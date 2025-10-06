Kontrole taxi w Warszawie. Naćpani kierowcy bez prawa jazdy. Długa lista nadużyć

Kierowcy bez licencji, pod wpływem i poszukiwani

Analiza statystyk ujawnia niepokojące trendy dotyczące samych kierowców i legalności ich działalności. Aż 86 kierowców nie miało przy sobie wymaganego wypisu z licencji podczas kontroli, a 140 naruszyło przepisy prawa miejscowego. Co gorsza, 55 kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania, a 14 kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy.

Najbardziej alarmujące są dane dotyczące bezpieczeństwa na drodze: 5 kierowców zostało zatrzymanych, ponieważ było po spożyciu środków odurzających i alkoholu, a 22 kierowcom zatrzymano prawo jazdy. W wyniku kontroli okazało się, że 24 kierowców było poszukiwanych przez służby, a Straż Graniczna zatrzymała 37 kierowców za nielegalny pobyt na terytorium kraju. Odnotowano także 9 przypadków braku wymaganych badań lekarskich i psychologicznych.

Skarbowe oszustwa i masowe zatrzymania dowodów

Nieprawidłowości dotyczyły nie tylko kwalifikacji kierowców, ale także stanu technicznego pojazdów i uczciwości fiskalnej. Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było zatrzymanie 253 dowodów rejestracyjnych, co wskazuje na powszechny problem ze złym stanem technicznym pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób.

Służby natrafiły również na przestępstwa karno-skarbowe. Jeden kierowca popełnił przestępstwo, wydając paragon fiskalny na nieistniejącą firmę, natomiast 4 kierowców w ogóle nie wydało pasażerom paragonów fiskalnych za wykonaną usługę.

Zmiana trendów: co spada, a co rośnie?

Porównując trzy kwartały bieżącego roku do roku 2024, służby odnotowały pozytywny trend w zakresie spadku liczby przypadków przewozu osób bez wymaganej licencji, bez wypisu z licencji oraz bez prawidłowego oznakowania pojazdu TAXI.

Niestety, utrzymuje się problem złego stanu technicznego pojazdów. Niepokojąco zwiększyła się liczba przypadków kierowania samochodem bez prawa jazdy oraz przez osoby poszukiwane. W związku z tymi rosnącymi zagrożeniami, służby zapowiedziały dalsze działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa przewozów osób przez aplikacje i zwiększenie bezpieczeństwa na warszawskich drogach.

Poradnik dla pasażera: jak sprawdzić legalny przewóz?

Urząd Miasta przypomina, że pasażer ma prawo zadbać o swoje bezpieczeństwo i legalność usługi. Wsiadając do taksówki, należy sprawdzić, czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” oraz oznaczenia boczne wymagane przepisami lokalnymi, czyli pas żółto-czerwony z numerem bocznym oraz herb m.st. Warszawy. Te oznaczenia powinny być trwale umieszczone (nie na magnes), a dodatkowo powinien być jeszcze cennik na właściwej szybie pojazdu.

Kluczowe jest również odebranie i zachowanie paragonu fiskalnego, który musi zawierać m.in. numer boczny i numer rejestracyjny taksówki. Paragon ten jest podstawą do późniejszych roszczeń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie, pasażer powinien niezwłocznie zawiadomić policję lub złożyć zgłoszenie do Urzędu m.st. Warszawy, w tym również za pośrednictwem portalu Warszawa 19115.