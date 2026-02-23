Zielona zmiana na Pradze. Rusza przebudowa ulicy Środkowej

Piesi zyskają prawo do korzystania z całej szerokości ulicy. Nawierzchnia zostanie wykonana z estetycznej kostki kamiennej, a przestrzeń uzupełnią pasy niskiej zieleni oraz nowe drzewa.
Inwestycja rozpoczyna się od zamknięcia fragmentu drogi między ulicami Kowieńską a Strzelecką. Wykonawca planuje wejść na teren prac rano o godz. 7. To pierwszy krok w stronę realizacji ambitnego projektu autorstwa pracowni WXCA, która zwyciężyła w konkursie architektonicznym na nową wizję ulic Nowej Pragi.
Po zakończeniu wszystkich prac Środkowa przestanie być typową jezdnią, a stanie się strefą zamieszkania. Oznacza to dużą zmianę priorytetów, bo piesi zyskają prawo do korzystania z całej szerokości ulicy. Nawierzchnia zostanie wykonana z estetycznej kostki kamiennej, a przestrzeń uzupełnią pasy niskiej zieleni oraz nowe drzewa.
Dla kierowców przygotowano nową organizację ruchu. Przejazd będzie możliwy w jednym kierunku: od Kowieńskiej do Strzeleckiej oraz od Stalowej do Strzeleckiej. Z kolei rowerzyści zyskają możliwość poruszania się w obu kierunkach. Przebudowa nie ogranicza się tylko do estetyki, ponieważ pod ziemią wymieniona zostanie kanalizacja deszczowa oraz gazociąg.
Pierwsza faza robót na odcinku od Kowieńskiej do Strzeleckiej potrwa do końca marca. W tym czasie kierowcy muszą liczyć się ze sporymi ograniczeniami. Przez skrzyżowanie Środkowej ze Strzelecką będzie można przejechać wyłącznie od strony Stalowej w kierunku 11 Listopada. Przejazd na wprost ulicą Strzelecką zostanie zablokowany.
Piesi nie zostaną całkowicie odcięci od przejścia, jednak będą mogli korzystać wyłącznie z chodnika po nieparzystej stronie ulicy. Dodatkowo przy samych skrzyżowaniach wyłączonych zostanie kilka miejsc parkingowych, aby umożliwić sprawny dojazd maszyn budowlanych.
W kwietniu drogowcy planują przeniesienie prac na drugą stronę skrzyżowania ze Strzelecką. Wówczas ruch pieszy zostanie skierowany na parzystą stronę ulicy, a organizacja ruchu kołowego ponownie ulegnie zmianie. Cały odcinek do Kowieńskiej ma być gotowy do końca kwietnia, po czym ekipy budowlane przeniosą się na fragment łączący ulicę Stalową ze Strzelecką.
Całe przedsięwzięcie jest częścią Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy Pragi-Północ będą mogli cieszyć się nową, zieloną przestrzenią jesienią tego roku. Nadzór nad realizacją zadania sprawuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.