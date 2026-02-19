Mennica Polska stawia kolejne budynki. Nowy etap inwestycji na Pradze Północ

Mennica Polska podpisała umowę na budowę siedmiu nowych budynków w ramach kompleksu Bulwary Praskie. Kontrakt wart ponad 220 mln zł netto zakłada zakończenie prac oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do końca lutego 2028 roku.



Inwestycja przy ulicy Jagiellońskiej wkracza w kluczową fazę. Wykonawstwem zajmie się konsorcjum firm Think Construction oraz Kamieniarz Tadeusz Modliński – informuje urbanity.pl. Zadanie obejmuje nie tylko postawienie samych konstrukcji mieszkalnych, ale również przygotowanie garaży podziemnych, pełnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie otoczenia. To kolejny krok w zagospodarowaniu ogromnego, 27-hektarowego terenu, który docelowo stanie się nową wizytówką tej części Warszawy.

Skala projektu na terenach dawnego FSO

Projekt Bulwary Praskie to przedsięwzięcie rozpisane na wiele lat. Docelowy plan przewiduje powstanie aż 54 budynków o zróżnicowanym przeznaczeniu. Obok funkcji mieszkaniowych przewidziano tam liczne lokale usługowe oraz przestrzenie o charakterze społecznym. Całość ma tworzyć spójną tkankę miejską, która połączy nowoczesną zabudowę z terenami rekreacyjnymi.

Architektura i zróżnicowana wysokość zabudowy

Koncepcja wizualna osiedla zakłada dynamiczne przejście wysokości budynków. Od strony ulicy Jagiellońskiej powstanie miejska pierzeja, gdzie bloki będą miały od sześciu do dwunastu kondygnacji. W parterach znajdzie się miejsce na sklepy i punkty usługowe. W głębi osiedla zabudowa będzie niższa, oscylując wokół czterech do siedmiu pięter. Najbardziej charakterystycznym elementem panoramy od strony Wisły będą natomiast dwie wieże liczące piętnaście kondygnacji oraz mniejsze obiekty punktowe.