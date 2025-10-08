10.3°C
1020.2 hPa
Życie Warszawy

Podróżujesz mazowieckimi pociągami? Masz szansę na zniżki w wielu ciekawych miejscach

Publikacja: 08.10.2025 15:05

Koleje Mazowieckie przypominają o akcji promocyjnej „Koleją do Kultury"

Koleje Mazowieckie przypominają o akcji promocyjnej „Koleją do Kultury"

Foto: Longfin Media / Adobe Stock

Joanna Kamińska
Podróż pociągiem połączona z wizytą w muzeum – do takich wypraw zachęcają swoich pasażerów Koleje Mazowieckie. W ramach akcji promocyjnej „Koleją do Kultury” posiadacze biletu na przejazd pociągiem mogą korzystać z atrakcyjnych zniżek w wielu muzeach oraz innych instytucjach kultury. Akcja trwa do 31 grudnia.

O trwającej od początku roku promocji „Koleją do Kultury” mazowiecki przewoźnik przypomniał na początku października za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Koleje Mazowieckie przypominają o akcji „Koleją do Kultury”

 Zachęcał do odwiedzenia dwóch spośród kilkudziesięciu biorących udział w akcji instytucji kultury – Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Bilet Kolei Mazowieckich upoważnia do zakupu biletu wstępu w cenie biletu ulgowego do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Natomiast w przypadku Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej bilet KM daje prawo do zakupu biletu normalnego w cenie 15 zł, a w przypadku prawa do posiadania biletu ulgowego – umożliwia bezpłatne wejście.

Muzeum Jana Kochanowskiego oraz Muzeum im. Orła Białego: Co można tam zobaczyć?

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie poświęcone jest życiu i twórczości tego jednego z najwybitniejszych polskich poetów. Mieści się w zabytkowym klasycystycznym dworze Jabłonowskich pochodzącym z XIX wieku. W kolekcji muzeum znajduje się m.in. wiele wydań dzieł Jana Kochanowskiego oraz pamiątki bezpośrednio związane z poetą.

Reklama
Reklama

Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej ma z kolei charakter regionalny i znajduje się w zabudowaniach byłej huty „Rejów” pochodzących z pierwszej połowy XIX wieku. Muzeum słynie z jednej z największych w Polsce plenerowych kolekcji militariów.

Polecane
Przed niegdyś ulubioną kawiarnią Agnieszki Osieckiej stoi jej pomnik
czwartek
Spacer po Saskiej Kępie z Agnieszką Osiecką w rocznicę jej urodzin

Gdzie jeszcze można skorzystać z akcji „Koleją do Kultury”?

Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej akcji „Koleją do Kultury”, jej partnerami są 23 instytucje kultury. Poza wspomnianym już Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie oraz Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej są to:

  • Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie,
  • Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie,
  • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,
  • Muzeum Mazowieckie w Płocku,
  • Stacja Muzeum w Warszawie,
  • Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce,
  • Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie,
  • Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie,
  • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie,
  • Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
  • Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu,
  • Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce,
  • Muzeum Ziemi Błońskiej w Błoniu,
  • Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie,
  • Muzeum Niepodległości w Warszawie,
  • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
  • Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
  • Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,
  • Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie,
  • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie,
  • Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Przez całą noc dostępne będą kiermasze książek z atrakcyjnymi rabatami.
piątek

Literatura będzie świętowała. Zbliża się Noc Księgarń

Szlak Cztery Pory Roku nad Wkrą
wycieczka

Ten szlak może zostać Cudem Polski 2025. To godzina drogi z Warszawy

Przed niegdyś ulubioną kawiarnią Agnieszki Osieckiej stoi jej pomnik
czwartek

Spacer po Saskiej Kępie z Agnieszką Osiecką w rocznicę jej urodzin

Artyści i rzemieślnicy po raz kolejny przygotowali niepowtarzalne przedmioty
środa-sobota

Kiermasz sztuki i rękodzieła w Blue City

Minecraft Big Show
18 października

W Warszawie zagości Minecraft Big Show

10 października rusza 41. Warszawski Festiwal Filmowy
od piątku

41. Warszawski Festiwal Filmowy: Gdzie kupić bilety?

W programie 41. Warszawskiego Festiwalu Filmowego znalazło się 112 filmów pełnometrażowych i 56 krót
festiwalowy październik

Kino, teatr, taniec i abstrakcja. Warszawa z przebogatą ofertą

Elżbieta Zawacka w 2004 roku
wtorek

Jedyna cichociemna. Niezwykła historia „Agentki Zo"

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama