Kontrole taxi w Warszawie. Naćpani kierowcy bez prawa jazdy. Długa lista nadużyć

W stolicy utrzymuje się problem złego stanu technicznego pojazdów taxi
Na ulicach stolicy każdego roku przybywa podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu osób. W odpowiedzi na ten trend oraz w trosce o bezpieczeństwo pasażerów, Prezydent m.st. Warszawy, we współpracy z szeregiem służb, prowadzi cykliczne i szeroko zakrojone działania kontrolne. Od początku roku do końca września celem działań była weryfikacja legalności przewozów osób taksówką i samochodem osobowym oraz egzekwowanie przestrzegania obowiązujących norm prawnych przez przewoźników.
Skala działań była szeroka dzięki zaangażowaniu wielu kluczowych podmiotów. W kontrole włączył się Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy oraz pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Ta szeroka kooperacja pozwoliła na kompleksową ocenę działalności przewozowej w mieście.
W ramach prowadzonych działań służby przeprowadziły łącznie 2071 czynności sprawdzająco-kontrolnych. Z tej liczby, w aż 334 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, co świadczy o poważnych lukach w przestrzeganiu przepisów. Konsekwencją stwierdzonych naruszeń było wystawienie łącznie 654 mandatów karnych.
Analiza statystyk ujawnia niepokojące trendy dotyczące samych kierowców i legalności ich działalności. Aż 86 kierowców nie miało przy sobie wymaganego wypisu z licencji podczas kontroli, a 140 naruszyło przepisy prawa miejscowego. Co gorsza, 55 kierowców poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania, a 14 kierowców posługiwało się fałszywym prawem jazdy.
Najbardziej alarmujące są dane dotyczące bezpieczeństwa na drodze: 5 kierowców zostało zatrzymanych, ponieważ było po spożyciu środków odurzających i alkoholu, a 22 kierowcom zatrzymano prawo jazdy. W wyniku kontroli okazało się, że 24 kierowców było poszukiwanych przez służby, a Straż Graniczna zatrzymała 37 kierowców za nielegalny pobyt na terytorium kraju. Odnotowano także 9 przypadków braku wymaganych badań lekarskich i psychologicznych.
Nieprawidłowości dotyczyły nie tylko kwalifikacji kierowców, ale także stanu technicznego pojazdów i uczciwości fiskalnej. Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością było zatrzymanie 253 dowodów rejestracyjnych, co wskazuje na powszechny problem ze złym stanem technicznym pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób.
Służby natrafiły również na przestępstwa karno-skarbowe. Jeden kierowca popełnił przestępstwo, wydając paragon fiskalny na nieistniejącą firmę, natomiast 4 kierowców w ogóle nie wydało pasażerom paragonów fiskalnych za wykonaną usługę.
Porównując trzy kwartały bieżącego roku do roku 2024, służby odnotowały pozytywny trend w zakresie spadku liczby przypadków przewozu osób bez wymaganej licencji, bez wypisu z licencji oraz bez prawidłowego oznakowania pojazdu TAXI.
Niestety, utrzymuje się problem złego stanu technicznego pojazdów. Niepokojąco zwiększyła się liczba przypadków kierowania samochodem bez prawa jazdy oraz przez osoby poszukiwane. W związku z tymi rosnącymi zagrożeniami, służby zapowiedziały dalsze działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa przewozów osób przez aplikacje i zwiększenie bezpieczeństwa na warszawskich drogach.
Urząd Miasta przypomina, że pasażer ma prawo zadbać o swoje bezpieczeństwo i legalność usługi. Wsiadając do taksówki, należy sprawdzić, czy pojazd posiada lampę na dachu z napisem „TAXI” oraz oznaczenia boczne wymagane przepisami lokalnymi, czyli pas żółto-czerwony z numerem bocznym oraz herb m.st. Warszawy. Te oznaczenia powinny być trwale umieszczone (nie na magnes), a dodatkowo powinien być jeszcze cennik na właściwej szybie pojazdu.
Kluczowe jest również odebranie i zachowanie paragonu fiskalnego, który musi zawierać m.in. numer boczny i numer rejestracyjny taksówki. Paragon ten jest podstawą do późniejszych roszczeń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie, pasażer powinien niezwłocznie zawiadomić policję lub złożyć zgłoszenie do Urzędu m.st. Warszawy, w tym również za pośrednictwem portalu Warszawa 19115.