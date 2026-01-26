Pierwszy etap Nowej Pragi przy Jagiellońskiej bliski ukończenia

Obecna faza projektu składa się z trzech budynków mieszkalnych.
Inwestycja zlokalizowana przy ulicy Jagiellońskiej w Warszawie osiągnęła wysoki stopień zaawansowania. Harmonogram prac zakłada oddanie pierwszego etapu do użytku w II kwartale bieżącego roku. Obecna faza projektu składa się z trzech budynków mieszkalnych. Architektura obiektów nawiązuje do industrialnego dziedzictwa dzielnicy poprzez zastosowanie czerwonej cegły na elewacjach, dużych przeszkleń oraz ciemnych, dekoracyjnych barierek balkonowych.
Wizualnym wyróżnikiem powstającego osiedla jest mural zatytułowany Nowa, umieszczony na jednej ze ścian budynków. Dzieło autorstwa Dawida Celka przedstawia sylwetkę Warszawianki, w którą wkomponowano symbole Pragi, takie jak zabytkowa architektura, kapliczki oraz motywy przemysłowe. Kolorystyka malowidła, oparta na odcieniach cegły i szarości, koresponduje z wykończeniem elewacji całego kompleksu.
Docelowo na 13-hektarowym terenie należącym do dewelopera ma powstać samowystarczalna dzielnica z ponad dwoma tysiącami lokali mieszkalnych. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje utworzenie 2,5 ha terenów zielonych, sześciu publicznych placów zabaw oraz budowę szkoły podstawowej dla około 600 uczniów. Na parterach budynków przewidziano punkty usługowe, gastronomiczne i sklepy, do których prowadzić będzie szeroka aleja spacerowa.
W ramach kończonego etapu inwestycji dostępne są mieszkania o powierzchniach od 31 do 125 m2. Każdy lokal posiada dodatkową powierzchnię w formie balkonu, tarasu lub ogródka.
Projekt wykorzystuje bliskość Wisły oraz terenów objętych ochroną Natura 2000, zapewniając jednocześnie dostęp do komunikacji tramwajowej i autobusowej, co ułatwia połączenie z centrum miasta i strefami biznesowymi.