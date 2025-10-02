Policjanci z Piaseczna zatrzymali 47-letniego mieszkańca gminy Góra Kalwaria, który wsiadł za kierownicę Forda Focus, mając niemal 3 promile alkoholu w organizmie.



Mężczyzna, usiłując uniknąć odpowiedzialności, schował się przed funkcjonariuszami w krzakach. Jego nieudolna próba ukrycia się zakończyła się zatrzymaniem, a grozi mu teraz kara do 3 lat więzienia.

Dramatyczna jazda pijanego kierowcy w Kępie Radwanowskiej

Do zdarzenia doszło w Kępie Radwanowskiej, gdzie dyżurny piaseczyńskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego kierującego Fordem Focusem, poruszającego się ulicą Sadową. Natychmiastowa reakcja policjantów z drogówki pozwoliła na szybkie namierzenie wskazanego pojazdu.

Nieudana kryjówka w krzakach. Prawie 3 promile!

Po dotarciu na miejsce, w okolicach wału wiślanego, funkcjonariusze dostrzegli nie tylko samochód, ale także ukrywającego się w krzakach mężczyznę. Szybko okazało się, że „kryjówka” była mało skuteczna. 47-latek, mieszkaniec gminy Góra Kalwaria, został natychmiast zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało zatrważającą ilość alkoholu w jego organizmie - niemal 3 promile.

Konsekwencje prawne i zabezpieczenie pojazdu

Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Już następnego dnia usłyszał zarzut karny kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Musi liczyć się z surowymi konsekwencjami – grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Należący do niego Ford Focus został zabezpieczony na policyjnym parkingu depozytowym na poczet przyszłej kary.