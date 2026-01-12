-5.3°C
Życie Warszawy
Co z remontem WKD Raków i budową stacji Wschodu Słońca? Inwestycja nabiera tempa

Publikacja: 12.01.2026 07:55

Najważniejszym punktem zaplanowanych działań jest kompleksowa przebudowa przystanku Warszawa Raków

Foto: facebook.com / Michał Hausman - Radny Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Kacper Komaiszko
Warszawska Kolej Dojazdowa wchodzi w kluczową fazę modernizacji infrastruktury w dzielnicy Włochy. Finansowanie z funduszy unijnych i finisz prac projektowych przybliżają pasażerów do nowoczesnego przystanku Warszawa Raków oraz nowych przejść.

Dzięki ścisłej współpracy Zarządu WKD, władz Mazowsza oraz przedstawicieli stolicy, nakreślono wizję rozwoju linii na terenie Warszawy. Priorytetem stała się nie tylko modernizacja istniejącej infrastruktury, ale również likwidacja barier architektonicznych.

Ostatnie informacje przekazane przez samorządowców oraz dokumentacja inwestycyjna wskazują, że najbliższe miesiące zostaną poświęcone na domykanie formalności, tak aby otworzyć drogę do przeniesienia prac na plac budowy.

Przystanek Warszawa Raków zmieni się nie do poznania

Najważniejszym punktem działań jest kompleksowa przebudowa przystanku Warszawa Raków. Dokumentacja projektowa znajduje się już na ostatniej prostej. Inwestycja ma fundamentalne znaczenie dla pasażerów korzystających z połączeń na styku Włoch i Ochoty, ponieważ zakłada całkowitą zmianę lokalizacji peronów. Nowe obiekty zostaną usytuowane po południowo-zachodniej stronie wiaduktu w ciągu ulicy Łopuszańskiej, co pozwoli na lepsze zintegrowanie kolei z komunikacją miejską.

Projektanci przewidzieli budowę peronów o długości osiemdziesięciu metrów, które „zostaną wyniesione na wysokość trzystu osiemdziesięciu milimetrów powyżej główki szyny”. Takie parametry mają zapewnić wygodne i bezpieczne wsiadanie do pociągów, co jest kluczowe zwłaszcza dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Co istotne, rewitalizacja przystanku została połączona w jedno zadanie z budową bezpiecznego przejścia naziemnego, wyposażonego w specjalne bariery i systemy labiryntów, co ma zminimalizować ryzyko potrąceń w rejonie torowiska.

Fundusze unijne gwarantem realizacji prac

Kluczem do sukcesu przedsięwzięcia okazało się uzyskanie finansowania zewnętrznego. Inwestycja uzyskała solidne wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach programu FEnIKS na lata 2021–2027. Zgodnie z aktualnymi założeniami w 2026 roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo robót budowlanych.

Równolegle do działań kolejarzy, swoje zadania musi zrealizować miasto. W gestii warszawskiego samorządu pozostaje budowa dwóch wind po wschodniej stronie linii WKD. Te kluczowe urządzenia połączą nowe perony z przystankami autobusowymi na wiadukcie nad torami. Ta harmonizacja działań spółki kolejowej i urzędu miasta jest niezbędna, aby pasażerowie mogli w pełni korzystać z zalet węzła przesiadkowego, którego ukończenie zaplanowano na koniec 2026 roku.

Kontrowersje wokół stacji Warszawa Wschodu Słońca

Podczas gdy przebudowa Rakowa budzi powszechny entuzjazm, drugi z planowanych projektów budzi wątpliwości. Mowa o nowym przystanku o roboczej nazwie Warszawa Wschodu Słońca, który miałby powstać w rejonie dynamicznie rozwijającego się osiedla Miasteczko Jutrzenki. Chociaż idea przybliżenia kolei do tysięcy nowych mieszkańców wydaje się słuszna, eksperci i pasażerowie zwracają uwagę na szereg problemów natury logistycznej i wizerunkowej.

Głównym punktem spornym jest sama nazwa obiektu. Wprowadzenie do systemu informacji pasażerskiej stacji Warszawa Wschodu Słońca mogłoby prowadzić do pomyłek wynikających z fonetycznego i wizualnego podobieństwa do dużego praskiego dworca – Warszawy Wschodniej. Sytuację komplikuje fakt, że nowa stacja miałaby znajdować się w zachodniej części miasta. Nazwa pochodząca od lokalnej, niewielkiej ulicy osiedlowej, choć poetycka, zdaje się całkowicie ignorować zasady orientacji geograficznej w aglomeracji warszawskiej.

Studium wykonalności i przyszłość płynności ruchu

Losy nowej stacji nie są jeszcze przesądzone, a inwestycja pozostaje obecnie w fazie wnikliwych analiz koncepcyjnych. W latach 2025–2026 prowadzone będzie szczegółowe studium wykonalności, które ma odpowiedzieć na pytanie, czy budowa przystanku w tak niewielkiej odległości od stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie i Warszawa Raków ma sens ekonomiczny i techniczny. Kluczowym zagadnieniem jest tu zachowanie dotychczasowej sprawności WKD.

Gęste rozmieszczenie przystanków nieuchronnie prowadzi do wydłużenia czasu przejazdu na całej trasie, ponieważ pociągi muszą częściej hamować i rozpędzać się. Istnieje obawa, że korzyść dla mieszkańców jednego osiedla stanie się uciążliwością dla tysięcy pasażerów dojeżdżających z Pruszkowa, Komorowa czy Grodziska Mazowieckiego.

Ostateczny głos w tej sprawie będą miały wyniki analiz potoków pasażerskich oraz kalkulacja kosztów, które w przypadku tej konkretnej inwestycji miałyby obciążyć przede wszystkim budżet stolicy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

