PKP Intercity wprowadziło trzy nowe, ekspresowe połączenia między Warszawą a Krakowem. Zostały uruchomione 5 stycznia 2026 r. Na trasie kursować będą pociągi Pendolino.



Nowe połączenia zostały wprowadzone przed feriami, co ułatwi pasażerom podróże w sezonie zimowym. Pozwolą dotrzeć z Warszawy do Krakowa w nieco ponad dwie i pół godziny.

Więcej połączeń PKP z Warszawy do Krakowa

Trzy nowe ekspresowe połączenia między Warszawą a Krakowem ruszają w poniedziałek 5 stycznia 2026 r. Dodatkowe pociągi Pendolino będą kursować na tej trasie w godzinach popołudniowych. Będą to dwa nowe połączenia ze stolicy do Krakowa i jedno z Krakowa do Warszawy. Ze stolicy pociągi wyjadą o godzinie:

15.40 – planowany przyjazd do Krakowa o godz. 18.28

19.40 – planowany przyjazd do Krakowa o godz. 22.14

Natomiast z Krakowa do Warszawy pociąg wyruszy o godz. 14.51. Do stolicy dotrze o godz. 17.24.