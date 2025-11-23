-1.2°C
Życie Warszawy

Pierwsza kąpiel już za nami. Inauguracja 9. sezonu Szkółki Morsowej Dzielnicy Wisła

Publikacja: 23.11.2025 15:55

Wiślane morsy podczas inauguracyjnej zimnej kąpieli

Foto: Oliwia Czernicka

Oliwia Czernicka
Nadszedł długo wyczekiwany moment przez wszystkie stołeczne morsy. W niedzielę 23 listopada odbyło się pierwsze morsowanie Szkółki Morsowej Dzielnicy Wisła w sezonie 2025/2026. Było licznie, gwarnie i wesoło. Kolejne wiślane wydarzenia już wkrótce.

Wraz z pierwszym śniegiem pierwsze morsy o godzinie 10 zawitały na piaszczyste nabrzeże plaży Saska Kępa. Organizatorzy wydarzenia przygotowali specjalne strefy (przygotowania i regeneracji, morsowania, posiłków i odpoczynku, aktywności dodatkowych, rekreacji), dzięki którym uczestnicy mogli bezpiecznie cieszyć się zimową kąpielą i wspólnie się integrować.

Przed wejściem do wody

W Strefie Przygotowania i Regeneracji można było skorzystać z szatni  z antypoślizgową podłogą i strefy technicznej. Po rejestracji uczestnicy morsowania wspólnie rozpoczęli sprzątanie plaży, rozgrzewani ciepłem ogniska i unoszącym się aromatem sauny, a następnie uczestniczyli w warsztatach oddechowych i szkoleniu ze świadomego kontaktu z zimnem oraz bezpiecznego morsowania.

Pływająca sauna na wiślanej szkucie "Dar Mazowsza"

Foto: Oliwia Czernicka

Po kilku minutowej pobudzającej krążenie rozgrzewce i ciepłej herbacie po godzinie 11:00 dzielne morsy z uśmiechem na twarzy udały się do Strefy Morsowania, gdzie przez wydzielony korytarz wejścia, wśród łęgowej zieleni, rozpoczęły zimną kąpiel, odważnie wchodząc do Wisły, której dno opadało z wyraźnym, lecz łagodnym spadkiem, co umożliwiło szybkie zanurzenie się do klatki piersiowej.

Sauna i wegańska zupa

W wydarzeniu uczestniczyły nie tylko doświadczone, ale też początkujące morsy, nad którymi czuwali ratownicy wodni ze stołecznego WOPR i wykwalifikowany zespół instruktorów. Po emocjonującej kilkuminutowej kąpieli uczestnicy mogli rozgrzać się przy ognisku i skorzystać z dwóch saun (bani plenerowej oraz pływającej sauny na największej drewnianej, wiślanej szkucie Dar Mazowsza).

Dodatkowo na wszystkich morsów czekała rozgrzewająca wegańska zupa dyniowa pod namiotem ze stołami i ławami, ogrzewaczami powietrza oraz pobliskim paleniskiem umożliwiającym pieczenie własnego prowiantu. W trzech wybranych terminach, w tym podczas wydarzenia finałowego, wiślana strefa wellness zostanie rozszerzona o balię z gorącą wodą.

Aromatyczna sauna rozgrzewająca dzielnych uczestników

Foto: Oliwia Czernicka

Kolejne edycje i dodatkowe atrakcje

Co tydzień przez 6 tygodni, oprócz wspólnego morsowania, będzie można skorzystać z wielu ciekawych atrakcji, a na najwytrwalsze morsy, zbierające pieczątki podczas rejestracji, będą czekać nagrody m.in. plakaty autorstwa popularnej graficzki Oli Jasionowskiej i specjalne pamiątki. Na krańcach plaż wyznaczone zostaną strefy warsztatowe i animacyjne, obejmujące: warsztaty bębniarskie i rytmiczne realizowane przez zespół Bossa Norkah podczas wydarzenia finałowego, warsztaty oddechowe i relaksacyjne, prowadzone przez certyfikowanych instruktorów.

 Osoby uczestniczące w wspólnych kąpielach będą miały okazję skorzystać ze ścianki do morsowych sesji foto.

W trakcie trzech wydarzeń z cyklu zorganizowane zostaną rejsy widokowe po Wiśle, realizowane tradycyjną łodzią wiślaną. Rejestracja uczestników odbędzie się poprzez zapisy online z uwzględnieniem limitu miejsc. Link do rejestracji: wodnawarszawa.pl.

Rejsy mają na celu promocję walorów przyrodniczych i rekreacyjnych Wisły w okresie zimowym oraz budowanie pozytywnego wizerunku Dzielnicy Wisła jako przestrzeni aktywnej przez cały rok.

Zimowa sceneria towarzysząca pierwszemu morsowaniu w tym sezonie

Foto: Oliwia Czernicka

Edukacja morsów

Oprócz sześciu głównych wydarzeń na plaży Saska Kępa zaplanowany został również cykl trzech otwartych wykładów edukacyjnych prowadzonych przez ekspertów (podczas trzech sobót 29. listopada, 13 i 20 grudnia). Tematyka spotkań obejmie m.in.:

  • podstawy fizjologii kontaktu z zimnem,
  • przygotowanie mentalne do morsowania,
  • przeciwwskazania zdrowotne,
  • świadome oddychanie i regeneracja po morsowaniu.
Uczestnikom wykładów zostanie zapewniona herbata i słodki poczęstunek. W ramach działań towarzyszących Szkółce, aż trzy razy będzie można zmierzyć się z zimowym spływem kajakowym i SUP. Oczywiście po Wiśle i pod opieką komandora Jana Oniśko.

 

 

Źródło: zyciewarszawy.pl

