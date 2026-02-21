Budowa CPK nabiera tempa. Oferty na fundamenty terminala w budżecie

Wszystkie nadesłane propozycje zmieściły się w kwocie 411 mln zł, którą zarezerwowała spółka Centralny Port Komunikacyjny.
Przygotowanie podłoża pod tak ogromny obiekt jak terminal pasażerskiego portu lotniczego to wyzwanie inżynieryjne na wielką skalę. Wybrany wykonawca będzie musiał osadzić w ziemi ponad 8 100 pali oraz kolumn wzmacniających. Elementy te, zależnie od potrzeb konstrukcyjnych, będą miały od 9 do nawet 30 metrów długości. Łącznie pod budynkiem znajdzie się ponad 140 km betonowych i stalowych wzmocnień, co obrazuje ogrom przedsięwzięcia.
Przetarg przyciągnął rynkowych gigantów, a rywalizacja okazała się korzystna dla inwestora. Najniższą cenę za realizację tego etapu zaproponowała firma Budimex. Wszystkie nadesłane propozycje zmieściły się w kwocie 411 mln zł, którą zarezerwowała spółka Centralny Port Komunikacyjny. Podpisanie dokumentów z wykonawcą ma nastąpić w czerwcu, a ciężki sprzęt powinien pojawić się na placu budowy jeszcze w drugiej połowie bieżącego roku.
Zgodnie z przyjętym planem, wbijanie i wylewanie pali pod terminal potrwa do końca 2027 roku. Cały proces fundamentowania ma zostać oficjalnie odebrany na początku 2028 roku. Jest to niezbędny krok, bez którego niemożliwe byłoby wzniesienie naziemnej konstrukcji lotniska. Wykorzystanie różnorodnych technologii palowania pozwoli na optymalne dostosowanie fundamentów do warunków gruntowych panujących na miejscu inwestycji.
Nowy port lotniczy ma być obiektem o standardach wykraczających poza obecne możliwości krajowej infrastruktury. Skalę projektu najlepiej oddaje planowana liczba rękawów pasażerskich, czyli specjalnych pomostów łączących terminal bezpośrednio z samolotami. W nowym porcie przewidziano ich około 140, co pozwoli na sprawną obsługę wielu rejsów jednocześnie i znacząco skróci czas odprawy.
Dla porównania, działające obecnie Lotnisko Chopina w Warszawie posiada niespełna 30 takich rękawów. Choć popularne Okęcie przejdzie w najbliższym czasie wartą ponad 3 mld zł modernizację, by zwiększyć swoją przepustowość do 30 mln pasażerów rocznie.
Jednak docelowo to właśnie CPK ma przejąć główny ciężar ruchu lotniczego w Polsce. Dzięki tak dużej liczbie stanowisk kontaktowych nowe lotnisko zapewni pasażerom komfort, jakiego nie jest w stanie zaoferować żadna z obecnie istniejących w kraju baz lotniczych.