Życie Warszawy

Nowa kampania skierowana do rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Będzie bezpiecziej?

Publikacja: 11.09.2025 07:50

Widok należący do rzadkości, mimo, że zgodny z przepisami - rowerzysta przeprowadzający swój rower przez przejście dla pieszych

Foto: mat. pras.

rbi
Kampania „Zejdź z roweru na pasach” przypomina o prostym, ale kluczowym obowiązku – przeprowadzaniu roweru lub hulajnogi przez przejścia dla pieszych

W sierpniu na Ochocie miał miejsce wypadek, w którym rowerzysta z ogromną prędkością wjechał na przejście dla pieszych, nie zsiadając z roweru.

Wypadki z udziałem rowerzystów

W efekcie został potrącony przez samochód. Po zdarzeniu został ukarany mandatem, a także trafił do szpitala. Strażnicy miejscy z III Oddziału Terenowego opisywali, że usłyszeli huk i „zobaczyli coś, co bardziej przypominało scenę z filmu niż rzeczywistość – nad pobliskim skrzyżowaniem szybował rower".

W maju na placu Narutowicza starsza kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych przez rowerzystę na rowerze elektrycznym. Kobieta doznała obrażeń i została przewieziona do szpitala.

Straż miejska w Warszawie zatrzymała mężczyznę za niebezpieczną jazdę hulajnogą
bezpieczeństwo
Urządził slalom hulajnogą między pieszymi. Skończył na komisariacie

Inny groźny wypadek miał miejsce w grudniu 2024 roku na Bielanach, gdzie rowerzysta został poważnie potrącony na przejściu dla pieszych przez samochód osobowy. Mimo kasku odniósł poważne obrażenia i trafił do szpitala.

Kampania „Zejdź z roweru na pasach”

Jak wynika z danych Zarządu Dróg Miejskich, w zeszłym roku w Warszawie rowerzyści byli sprawcami 76 wypadków drogowych. Dlatego Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy prowadzi kampanię społeczno-edukacyjną „Zejdź z roweru na pasach”, promującą bezpieczne i zgodne z przepisami zachowania rowerzystów i użytkowników hulajnóg w mieście.

Przypomina o prostym, ale kluczowym obowiązku – przeprowadzaniu roweru lub hulajnogi przez przejścia dla pieszych. Taki gest realnie wpływa na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Ulica Puławska na wysokości skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego
infrastruktura drogowa
Komisja o bezpieczeństwie Puławskiej bez urzędników ZDM

Plakaty z przekazem kampanii pojawiły się na przystankach tramwajowych i autobusowych, by dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców. Całość realizowana i finansowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Warszawy w ramach cyklu „Miasto moje, a w nim”, wspierającego działania na rzecz zdrowia, edukacji i bezpieczeństwa.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

