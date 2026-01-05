Nowe połączenia Warszawa-Kraków. Ruszają 5 stycznia
Nowe połączenia zostały wprowadzone przed feriami, co ułatwi pasażerom podróże w sezonie zimowym. Pozwolą dotrzeć z Warszawy do Krakowa w nieco ponad dwie i pół godziny.
Trzy nowe ekspresowe połączenia między Warszawą a Krakowem ruszają w poniedziałek 5 stycznia 2026 r. Dodatkowe pociągi Pendolino będą kursować na tej trasie w godzinach popołudniowych. Będą to dwa nowe połączenia ze stolicy do Krakowa i jedno z Krakowa do Warszawy. Ze stolicy pociągi wyjadą o godzinie:
Natomiast z Krakowa do Warszawy pociąg wyruszy o godz. 14.51. Do stolicy dotrze o godz. 17.24.
Jak wyjaśniają przedstawiciele PKP Intercity, nowe połączenia mają zastąpić połączenia wycofane przez prywatnego przewoźnika. Pomogą rozładować wzmożony ruch na tej trasie w sezonie zimowym.
„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zapewnimy pasażerom możliwość podróży na trasie pomiędzy Warszawą a Krakowem, w godzinach, w których miały kursować pociągi odwołane przez prywatnego przewoźnika. Przed nami ferie zimowe dla uczniów czy przerwa międzysemestralna dla studentów, co wpłynie na większe zainteresowanie przejazdami” - poinformował w komunikacie prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, cytowany przez PAP.
Nie jest to jedyna zmiana. Planowane jest również powiększenie jednego z składów na tej trasie.
„Co więcej, poranne połączenie EIP z Krakowa o godzinie 6:51 do stolicy będzie kursować w podwójnym zestawieniu ED250. Dzięki temu porannym składem będzie podróżowało dwa razy więcej pasażerów, czyli ponad 800 osób. Długość takiego pociągu wynosi prawie 400 metrów” - informuje PKP Intercity.