Policyjny pościg pod Warszawą. 17-letni motocyklista zatrzymany. „Nie liczył się z nikim”

Policjanci z Piaseczna zatrzymali 17-letniego motocyklistę, który kilka dni wcześniej uciekał przed kontrolą drogową popełniając przy tym szereg wykroczeń. Swoim zachowaniem zagrażał bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. Mężczyźnie grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności.



O sprawie informuje Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie.

Reklama Reklama

Policyjny pościg za jadącym na motocyklu bez tablic rejestracyjnych

Kilka dni temu policjant z piaseczyńskiej drogówki usiłował zatrzymać kierującego motocyklem typu kross bez tablic rejestracyjnych. Dodatkowo mężczyzna nie posiadał kasku ochronnego na głowie i przewoził pasażera.

Motocyklista nie zatrzymał się do kontroli drogowej, w związku z czym policjant rozpoczął pościg. W trakcie ucieczki kierujący motocyklem łamał kolejne przepisy ruchu drogowego: jechał po chodniku, wjeżdżał na drogi dla rowerów, wyprzedzał przed przejściami dla pieszych, nie stosował się do oznakowania poziomego, ignorował sygnalizację świetlną, a także wymuszał pierwszeństwo na pieszych i rowerzystach. Stwarzał tym samym bezpośrednie zagrożenie dla siebie, swojego pasażera oraz dla innych uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów i kierowców. „Nie liczył się z nikim, a jego celem była jedynie skuteczna ucieczka” – podkreślają w swoim komunikacie piaseczyńscy policjanci.

Aby nie narażać osób trzecich na niebezpieczeństwo, policjant próbujący zatrzymać motocyklistę, przerwał pościg. Zdarzenie zarejestrowała policyjna kamera.