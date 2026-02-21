Budowa CPK nabiera tempa. Oferty na fundamenty terminala w budżecie

Inwestycja w ramach budowy CPK wkraczają w kluczową fazę. Sześć firm zgłosiło gotowość do wykonania tysięcy pali pod przyszły terminal pasażerski, a zaproponowane kwoty mieszczą się w budżecie i tym samym dają zielone światło do podpisania umowy oraz rozpoczęcia prac.



Przygotowanie podłoża pod tak ogromny obiekt jak terminal pasażerskiego portu lotniczego to wyzwanie inżynieryjne na wielką skalę. Wybrany wykonawca będzie musiał osadzić w ziemi ponad 8 100 pali oraz kolumn wzmacniających. Elementy te, zależnie od potrzeb konstrukcyjnych, będą miały od 9 do nawet 30 metrów długości. Łącznie pod budynkiem znajdzie się ponad 140 km betonowych i stalowych wzmocnień, co obrazuje ogrom przedsięwzięcia.

Wbijanie pali findamentowych to niezbędny krok, bez którego niemożliwe byłoby wzniesienie naziemnej konstrukcji lotniska. Foto: mat. pras.

Podpis pod umową w czerwcu

Przetarg przyciągnął rynkowych gigantów, a rywalizacja okazała się korzystna dla inwestora. Najniższą cenę za realizację tego etapu zaproponowała firma Budimex. Wszystkie nadesłane propozycje zmieściły się w kwocie 411 mln zł, którą zarezerwowała spółka Centralny Port Komunikacyjny. Podpisanie dokumentów z wykonawcą ma nastąpić w czerwcu, a ciężki sprzęt powinien pojawić się na placu budowy jeszcze w drugiej połowie bieżącego roku.

140 rękawów pasażerskich przewidziano w budowanym terminalu CPK

Harmonogram prac i nowoczesne technologie

Zgodnie z przyjętym planem, wbijanie i wylewanie pali pod terminal potrwa do końca 2027 roku. Cały proces fundamentowania ma zostać oficjalnie odebrany na początku 2028 roku. Jest to niezbędny krok, bez którego niemożliwe byłoby wzniesienie naziemnej konstrukcji lotniska. Wykorzystanie różnorodnych technologii palowania pozwoli na optymalne dostosowanie fundamentów do warunków gruntowych panujących na miejscu inwestycji.