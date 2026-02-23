Zielona zmiana na Pradze. Rusza przebudowa ulicy Środkowej

Już w środę 25 lutego ulica Środkowa zmieni się w plac budowy. Popularny trakt na Pradze-Północ przejdzie metamorfozę, dzięki której stanie się przyjazną przestrzenią pełną roślinności, nowych ławek i stylowego oświetlenia.



Inwestycja rozpoczyna się od zamknięcia fragmentu drogi między ulicami Kowieńską a Strzelecką. Wykonawca planuje wejść na teren prac rano o godz. 7. To pierwszy krok w stronę realizacji ambitnego projektu autorstwa pracowni WXCA, która zwyciężyła w konkursie architektonicznym na nową wizję ulic Nowej Pragi.

Co zmieni się dla pieszych i kierowców

Po zakończeniu wszystkich prac Środkowa przestanie być typową jezdnią, a stanie się strefą zamieszkania. Oznacza to dużą zmianę priorytetów, bo piesi zyskają prawo do korzystania z całej szerokości ulicy. Nawierzchnia zostanie wykonana z estetycznej kostki kamiennej, a przestrzeń uzupełnią pasy niskiej zieleni oraz nowe drzewa.

Po zakończeniu wszystkich prac ulica Środkowa przestanie być typową jezdnią Foto: mat. pras.

Dla kierowców przygotowano nową organizację ruchu. Przejazd będzie możliwy w jednym kierunku: od Kowieńskiej do Strzeleckiej oraz od Stalowej do Strzeleckiej. Z kolei rowerzyści zyskają możliwość poruszania się w obu kierunkach. Przebudowa nie ogranicza się tylko do estetyki, ponieważ pod ziemią wymieniona zostanie kanalizacja deszczowa oraz gazociąg.