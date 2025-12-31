Mazobilet do końca 2026 roku. Jakie są zasady i ile to kosztuje?

Sprzedaż prowadzona jest w kasach biletowych Kolei Mazowieckich, w biletomatach oraz cyfrowo.
Korzystanie z Mazobiletu pozwoli na nielimitowane podróże pociągami regionalnymi oraz komunikacją miejską w Warszawie w trakcie weekendów.
Mazobilet jest biletem imiennym, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w określonym czasie. Standardowo oferta obowiązuje od godz. 19 w piątek do godz. 8 w poniedziałek. W przypadku długich weekendów, czas ważności biletu jest odpowiednio wydłużany o dni świąteczne sąsiadujące z sobotą i niedzielą.
Dokument uprawnia do przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich (z wyłączeniem połączeń komercyjnych Słoneczny i Słoneczny BIS), Warszawską Koleją Dojazdową oraz pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego, czyli metrem, tramwajami, autobusami i SKM.
Zgodnie z zapowiedzią przewoźnika, od 1 stycznia 2026 roku zakres obowiązywania Mazobiletu zostanie rozszerzony. Pasażerowie posiadający ten bilet będą mogli korzystać również z Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA) uruchamianej przez Koleje Mazowieckie na odcinkach, gdzie prowadzone są prace remontowe lub modernizacyjne infrastruktury kolejowej.
Mimo przedłużenia okresu obowiązywania oferty, koszty zakupu biletów nie ulegną zmianie. Za bilet dla jednej osoby trzeba zapłacić 49 zł. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla grup jest bilet wieloosobowy w cenie 99 zł, z którego może korzystać od 2 do 5 podróżnych. Należy pamiętać, że bilet jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera.
Mazobilet można nabyć z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Sprzedaż prowadzona jest w kasach biletowych Kolei Mazowieckich oraz w biletomatach. Użytkownicy preferujący rozwiązania cyfrowe mogą dokonać zakupu poprzez system internetowy IKM, aplikację mobilną KM oraz za pośrednictwem platform i serwisów należących do partnerów sprzedażowych przewoźnika.