Warszawa pyta rodziców: „Zostawiłbyś swoje dziecko samo w obcym mieście?" Ważna kampania

Plakat kampanii „Warszawa chroni dzieci w sieci”
„Warszawa chroni dzieci w sieci” to miejska kampania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie. W ramach projektu przewidziano szereg spotkań w szkołach dla rodziców, nauczycieli oraz dla dzieci i młodzieży.
Przemoc, hejt i treści pornograficzne - z tym wszystkim dzieci mają styczność w internecie. „Zostawiłbyś swoje dziecko samo w obcym mieście? To nie zostawiaj go samego w internecie!” - apelują do rodziców organizatorzy kampanii „Warszawa chroni dzieci w sieci”. Porównanie internetu do obcego miasta ma uświadomić opiekunom, jak wiele niebezpieczeństw może czekać na dzieci i młodzież w obu tych miejscach. Zarówno w sieci, jak i w wielkim mieście pełno jest zagrożeń, na które dzieci nie są gotowe. Miejska kampania promuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu i zachęca rodziców i opiekunów do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa.
„Internet to przestrzeń ogromnych możliwości – daje dostęp do wiedzy, rozwija pasje, ułatwia kontakt z innymi. Ale równocześnie niesie ze sobą realne ryzyka: cyberprzemoc, uzależnienia, manipulacje czy kontakt z niebezpiecznymi treściami. Naszym zadaniem jest, by dzieci i młodzież nie były w tej rzeczywistości same, by mogły korzystać z dobrodziejstw sieci w sposób bezpieczny i świadomy” - podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.
Partnerami kampanii są Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa (ICO), NASK, Gemius oraz Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich.
Jak wynika z raportu „Internet dzieci” przygotowanego przez Fundację Instytut Cyfrowego Obywatelstwa na podstawie danych z ostatniego kwartału 2024 roku, ponad 91 proc. dzieci w wieku 7-14 lat przynajmniej raz dziennie połączyło się z internetem i spędziło w nim prawie 4 i pół godziny. Większość sięgała w tym celu po telefon lub tablet. Najmłodsi często korzystają z serwisów wideo i komunikatorów.
Podobnie jest w przypadku młodzieży w wieku 15–18 lat - ponad 90 proc. nastolatków korzysta z internetu codziennie, najczęściej na urządzeniach mobilnych. Młodzi ludzie, podobnie jak wielu dorosłych sięga po telefon zaraz po przebudzeniu, a media społecznościowe i platformy streamingowe często towarzyszą im przez cały dzień. Korzystanie z nich ograniczają tylko w szkole, a po zakończeniu lekcji wracają do sieci ze zdwojoną siłą. Zarówno najmłodsi, jak i młodzież po godz. 20 najwięcej czasu spędzają online i kładą się spać ze smartfonami w ręku.
Z raportu wynika, że 51 proc. dzieci w wieku 7-14 lat miało kontakt z treściami erotycznymi w internecie. Natomiast 58 proc. dzieci w wieku 7-13 lat regularnie korzysta z serwisów społecznościowych i komunikatorów, choć nie są one przeznaczone dla osób poniżej 13 lat, a nawet starszych.
W ramach jesiennej odsłony kampanii „Warszawa chroni dzieci w sieci” w 50 miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbędą się szkolenia dla rodziców i nauczycieli oraz dla dzieci i młodzieży na temat korzystania z internetu.
Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak dzieci i młodzież spędzają czas w internecie oraz jak telefony, gry i media społecznościowe wpływają na ludzi w każdym wieku. Odbędą się także warsztaty, podczas których dzieci nauczą się odpowiedzialnego korzystania z internetu.
Przygotowano również poradnik „Higiena cyfrowa w szkole i przedszkolu”, który jest dostępny na stronie Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa https://higienacyfrowa.pl/publikacje/higiena-cyfrowa-w-szkole-i-w-przedszkolu/
Kampania zachęca rodziców do wprowadzenia zasad korzystania z internetu i ekranów przez dzieci: