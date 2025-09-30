9.8°C
Życie Warszawy

Policja przypomina o noszeniu odblasków. Co na ten temat mówią przepisy?

Publikacja: 30.09.2025 14:22

Warszawska policja przypomina - odblaski to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na zwiększenie be

Warszawska policja przypomina - odblaski to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na zwiększenie bezpieczeństwa

Foto: Komenda Stołeczna Policji

Kacper Komaiszko
Coraz krótsze dni i pogarszająca się pogoda to znak, że zaczyna się trudny czas na drogach. Policja przypomina o noszeniu odblasków, które ratują życie, akcje promujące noszenie odbijających światło elementów organizują też samorządy.

Wraz z nadejściem jesieni na drogach warunki stają się coraz trudniejsze. Wcześniej zapadający zmrok, częste opady deszczu i mgły drastycznie pogarszają widoczność. W takich okolicznościach piesi są szczególnie narażeni na niebezpieczeństwo.

Problem widoczności na warszawskich ulicach porusza Komenda Rejonowa Policji Warszawa III, apelując o noszenie odblasków. Ten, wydawałoby się, prosty środek zapobiegawczy od lat budzi jednak kontrowersje.

Policyjny apel. Odblask ratuje życie

Warszawska policja nie pozostawia wątpliwości - odblaski to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na zwiększenie bezpieczeństwa. Jak przypomina asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III, pieszy bez odblasków jest widoczny dla kierowcy z odległości zaledwie 30-40 metrów. To zbyt krótki dystans na bezpieczną reakcję. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy pieszy ma na sobie odblask. Światło z reflektorów odbite od materiału sprawia, że staje się on widoczny nawet ze 150-200 metrów, dając kierowcy kluczowy czas na hamowanie lub ominięcie.

Policjanci przypominają, że odblaski to nie tylko zawieszki i opaski, ale certyfikowane produkty. Radzą, aby przy zakupie sprawdzać, czy produkt ma oznaczenie CE, które potwierdza, że nie jest to jedynie gadżet, ale pełnoprawny element ochronny. Funkcjonariusze apelują także, by upewnić się, że odblaski są umieszczone w widocznym miejscu i nie są zasłonięte przez plecak, szalik czy torebkę.

Co mówią przepisy?

Dla wielu pieszych dyskusja o odblaskach może wydawać się teoretyczna, ale prawo reguluje ten problem dość precyzyjnie. Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest zobowiązany do noszenia elementów odblaskowych. Obowiązek ten dotyczy także osób prowadzących poboczem rower, skuter czy wózek.

Za niedopełnienie tego obowiązku grozi mandat w wysokości 100 zł. Przepis ten nie dotyczy chodników oraz dróg przeznaczonych wyłącznie dla pieszych. Chociaż w obszarze zabudowanym noszenie odblasków nie jest obligatoryjne, policja i specjaliści od bezpieczeństwa drogowego zgodnie zalecają ich używanie. W gęstej miejskiej zabudowie, gdzie oświetlenie bywa niewystarczające, widoczność jest równie istotna jak na nieoświetlonej drodze poza miastem.

Samorządy zachęcają do noszenia odblasków

Odblaski promują również władze Warszawy W grudniu zeszłego roku ruszyła X jubileuszowa edycja akcji profilaktyczno-edukacyjnej „Świeć blaskiem z odblaskiem”. W ramach wspólnej inicjatywy Straży Miejskiej m.st. Warszawy i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, w 34 punktach stolicy pojawiły się świąteczne choinki udekorowane kolorowymi odblaskami.

– To jedyne na świecie choinki, które trzeba przed świętami „rozebrać” z ozdób, którymi są dbające o nasze bezpieczeństwo – odblaski – podkreślali urzędnicy.

Podczas akcji rozdano ponad 20 000 odbijających światło elementów. Każdy mógł zdjąć odblask zawieszony na świątecznym drzewku i zabrać go dla siebie i swoich najbliższych.

– Zwłaszcza teraz w okresie jesienno-zimowym, kiedy widoczność jest dużo słabsza, a my często ubieramy się na ciemno, odblask umieszczony na ubraniu sprawi, że będziemy bardziej widoczni. A dzięki temu bardziej bezpieczni na drodze. Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę i pamiętajmy, że piesi są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu drogowego – podkreślała Magdalena Ejsmont, ówczesna komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Do noszenia odblasków zachęcają też władze Mazowsza. Do końca roku zajęcia w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” zostaną przeprowadzone w 30 placówkach na terenie Mazowsza. Rozpoczęły się już zapisy do kolejnej edycji.

Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego

Od lat udowadniamy, że bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza zaczyna się od prostych, codziennych nawyków, takich jak np. noszenie elementów odblaskowych.

Uczestnicy kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” poprzez zabawę zdobywają wiedzę w pięciu blokach tematycznych: pasażer, rowerzysta, pieszy i inny uczestnik ruchu drogowego oraz bezpieczny i odpowiedzialny.

– Akcja „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” to jeden z naszych najważniejszych projektów profilaktycznych. Od lat udowadniamy, że bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza zaczyna się od prostych, codziennych nawyków, takich jak np. noszenie elementów odblaskowych. Dzięki zaangażowaniu szkół i służb dotarliśmy już do tysięcy dzieci i młodzieży w regionie – podkreśla Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego. – Cieszymy się, że akcja spotyka się z tak pozytywnym odbiorem. To dowód na to, że edukacja i profilaktyka są najskuteczniejszymi narzędziami w budowaniu bezpiecznego Mazowsza – dodaje.

Źródło: zyciewarszawy.pl

