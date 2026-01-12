Ratunek dla domu ratowników – termomodernizacja w Willi Żabińskich

Modernistyczna willa w sercu warszawskiego zoo to świadek historii ocalenia setek ludzi z getta. Dziś to miejsce pamięci staje przed nowym wyzwaniem – technologiczną modernizacją, która ma zabezpieczyć budynek na kolejne dekady.



Dzięki wsparciu miasta oraz Fundacji ORLEN kwotą 3 mln zł, dom, który był azylem w czasach okupacji, stanie się wzorem nowoczesnej efektywności energetycznej.

Historia pod opieką technologii

Willa Żabińskich to jeden z najbardziej wymownych punktów bohaterstwa na mapie wojennej Warszawy. To właśnie w tych murach Antonina i Jan Żabińscy prowadzili ryzykowną misję pomocy Żydom, co do dziś przyciąga do ZOO gości z całego świata. Aby obiekt mógł nadal pełnić funkcję edukacyjną, konieczne jest podniesienie jego standardu technicznego przy jednoczesnym całkowitym poszanowaniu zabytkowej tkanki.

Jak wyjaśnia dyrektor warszawskiego zoo, dr Andrzej Kruszewicz, planowana do 2028 roku termomodernizacja pozwoli nie tylko zadbać o konstrukcję, ale i znacząco obniżyć koszty utrzymania gmachu. Fundacja ORLEN, przekazując 1 mln zł, podkreśla, że inwestycja ta jest wyrazem odpowiedzialności za autentyczność miejsc, które przechowują naszą wspólną pamięć.