Warszawa likwiduje miejsca dla przedszkolaków. Co jest tego przyczyną?

Likwidacja oddziałów przedszkolnych na Pradze-Północ

Miasto planuje też zlikwidować oddziały przedszkolne w kilku szkołach na Pradze-Północ. Jedną z nich jest Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi przy ul. Jagiellońskiej 7 .

W skład Szkoły Podstawowej nr 50 im. Królowej Jadwigi w Warszawie, ul. Jagiellońska 7 wchodzą klasy I – VIII oraz oddział przedszkolny. Oddział przedszkolny zorganizowany w szkole traktuje się jak oddział przedszkolny zorganizowany w przedszkolu. Zachowuje on odrębność programową i organizacyjną. Szkoła podstawowa jest jednostką feryjną, a oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej jest jednostką oświatową, która funkcjonuje przez cały rok. Ta różnica powoduje utrudnienia w funkcjonowaniu szkoły podstawowej.

Jak podkreślają urzędnicy, liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) zameldowanych na Pradze-Północ wg stanu na 21 października 2025 r. wynosi 1 427. Przyjmując, że w roku szkolnym 2026/2027, podobnie jak w latach ubiegłych, o miejsca przedszkolne będzie ubiegało się ok. 80 proc. ogółu dzieci w wieku przedszkolnym, należy zapewnić ok. 1 142 miejsca (obecnie mamy 1397 miejsc) Praga-Północ m.st. Warszawy zapewni wszystkim zgłoszonym przez rodziców dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca w przedszkolach.

Z analizy danych demograficznych wynika, że liczba dzieci w wieku przedszkolnym, mogących skorzystać z wychowania przedszkolnego i rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego będzie malała w kolejnych latach.

Podobne uzasadnienie przygotowano dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 im. Adama Asnyka przy ul. Otwockiej 3 , Szkoły Podstawowej nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy ul. J. Sierakowskiego 9, Szkoły Podstawowej nr 127 im. Henryka Sienkiewicza w przy ul. Kowieńskiej 12/20, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego przy ul. Białostockiej 10/18 oraz Szkoły Podstawowej nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego przy ul. B. Brechta 8

Likwidacja oddziałów przedszkolnych na Białołęce

Likwidacja oddziału przedszkolnego dotyczyć ma również Szkoły Podstawowej nr 110 im. przy ul. Bohaterów 41. „Oddział przedszkolny obecnie funkcjonuje w pomieszczeniu przeznaczonym tylko dla 17 dzieci. Likwidacja oddziału przedszkolnego dałaby możliwość uzyskania pomieszczenia do realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci, które posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne o potrzebie kształcenia specjalnego w celu przeprowadzania terapii integracji sensorycznej, Treningu Umiejętności Społecznych, logopedii itp.

Ponadto utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego przy tak niewielkiej liczbie dzieci generuje znaczne koszty. Obejmuje to koszty kadrowe, utrzymania pomieszczeń, wyżywienia oraz wyposażenia. Powoduje także trudności w organizacji zastępstw podczas nieobecności nauczycieli – w przypadku choroby nauczyciela oddziału przedszkolnego szkoła nie ma możliwości zapewnienia wykwalifikowanego zastępstwa” – czytamy w uzasadnieniu.

Z analizy danych demograficznych dotyczących liczby dzieci zameldowanych w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy i mogących skorzystać z wychowania przedszkolnego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 110 wynika, że w kolejnych latach liczba dzieci maleje.

Od kliku lat na terenie Białołęki w przedszkolach jest wystarczająca liczba miejsc, dostępnych również w trakcie roku szkolnego. W przedszkolach znajdujących się w najbliższym rejonie szkoły, wg danych na lipiec 2025 r., jest 14 wolnych miejsc dla dzieci sześcioletnich.

Podobne plany władze miasta mają w stosunku do Szkoły Podstawowej nr 361 im. Papcia Chmiela w Warszawie przy ul. Ruskowy Bród 19. „Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2025/26 wykazała, że mimo coraz większej liczby mieszkańców osiedli sąsiadujących ze szkołą zainteresowanie „zerówką” jest niewielkie. Nawet jeden oddział integracyjny (20-to osobowy) nie wypełnił się w 100 proc.” – zauważyli urzędnicy.

Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” przy ul. M. Hemara 16 zmieni lokalizację

Likwidacja oddziałów przedszkolnych ma dotyczyć też Szkoły Podstawowej nr 406 przy ul. Świderskiej 93 i Szkoły Podstawowej nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Kobiałka 49.

Z kolei Szkoła Podstawowa nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków” przy ul. M. Hemara 16 zmieni lokalizację. „Przekształcenie będzie polegało na zmianie adresu innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z ul. Ostródzkiej 175 na ul. W. Majewskiej 4 w Warszawie. W budynku przy ul. Ostródzkiej 175 znajduje się obecnie, oprócz innej lokalizacji Szkoły Podstawowej nr 368, także CLXV Liceum Ogólnokształcące, które z każdym rokiem przyjmuje coraz więcej uczniów i otwiera nowe klasy.

Topografia budynku szkoły nie pozwala na wydzielenie skrzydła, czy nawet piętra dedykowanego uczniom klas edukacji wczesnoszkolnej, a łączenie uczniów z najmłodszych klas z młodzieżą licealną utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy. Budynek przy ul. W. Majewskiej 4 dedykowany byłby najmłodszym uczniom. Oddzielny budynek pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i komfort pracy. Z drugiej zaś strony, dzięki bliskiemu położeniu obu budynków szkoły, uczniowie będą mogli korzystać z zaplecza rekreacyjno – sportowego znajdującego się na terenie szkoły przy ul. M. Hemara 16. Także nauczyciele i inni specjaliści będą mogli w krótkim czasie przejść między budynkami, co nie będzie utrudniać organizacji pracy szkoły. Ponadto lokalizacja przy ul. W. Majewskiej 4 pozwoli najmłodszym uczestniczyć w wielu wydarzeniach organizowanych w głównym budynku szkoły, tak by wszyscy czuli się częścią społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 368” – opisują urzędnicy.

Lokalizację ma zmienić też Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego przy ul. Juranda ze Spychowa 10. W Szkole Podstawowej nr 231 obecnie naukę pobiera ponad 800 uczniów, a budynek przeznaczony był dla 480. W związku z rosnącą liczbą uczniów oraz potrzebą zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań statutowych, konieczne jest zwiększenie liczby dostępnych pomieszczeń. Tym bardziej, że większość sal lekcyjnych to pomieszczenia o powierzchni ok. 40 m2, w których niejednokrotnie muszą być prowadzone zajęcia dla ponad 24 uczniów. W istniejącym budynku musi być także realizowanych wiele zadań i zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i z opiniami.

Od nowego roku szkolnego przewidywana liczba oddziałów może spowodować wejście szkoły w trzyzmianowy system pracy, co dodatkowo podkreśla konieczność zwiększenia liczby dostępnych pomieszczeń.

Przekształcenia szkół w innych dzielnicach

Z kolei w Przedszkolu nr 402 przy ul. R. Bailly 11 zaplanowano utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć przy ul. J. Kaden-Bandrowskiego 8 w pomieszczeniach po zlikwidowanym Przedszkolu nr 406. Pozwoli to na zarządzanie przez dyrektorkę Przedszkola nr 402 łącznie 6 oddziałami w dwóch lokalizacjach oraz zapewni bardziej efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych obu placówek, w tym organizację zastępstw i elastyczne zarządzanie personelem. Takie rozwiązanie jest bardzo istotne w obliczu stale zwiększającej się liczby wakatów w bemowskich przedszkolach oraz w przedszkolach w m.st. Warszawie.

Przedszkole nr 402 znajduje się w bliskiej odległości od Przedszkola nr 406, 42 dzieci (tj. 8 sześciolatków, 18 pięciolatków i 16 czterolatków) ze zlikwidowanego Przedszkola nr 406 będzie mogło kontynuować wychowanie przedszkolne w dotychczasowej lokalizacji tj. w budynku przedszkola przy ul. J. Kaden-Bandrowskiego 8.

Od 1 września 2026 roku w Przedszkolu nr 402 funkcjonować będzie 6 oddziałów, w tym 3 oddziały zamiejscowe przy ul. J. Kaden-Bandrowskiego 8 , do których uczęszczać będzie 70 dzieci oraz 3 oddziały w siedzibie głównej Przedszkola nr 402 przy ul. R. Bailly 11, do których uczęszczać będzie 70 dzieci.

Na sesji pojawi się też plan przeniesienia zajęć w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi do jednego budynku przy ul. Niskiej 5

Z kolei Przedszkole nr 435 w Warszawie, ul. gen. T. Pełczyńskiego 24 straci jedna z lokalizacji: przy ul. Bolkowskiej 4. Analiza dotycząca liczby dzieci zameldowanych i mogących skorzystać z wychowania przedszkolnego na terenie Bemowa wykazała, że liczba ta w kolejnych latach z roku na rok znacząco maleje.

W przedszkolach na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest wystarczająca liczba miejsc dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Placówki dysponują wolnymi miejscami również w trakcie roku szkolnego. Aktualnie mamy 143 wolne miejsca (stan na 10 października 2025 r.).

Radni mają też przyjąć uchwały: w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola nr 30 „Zielona Łódeczka” przy ul. Rozbrat 10/14, Przedszkola nr 32 przy ul. Nowogrodzkiej 17, Przedszkola nr 34 przy ul. Emilii Plater 25, Przedszkola nr 142 przy ul. J. Dąbrowskiego 25, Przedszkola nr 278 w przy ul. Tatrzańskiej 3 oraz Przedszkola nr 36 „Odkrywcy Nowego Świata”. Z kolei Przedszkole Integracyjne nr 38 przy pl. Bankowym 3/5 ma się zmienić w przedszkole specjalne.

Na sesji pojawi się też plan przeniesienia zajęć w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi do jednego budynku przy ul. Niskiej 5, co ma pozwolić na racjonalne wykorzystanie bazy lokalowo-dydaktycznej i nie będzie miało negatywnego wpływu na realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów szkoły.