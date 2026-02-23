6.3°C
Życie Warszawy
Zielona zmiana na Pradze. Rusza przebudowa ulicy Środkowej

Publikacja: 23.02.2026 13:25

Piesi zyskają prawo do korzystania z całej szerokości ulicy. Nawierzchnia zostanie wykonana z estetycznej kostki kamiennej, a przestrzeń uzupełnią pasy niskiej zieleni oraz nowe drzewa.

Foto: mat. pras.

M.B.
Już w środę 25 lutego ulica Środkowa zmieni się w plac budowy. Popularny trakt na Pradze-Północ przejdzie metamorfozę, dzięki której stanie się przyjazną przestrzenią pełną roślinności, nowych ławek i stylowego oświetlenia.

Inwestycja rozpoczyna się od zamknięcia fragmentu drogi między ulicami Kowieńską a Strzelecką. Wykonawca planuje wejść na teren prac rano o godz. 7. To pierwszy krok w stronę realizacji ambitnego projektu autorstwa pracowni WXCA, która zwyciężyła w konkursie architektonicznym na nową wizję ulic Nowej Pragi.

Co zmieni się dla pieszych i kierowców

Po zakończeniu wszystkich prac Środkowa przestanie być typową jezdnią, a stanie się strefą zamieszkania. Oznacza to dużą zmianę priorytetów, bo piesi zyskają prawo do korzystania z całej szerokości ulicy. Nawierzchnia zostanie wykonana z estetycznej kostki kamiennej, a przestrzeń uzupełnią pasy niskiej zieleni oraz nowe drzewa.

Po zakończeniu wszystkich prac ulica Środkowa przestanie być typową jezdnią

Foto: mat. pras.

Dla kierowców przygotowano nową organizację ruchu. Przejazd będzie możliwy w jednym kierunku: od Kowieńskiej do Strzeleckiej oraz od Stalowej do Strzeleckiej. Z kolei rowerzyści zyskają możliwość poruszania się w obu kierunkach. Przebudowa nie ogranicza się tylko do estetyki, ponieważ pod ziemią wymieniona zostanie kanalizacja deszczowa oraz gazociąg.

Harmonogram prac oraz utrudnienia w pierwszym etapie

Pierwsza faza robót na odcinku od Kowieńskiej do Strzeleckiej potrwa do końca marca. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się ze sporymi ograniczeniami. Przez skrzyżowanie Środkowej ze Strzelecką będzie można przejechać wyłącznie od strony Stalowej w kierunku 11 Listopada. Przejazd na wprost ulicą Strzelecką zostanie zablokowany.

Foto: mat. pras.

Piesi nie zostaną całkowicie odcięci od przejścia, jednak będą mogli korzystać wyłącznie z chodnika po nieparzystej stronie ulicy. Dodatkowo przy samych skrzyżowaniach wyłączonych zostanie kilka miejsc parkingowych, aby umożliwić sprawny dojazd maszyn budowlanych.

Kolejne kroki i finał inwestycji

W kwietniu drogowcy planują przeniesienie prac na drugą stronę skrzyżowania ze Strzelecką. Wówczas ruch pieszy zostanie skierowany na parzystą stronę ulicy, a organizacja ruchu kołowego ponownie ulegnie zmianie. Cały odcinek do Kowieńskiej ma być gotowy do końca kwietnia, po czym ekipy budowlane przeniosą się na fragment łączący ulicę Stalową ze Strzelecką.

Foto: mat. pras.

Całe przedsięwzięcie jest częścią Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy Pragi-Północ będą mogli cieszyć się nową, zieloną przestrzenią jesienią tego roku. Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

