Mazobilet do końca 2026 roku. Jakie są zasady i ile to kosztuje?

Koleje Mazowieckie podjęły decyzję o kontynuowaniu pozataryfowej oferty Mazobilet przez kolejne dwa lata. Pasażerowie będą mogli korzystać z tego rozwiązania do 31 grudnia 2026 roku.



Korzystanie z Mazobiletu pozwoli na nielimitowane podróże pociągami regionalnymi oraz komunikacją miejską w Warszawie w trakcie weekendów.

Reklama Reklama

Zasady funkcjonowania oferty i czas obowiązywania

Mazobilet jest biletem imiennym, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w określonym czasie. Standardowo oferta obowiązuje od godz. 19 w piątek do godz. 8 w poniedziałek. W przypadku długich weekendów, czas ważności biletu jest odpowiednio wydłużany o dni świąteczne sąsiadujące z sobotą i niedzielą.

Dokument uprawnia do przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich (z wyłączeniem połączeń komercyjnych Słoneczny i Słoneczny BIS), Warszawską Koleją Dojazdową oraz pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego, czyli metrem, tramwajami, autobusami i SKM.

Nowości w ofercie od 2026 roku

Zgodnie z zapowiedzią przewoźnika, od 1 stycznia 2026 roku zakres obowiązywania Mazobiletu zostanie rozszerzony. Pasażerowie posiadający ten bilet będą mogli korzystać również z Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA) uruchamianej przez Koleje Mazowieckie na odcinkach, gdzie prowadzone są prace remontowe lub modernizacyjne infrastruktury kolejowej.