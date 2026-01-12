-4.6°C
1017.6 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Ratunek dla domu ratowników – termomodernizacja w Willi Żabińskich

Publikacja: 12.01.2026 11:00

Willa Żabińskich to jeden z najbardziej wymownych punktów bohaterstwa na mapie wojennej Warszawy

Willa Żabińskich to jeden z najbardziej wymownych punktów bohaterstwa na mapie wojennej Warszawy

Foto: Szymon Pulcyn

M.B.
Modernistyczna willa w sercu warszawskiego zoo to świadek historii ocalenia setek ludzi z getta. Dziś to miejsce pamięci staje przed nowym wyzwaniem – technologiczną modernizacją, która ma zabezpieczyć budynek na kolejne dekady.

Dzięki wsparciu miasta oraz Fundacji ORLEN kwotą 3 mln zł, dom, który był azylem w czasach okupacji, stanie się wzorem nowoczesnej efektywności energetycznej.

Historia pod opieką technologii

Willa Żabińskich to jeden z najbardziej wymownych punktów bohaterstwa na mapie wojennej Warszawy. To właśnie w tych murach Antonina i Jan Żabińscy prowadzili ryzykowną misję pomocy Żydom, co do dziś przyciąga do ZOO gości z całego świata. Aby obiekt mógł nadal pełnić funkcję edukacyjną, konieczne jest podniesienie jego standardu technicznego przy jednoczesnym całkowitym poszanowaniu zabytkowej tkanki.

Jak wyjaśnia dyrektor warszawskiego zoo, dr Andrzej Kruszewicz, planowana do 2028 roku termomodernizacja pozwoli nie tylko zadbać o konstrukcję, ale i znacząco obniżyć koszty utrzymania gmachu. Fundacja ORLEN, przekazując 1 mln zł, podkreśla, że inwestycja ta jest wyrazem odpowiedzialności za autentyczność miejsc, które przechowują naszą wspólną pamięć.

Dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo, planowana do 2028 roku termomodernizacja pozwoli

Dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego zoo, planowana do 2028 roku termomodernizacja pozwoli nie tylko zadbać o konstrukcję, ale i znacząco obniżyć koszty utrzymania gmachu.

Foto: Szymon Pulcyn

Reklama
Reklama

Ekologia w służbie zabytku

Zaplanowane prace to precyzyjna operacja inżynieryjna, która wprowadzi do przedwojennego budynku rozwiązania na miarę XXI wieku. Kluczowe zmiany obejmą:

  • instalację nowoczesnej wentylacji mechanicznej wyposażonej w system odzysku ciepła,
  • poprawę ogólnej efektywności energetycznej poprzez modernizację starych instalacji,
  • stabilizację temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczeń, co jest kluczowe dla ochrony ekspozycji muzealnej,
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń, co wpłynie na lepszą jakość powietrza w otoczeniu willi.
Aby obiekt mógł nadal pełnić funkcję edukacyjną, konieczne jest podniesienie jego standardu technicz

Aby obiekt mógł nadal pełnić funkcję edukacyjną, konieczne jest podniesienie jego standardu technicznego przy jednoczesnym całkowitym poszanowaniu zabytkowej tkanki.

Foto: Szymon Pulcyn

Miasto, przeznaczając na ten cel 2 mln zł, pragnie udowodnić, że ochrona zabytków może iść w parze z nowoczesnym podejściem do klimatu.

Zielona transformacja miejskiej infrastruktury

W ostatnich latach na obiektach publicznych w Warszawie zamontowano ponad 120 instalacji fotowoltaicznych, a program rozwoju miejskiej energetyki dysponuje budżetem rzędu 160 mln zł.

Polecane
Uczestnicy będą mieli okazję z bliska poznać wybrane gatunki egzotycznych zwierząt
20, 21 stycznia
Dzień Babci i Dziadka w warszawskim zoo
Reklama
Reklama

Willa Żabińskich, po zakończeniu prac w 2028 roku, ma stać się, według miejskich urzędników, przykładem tego, jak Warszawa łączy szacunek do przeszłości z wymogami nowoczesnej metropolii.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Najważniejszym punktem zaplanowanych działań jest kompleksowa przebudowa przystanku Warszawa Raków
kolej

Co z remontem WKD Raków i budową stacji Wschodu Słońca?

Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze" podczas występu
przebudowa

Nowe inwestycje w siedzibie zespołu Mazowsze zakończone

W 2026 roku mija 100 lat od kiedy główny plac dzielnicy został nazwany imieniem prezydenta Thomasa W
historia

Powstanie Muzeum Żoliborza? „Stulecie placu Wilsona to dobra okazja”

Miasto pracuje nad kluczowymi dokumentami, które zdecydują o przyszłości Warszawy
konsultacje

Od tych dokumentów zależy przyszłość każdego Warszawiaka. Ostatnia szansa, aby zabrać głos

Władze dzielnicy przypominają o odpowiedzialności rodziców podczas zimowych zabaw w miejskich parkac
ostrzeżenie

„Była karetka”. Niebezpieczna górka saneczkarska

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy ogłosił nabór kandydatów
kadry

Służba dla wybranych. Elitarna jednostka czeka na kandydatów

U podstawy wieżowca zaprojektowano przestronny, dwukondygnacyjny podcień o głębokości ośmiu metrów.
inwestycje

Liberty Residence na Woli z pozwoleniem na budowę

Znikają kolejne zabudowania Fabryki Samochodów Osobowych, powstać ma wielkie nowe miasto
warszawskie historie Szczepańskiego

Fabryka marzeń

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama