Życie Warszawy

Kontrole taxi w Warszawie. Naćpani kierowcy bez prawa jazdy. Długa lista nadużyć

Publikacja: 06.10.2025 14:00

W stolicy utrzymuje się problem złego stanu technicznego pojazdów taxi

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Warszawskie służby przeprowadziły ponad dwa tysiące kontroli przewoźników osób, z których prawie 1/6 zakończyła się stwierdzeniem nieprawidłowości. Największy problem stanowi zły stan techniczny pojazdów oraz kierowcy bez uprawnień, a nawet poszukiwani, zatrzymywani za jazdę pod wpływem i z fałszywymi dokumentami.

Na ulicach stolicy każdego roku przybywa podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu osób. W odpowiedzi na ten trend oraz w trosce o bezpieczeństwo pasażerów, Prezydent m.st. Warszawy, we współpracy z szeregiem służb, prowadzi cykliczne i szeroko zakrojone działania kontrolne. Od początku roku do końca września celem działań była weryfikacja legalności przewozów osób taksówką i samochodem osobowym oraz egzekwowanie przestrzegania obowiązujących norm prawnych przez przewoźników.

Podczas działań funkcjonariuszy zatrzymano łącznie 45 osób
Kompleksowa operacja na warszawskich drogach

Skala działań była szeroka dzięki zaangażowaniu wielu kluczowych podmiotów. W kontrole włączył się Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Ta szeroka kooperacja pozwoliła na kompleksową ocenę działalności przewozowej w mieście.

Ponad 2000 kontroli i niemal 350 nieprawidłowości

W ramach prowadzonych działań służby przeprowadziły łącznie 2071 czynności sprawdzająco-kontrolnych. Z tej liczby, w aż 334 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, co świadczy o poważnych lukach w przestrzeganiu przepisów. Konsekwencją stwierdzonych naruszeń było wystawienie łącznie 654 mandatów karnych.

Mężczyzna prowadzący Forda Focusa chcąc uniknąć policyjnej kontroli próbował ukryć się w krzakach
Kierowcy bez licencji, pod wpływem i poszukiwani

Analiza statystyk ujawnia niepokojące trendy dotyczące samych kierowców i legalności ich działalności. Aż 86 kierowców nie miało przy sobie wymaganego wypisu z licencji podczas kontroli, a 140 naruszyło przepisy prawa miejscowego. Co gorsza, 55 kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania, a 14 kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy.

Najbardziej alarmujące są dane dotyczące bezpieczeństwa na drodze: 5 kierowców zostało zatrzymanych, ponieważ było po spożyciu środków odurzających i alkoholu, a 22 kierowcom zatrzymano prawo jazdy. W wyniku kontroli okazało się, że 24 kierowców było poszukiwanych przez służby, a Straż Graniczna zatrzymała 37 kierowców za nielegalny pobyt na terytorium kraju. Odnotowano także 9 przypadków braku wymaganych badań lekarskich i psychologicznych.

Skarbowe oszustwa i masowe zatrzymania dowodów

Nieprawidłowości dotyczyły nie tylko kwalifikacji kierowców, ale także stanu technicznego pojazdów i uczciwości fiskalnej. Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było zatrzymanie 253 dowodów rejestracyjnych, co wskazuje na powszechny problem ze złym stanem technicznym pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób.

Służby natrafiły również na przestępstwa karno-skarbowe. Jeden kierowca popełnił przestępstwo, wydając paragon fiskalny na nieistniejącą firmę, natomiast 4 kierowców w ogóle nie wydało pasażerom paragonów fiskalnych za wykonaną usługę.

Niektórzy funkcjonariusze mogą liczyć na pensję prawie 7 tysięcy złotych na rękę
Zmiana trendów: co spada, a co rośnie?

Porównując trzy kwartały bieżącego roku do roku 2024, służby odnotowały pozytywny trend w zakresie spadku liczby przypadków przewozu osób bez wymaganej licencji, bez wypisu z licencji oraz bez prawidłowego oznakowania pojazdu TAXI.

Niestety, utrzymuje się problem złego stanu technicznego pojazdów. Niepokojąco zwiększyła się liczba przypadków kierowania samochodem bez prawa jazdy oraz przez osoby poszukiwane. W związku z tymi rosnącymi zagrożeniami, służby zapowiedziały dalsze działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa przewozów osób przez aplikacje i zwiększenie bezpieczeństwa na warszawskich drogach.

17-letni motocyklista został zatrzymany przez piaseczyńskich policjantów po tym, jak uciekał przed k
Poradnik dla pasażera: jak sprawdzić legalny przewóz?

Urząd Miasta przypomina, że pasażer ma prawo zadbać o swoje bezpieczeństwo i legalność usługi. Wsiadając do taksówki, należy sprawdzić, czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” oraz oznaczenia boczne wymagane przepisami lokalnymi, czyli pas żółto-czerwony z numerem bocznym oraz herb m.st. Warszawy. Te oznaczenia powinny być trwale umieszczone (nie na magnes), a dodatkowo powinien być jeszcze cennik na właściwej szybie pojazdu.

Kluczowe jest również odebranie i zachowanie paragonu fiskalnego, który musi zawierać m.in. numer boczny i numer rejestracyjny taksówki. Paragon ten jest podstawą do późniejszych roszczeń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie, pasażer powinien niezwłocznie zawiadomić policję lub złożyć zgłoszenie do Urzędu m.st. Warszawy, w tym również za pośrednictwem portalu Warszawa 19115.

Źródło: zyciewarszawy.pl

