Życie Warszawy

Warszawa pyta rodziców: „Zostawiłbyś swoje dziecko samo w obcym mieście?" Ważna kampania

Publikacja: 07.10.2025 15:35

Plakat kampanii „Warszawa chroni dzieci w sieci”

Foto: Urząd m.st. Warszawy

Anna Rogalska
Ruszyła kolejna odsłona akcji „Warszawa chroni dzieci w sieci". Pytanie, czy „zostawiłbyś swoje dziecko samo w obcym mieście?", jest motywem przewodnim kampanii, która ma zwiększyć świadomość rodziców na temat zagrożeń czyhających na najmłodszych w cyfrowym świecie.

„Warszawa chroni dzieci w sieci” to miejska kampania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie. W ramach projektu przewidziano szereg spotkań w szkołach dla rodziców, nauczycieli oraz dla dzieci i młodzieży.

„Warszawa chroni dzieci w sieci”. Jaki jest cel kampanii?

Przemoc, hejt i treści pornograficzne - z tym wszystkim dzieci mają styczność w internecie. „Zostawiłbyś swoje dziecko samo w obcym mieście? To nie zostawiaj go samego w internecie!” - apelują do rodziców organizatorzy kampanii „Warszawa chroni dzieci w sieci”. Porównanie internetu do obcego miasta ma uświadomić opiekunom, jak wiele niebezpieczeństw może czekać na dzieci i młodzież w obu tych miejscach. Zarówno w sieci, jak i w wielkim mieście pełno jest zagrożeń, na które dzieci nie są gotowe. Miejska kampania promuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu i zachęca rodziców i opiekunów do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

„Internet to przestrzeń ogromnych możliwości – daje dostęp do wiedzy, rozwija pasje, ułatwia kontakt z innymi. Ale równocześnie niesie ze sobą realne ryzyka: cyberprzemoc, uzależnienia, manipulacje czy kontakt z niebezpiecznymi treściami. Naszym zadaniem jest, by dzieci i młodzież nie były w tej rzeczywistości same, by mogły korzystać z dobrodziejstw sieci w sposób bezpieczny i świadomy” - podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Partnerami kampanii są Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa (ICO), NASK, Gemius oraz Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich.

Dzieci w sieci. Z internetu korzystają coraz młodsi

Jak wynika z raportu „Internet dzieci” przygotowanego przez Fundację Instytut Cyfrowego Obywatelstwa na podstawie danych z ostatniego kwartału 2024 roku, ponad 91 proc. dzieci w wieku 7-14 lat przynajmniej raz dziennie połączyło się z internetem i spędziło w nim prawie 4 i pół godziny. Większość sięgała w tym celu po telefon lub tablet. Najmłodsi często korzystają z serwisów wideo i komunikatorów.

Podobnie jest w przypadku młodzieży w wieku 15–18 lat - ponad 90 proc. nastolatków korzysta z internetu codziennie, najczęściej na urządzeniach mobilnych. Młodzi ludzie, podobnie jak wielu dorosłych sięga po telefon zaraz po przebudzeniu, a media społecznościowe i platformy streamingowe często towarzyszą im przez cały dzień. Korzystanie z nich ograniczają tylko w szkole, a po zakończeniu lekcji wracają do sieci ze zdwojoną siłą. Zarówno najmłodsi, jak i młodzież po godz. 20 najwięcej czasu spędzają online i kładą się spać ze smartfonami w ręku.

Z raportu wynika, że 51 proc. dzieci w wieku 7-14 lat miało kontakt z treściami erotycznymi w internecie. Natomiast 58 proc. dzieci w wieku 7-13 lat regularnie korzysta z serwisów społecznościowych i komunikatorów, choć nie są one przeznaczone dla osób poniżej 13 lat, a nawet starszych.

Porady i szkolenia dla rodziców, dzieci i nauczycieli

W ramach jesiennej odsłony kampanii „Warszawa chroni dzieci w sieci” w 50 miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbędą się szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz dla dzieci i młodzieży na temat korzystania z internetu.

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak dzieci i młodzież spędzają czas w internecie oraz jak telefony, gry i media społecznościowe wpływają na ludzi w każdym wieku. Odbędą się także warsztaty, podczas których dzieci nauczą się odpowiedzialnego korzystania z internetu.

Przygotowano również poradnik „Higiena cyfrowa w szkole i przedszkolu”, który jest dostępny na stronie Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa https://higienacyfrowa.pl/publikacje/higiena-cyfrowa-w-szkole-i-w-przedszkolu/

Korzystanie z internetu przez dzieci. Jakie zasady zalecają eksperci?

Kampania zachęca rodziców do wprowadzenia zasad korzystania z internetu i ekranów przez dzieci:

  • Kontroluj, co Twoje dziecko ogląda w sieci i rozmawiaj z nim o tym, żeby było świadome i bezpieczne. 
  • Nie dawaj dziecku poniżej 2. roku życia dostępu do ekranów. To szkodzi jego rozwojowi.
  • Kontroluj czas spędzany przez dziecko przed ekranem. Dziecko 2-5 lat do godziny dziennie. Dziecko 6-12 lat do dwóch.
  • Zadbaj o to, żeby Twoje dziecko kończyło korzystać z urządzeń ekranowych minimum godzinę przed snem. Dla spokojnego snu i prawidłowego rozwoju mózgu.
  • Wprowadzaj domowe zasady korzystania z ekranów – dla dzieci i dorosłych. To wspólna sprawa, która buduje bezpieczeństwo i dobre nawyki w całej rodzinie.
