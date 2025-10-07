Policja blokuje niechciane donosy? „Limit 20 zgłoszeń”. Strona zglosparkowanie.pl znów niedostępna

Oddolna inicjatywa Stop Cham Warszawa, mająca ułatwić zgłaszanie nieprawidłowego parkowania, po raz kolejny została zablokowana. Tym razem policja miała zastosować limity techniczne na swoich serwerach e-mail.



Platforma zglosparkowanie.pl, stworzona przez aktywistów Stop Cham Warszawa, szybko stała się najskuteczniejszym narzędziem mieszkańców do walki z chaosem komunikacyjnym. Inicjatywa ta była odpowiedzią na przewlekłe problemy z biernością służb, zwłaszcza Straży Miejskiej. Po tym jak policja, próbowała zastraszyć użytkowników wezwaniami na świadka, aktywiści zmodernizowali serwis. Sukces ten był jednak krótkotrwały. Dziś dowiadujemy się, że platforma ponownie została zawieszona, a przyczyną jest techniczna blokada wprowadzona przez służby.

Limity zgłoszeń e-mail w policji

Wprowadzony limit polega na ograniczeniu liczby wiadomości, jakie serwery pocztowe policji mogą przyjąć w ciągu godziny. Zgodnie ze wstępną analizą logów udostępnioną przez Stop Cham, limit wynosi około 20 zgłoszeń na godzinę dla całego kraju. Ograniczenie dotyczy wszystkich adresów e-mail policji, niezależnie od tego, czy wiadomości są kierowane do dyżurnego Komendy Głównej (KGP), czy do jednostek terenowych właściwych dla danego miejsca zdarzenia.

W praktyce oznacza to, że każde kolejne zgłoszenie, wysłane po osiągnięciu tego skromnego pułapu, jest automatycznie odrzucane. W efekcie, platforma zglosparkowanie.pl została sparaliżowana i musiała zostać ponownie zawieszona, ponieważ straciła swoją podstawową funkcjonalność.