Nowa kampania skierowana do rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Będzie bezpiecziej?

Kampania „Zejdź z roweru na pasach” przypomina o prostym, ale kluczowym obowiązku – przeprowadzaniu roweru lub hulajnogi przez przejścia dla pieszych



W sierpniu na Ochocie miał miejsce wypadek, w którym rowerzysta z ogromną prędkością wjechał na przejście dla pieszych, nie zsiadając z roweru.

Reklama Reklama

Wypadki z udziałem rowerzystów

W efekcie został potrącony przez samochód. Po zdarzeniu został ukarany mandatem, a także trafił do szpitala. Strażnicy miejscy z III Oddziału Terenowego opisywali, że usłyszeli huk i „zobaczyli coś, co bardziej przypominało scenę z filmu niż rzeczywistość – nad pobliskim skrzyżowaniem szybował rower".

W maju na placu Narutowicza starsza kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych przez rowerzystę na rowerze elektrycznym. Kobieta doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala.

Inny groźny wypadek miał miejsce w grudniu 2024 roku na Bielanach, gdzie rowerzysta został poważnie potrącony na przejściu dla pieszych przez samochód osobowy. Mimo kasku odniósł poważne obrażenia i trafił do szpitala.