Warszawa pyta rodziców: „Zostawiłbyś swoje dziecko samo w obcym mieście?" Ważna kampania

Dzieci w sieci. Z internetu korzystają coraz młodsi

Jak wynika z raportu „Internet dzieci” przygotowanego przez Fundację Instytut Cyfrowego Obywatelstwa na podstawie danych z ostatniego kwartału 2024 roku, ponad 91 proc. dzieci w wieku 7-14 lat przynajmniej raz dziennie połączyło się z internetem i spędziło w nim prawie 4 i pół godziny. Większość sięgała w tym celu po telefon lub tablet. Najmłodsi często korzystają z serwisów wideo i komunikatorów.

Podobnie jest w przypadku młodzieży w wieku 15–18 lat - ponad 90 proc. nastolatków korzysta z internetu codziennie, najczęściej na urządzeniach mobilnych. Młodzi ludzie, podobnie jak wielu dorosłych sięga po telefon zaraz po przebudzeniu, a media społecznościowe i platformy streamingowe często towarzyszą im przez cały dzień. Korzystanie z nich ograniczają tylko w szkole, a po zakończeniu lekcji wracają do sieci ze zdwojoną siłą. Zarówno najmłodsi, jak i młodzież po godz. 20 najwięcej czasu spędzają online i kładą się spać ze smartfonami w ręku.

Z raportu wynika, że 51 proc. dzieci w wieku 7-14 lat miało kontakt z treściami erotycznymi w internecie. Natomiast 58 proc. dzieci w wieku 7-13 lat regularnie korzysta z serwisów społecznościowych i komunikatorów, choć nie są one przeznaczone dla osób poniżej 13 lat, a nawet starszych.

Porady i szkolenia dla rodziców, dzieci i nauczycieli

W ramach jesiennej odsłony kampanii „Warszawa chroni dzieci w sieci” w 50 miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbędą się szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz dla dzieci i młodzieży na temat korzystania z internetu.

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak dzieci i młodzież spędzają czas w internecie oraz jak telefony, gry i media społecznościowe wpływają na ludzi w każdym wieku. Odbędą się także warsztaty, podczas których dzieci nauczą się odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Przygotowano również poradnik „Higiena cyfrowa w szkole i przedszkolu”, który jest dostępny na stronie Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa https://higienacyfrowa.pl/publikacje/higiena-cyfrowa-w-szkole-i-w-przedszkolu/

Korzystanie z internetu przez dzieci. Jakie zasady zalecają eksperci?

Kampania zachęca rodziców do wprowadzenia zasad korzystania z internetu i ekranów przez dzieci: