamerlik.

Morsowanie i spływy morsowe: Zima nad Wisłą w Warszawie

W tym roku nad rzeką ruszyła też już dziewiąta edycja Szkółki Morsowej Dzielnicy Wisła. To cykl sześciu niedzielnych spotkań dla amatorów kąpieli w zimnej wodzie. W tym roku wydarzenie po raz pierwszy odbywa się na Plaży Saska Kępa, a przyświeca mu hasło „Szczęśliwe zimno - morsuj świadomie w Dzielnicy Wisła”.