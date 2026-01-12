Co z remontem WKD Raków i budową stacji Wschodu Słońca? Inwestycja nabiera tempa

Projektanci przewidzieli budowę peronów o długości osiemdziesięciu metrów, które „zostaną wyniesione na wysokość trzystu osiemdziesięciu milimetrów powyżej główki szyny”. Takie parametry mają zapewnić wygodne i bezpieczne wsiadanie do pociągów, co jest kluczowe zwłaszcza dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Co istotne, rewitalizacja przystanku została połączona w jedno zadanie z budową bezpiecznego przejścia naziemnego, wyposażonego w specjalne bariery i systemy labiryntów, co ma zminimalizować ryzyko potrąceń w rejonie torowiska.

Fundusze unijne gwarantem realizacji prac

Kluczem do sukcesu przedsięwzięcia okazało się uzyskanie finansowania zewnętrznego. Inwestycja uzyskała solidne wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach programu FEnIKS na lata 2021–2027. Zgodnie z aktualnymi założeniami w 2026 roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonawstwo robót budowlanych.

Równolegle do działań kolejarzy, swoje zadania musi zrealizować miasto. W gestii warszawskiego samorządu pozostaje budowa dwóch wind po wschodniej stronie linii WKD. Te kluczowe urządzenia połączą nowe perony z przystankami autobusowymi na wiadukcie nad torami. Ta harmonizacja działań spółki kolejowej i urzędu miasta jest niezbędna, aby pasażerowie mogli w pełni korzystać z zalet węzła przesiadkowego, którego ukończenie zaplanowano na koniec 2026 roku.

Kontrowersje wokół stacji Warszawa Wschodu Słońca

Podczas gdy przebudowa Rakowa budzi powszechny entuzjazm, drugi z planowanych projektów budzi wątpliwości. Mowa o nowym przystanku o roboczej nazwie Warszawa Wschodu Słońca, który miałby powstać w rejonie dynamicznie rozwijającego się osiedla Miasteczko Jutrzenki. Chociaż idea przybliżenia kolei do tysięcy nowych mieszkańców wydaje się słuszna, eksperci i pasażerowie zwracają uwagę na szereg problemów natury logistycznej i wizerunkowej.

Głównym punktem spornym jest sama nazwa obiektu. Wprowadzenie do systemu informacji pasażerskiej stacji Warszawa Wschodu Słońca mogłoby prowadzić do pomyłek wynikających z fonetycznego i wizualnego podobieństwa do dużego praskiego dworca – Warszawy Wschodniej. Sytuację komplikuje fakt, że nowa stacja miałaby znajdować się w zachodniej części miasta. Nazwa pochodząca od lokalnej, niewielkiej ulicy osiedlowej, choć poetycka, zdaje się całkowicie ignorować zasady orientacji geograficznej w aglomeracji warszawskiej.

Studium wykonalności i przyszłość płynności ruchu

Losy nowej stacji nie są jeszcze przesądzone, a inwestycja pozostaje obecnie w fazie wnikliwych analiz koncepcyjnych. W latach 2025–2026 prowadzone będzie szczegółowe studium wykonalności, które ma odpowiedzieć na pytanie, czy budowa przystanku w tak niewielkiej odległości od stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie i Warszawa Raków ma sens ekonomiczny i techniczny. Kluczowym zagadnieniem jest tu zachowanie dotychczasowej sprawności WKD.

Gęste rozmieszczenie przystanków nieuchronnie prowadzi do wydłużenia czasu przejazdu na całej trasie, ponieważ pociągi muszą częściej hamować i rozpędzać się. Istnieje obawa, że korzyść dla mieszkańców jednego osiedla stanie się uciążliwością dla tysięcy pasażerów dojeżdżających z Pruszkowa, Komorowa czy Grodziska Mazowieckiego.

Ostateczny głos w tej sprawie będą miały wyniki analiz potoków pasażerskich oraz kalkulacja kosztów, które w przypadku tej konkretnej inwestycji miałyby obciążyć przede wszystkim budżet stolicy.