Ratunek dla domu ratowników – termomodernizacja w Willi Żabińskich

Willa Żabińskich to jeden z najbardziej wymownych punktów bohaterstwa na mapie wojennej Warszawy
Dzięki wsparciu miasta oraz Fundacji ORLEN kwotą 3 mln zł, dom, który był azylem w czasach okupacji, stanie się wzorem nowoczesnej efektywności energetycznej.
Willa Żabińskich to jeden z najbardziej wymownych punktów bohaterstwa na mapie wojennej Warszawy. To właśnie w tych murach Antonina i Jan Żabińscy prowadzili ryzykowną misję pomocy Żydom, co do dziś przyciąga do ZOO gości z całego świata. Aby obiekt mógł nadal pełnić funkcję edukacyjną, konieczne jest podniesienie jego standardu technicznego przy jednoczesnym całkowitym poszanowaniu zabytkowej tkanki.
Jak wyjaśnia dyrektor warszawskiego zoo, dr Andrzej Kruszewicz, planowana do 2028 roku termomodernizacja pozwoli nie tylko zadbać o konstrukcję, ale i znacząco obniżyć koszty utrzymania gmachu. Fundacja ORLEN, przekazując 1 mln zł, podkreśla, że inwestycja ta jest wyrazem odpowiedzialności za autentyczność miejsc, które przechowują naszą wspólną pamięć.
Zaplanowane prace to precyzyjna operacja inżynieryjna, która wprowadzi do przedwojennego budynku rozwiązania na miarę XXI wieku. Kluczowe zmiany obejmą:
Miasto, przeznaczając na ten cel 2 mln zł, pragnie udowodnić, że ochrona zabytków może iść w parze z nowoczesnym podejściem do klimatu.
W ostatnich latach na obiektach publicznych w Warszawie zamontowano ponad 120 instalacji fotowoltaicznych, a program rozwoju miejskiej energetyki dysponuje budżetem rzędu 160 mln zł.
Willa Żabińskich, po zakończeniu prac w 2028 roku, ma stać się, według miejskich urzędników, przykładem tego, jak Warszawa łączy szacunek do przeszłości z wymogami nowoczesnej metropolii.