Nowa kampania skierowana do rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Będzie bezpiecziej?

Widok należący do rzadkości, mimo, że zgodny z przepisami - rowerzysta przeprowadzający swój rower przez przejście dla pieszych
W sierpniu na Ochocie miał miejsce wypadek, w którym rowerzysta z ogromną prędkością wjechał na przejście dla pieszych, nie zsiadając z roweru.
W efekcie został potrącony przez samochód. Po zdarzeniu został ukarany mandatem, a także trafił do szpitala. Strażnicy miejscy z III Oddziału Terenowego opisywali, że usłyszeli huk i „zobaczyli coś, co bardziej przypominało scenę z filmu niż rzeczywistość – nad pobliskim skrzyżowaniem szybował rower".
W maju na placu Narutowicza starsza kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych przez rowerzystę na rowerze elektrycznym. Kobieta doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala.
Inny groźny wypadek miał miejsce w grudniu 2024 roku na Bielanach, gdzie rowerzysta został poważnie potrącony na przejściu dla pieszych przez samochód osobowy. Mimo kasku odniósł poważne obrażenia i trafił do szpitala.
Jak wynika z danych Zarządu Dróg Miejskich, w zeszłym roku w Warszawie rowerzyści byli sprawcami 76 wypadków drogowych. Dlatego Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy prowadzi kampanię społeczno-edukacyjną „Zejdź z roweru na pasach”, promującą bezpieczne i zgodne z przepisami zachowania rowerzystów i użytkowników hulajnóg w mieście.
Przypomina o prostym, ale kluczowym obowiązku – przeprowadzaniu roweru lub hulajnogi przez przejścia dla pieszych. Taki gest realnie wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.
Plakaty z przekazem kampanii pojawiły się na przystankach tramwajowych i autobusowych, by dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców. Całość realizowana i finansowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy w ramach cyklu „Miasto moje, a w nim”, wspierającego działania na rzecz zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa.