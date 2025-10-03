Policyjny pościg pod Warszawą. 17-letni motocyklista zatrzymany. „Nie liczył się z nikim”

17-letni motocyklista został zatrzymany przez piaseczyńskich policjantów po tym, jak uciekał przed kontrolą drogową
O sprawie informuje Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie.
Kilka dni temu policjant z piaseczyńskiej drogówki usiłował zatrzymać kierującego motocyklem typu kross bez tablic rejestracyjnych. Dodatkowo mężczyzna nie posiadał kasku ochronnego na głowie i przewoził pasażera.
Motocyklista nie zatrzymał się do kontroli drogowej, w związku z czym policjant rozpoczął pościg. W trakcie ucieczki kierujący motocyklem łamał kolejne przepisy ruchu drogowego: jechał po chodniku, wjeżdżał na drogi dla rowerów, wyprzedzał przed przejściami dla pieszych, nie stosował się do oznakowania poziomego, ignorował sygnalizację świetlną, a także wymuszał pierwszeństwo na pieszych i rowerzystach. Stwarzał tym samym bezpośrednie zagrożenie dla siebie, swojego pasażera oraz dla innych uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów i kierowców. „Nie liczył się z nikim, a jego celem była jedynie skuteczna ucieczka” – podkreślają w swoim komunikacie piaseczyńscy policjanci.
Aby nie narażać osób trzecich na niebezpieczeństwo, policjant próbujący zatrzymać motocyklistę, przerwał pościg. Zdarzenie zarejestrowała policyjna kamera.
Kilka dni później funkcjonariusze piaseczyńskiego Wydziału Kryminalnego odnaleźli motocyklistę w jego mieszkaniu. Okazało się, że jest to 17-latek.
Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut karny niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto odpowie za wszystkie wykroczenia popełnione w czasie ucieczki przed policją.
„Ten przypadek jest przestrogą, że każdy, kto lekceważy przepisy i bezpieczeństwo, musi liczyć się z tym, że prędzej czy później poniesie konsekwencje swoich działań” – kończą swój komunikat piaseczyńscy policjanci.