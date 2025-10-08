Podróżujesz mazowieckimi pociągami? Masz szansę na zniżki w wielu ciekawych miejscach

Koleje Mazowieckie przypominają o akcji promocyjnej „Koleją do Kultury"
O trwającej od początku roku promocji „Koleją do Kultury” mazowiecki przewoźnik przypomniał na początku października za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Zachęcał do odwiedzenia dwóch spośród kilkudziesięciu biorących udział w akcji instytucji kultury – Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.
Bilet Kolei Mazowieckich upoważnia do zakupu biletu wstępu w cenie biletu ulgowego do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Natomiast w przypadku Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej bilet KM daje prawo do zakupu biletu normalnego w cenie 15 zł, a w przypadku prawa do posiadania biletu ulgowego – umożliwia bezpłatne wejście.
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie poświęcone jest życiu i twórczości tego jednego z najwybitniejszych polskich poetów. Mieści się w zabytkowym klasycystycznym dworze Jabłonowskich pochodzącym z XIX wieku. W kolekcji muzeum znajduje się m.in. wiele wydań dzieł Jana Kochanowskiego oraz pamiątki bezpośrednio związane z poetą.
Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej ma z kolei charakter regionalny i znajduje się w zabudowaniach byłej huty „Rejów” pochodzących z pierwszej połowy XIX wieku. Muzeum słynie z jednej z największych w Polsce plenerowych kolekcji militariów.
Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej akcji „Koleją do Kultury”, jej partnerami są 23 instytucje kultury. Poza wspomnianym już Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej są to: